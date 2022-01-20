https://ru.sputnik.md/20220120/politolog-po-teme-gaza-moldova-dolzhna-pervoy-sdelat-shag-navstrechu-moskve-48190221.html

Политолог: по теме газа Молдова должна первой сделать шаг навстречу Москве

Политолог: по теме газа Молдова должна первой сделать шаг навстречу Москве

Кишиневу, погруженному в серьезный энергокризис, придется заново выстраивать отношения с Россией.

2022-01-20T19:40+0200

2022-01-20T19:40+0200

2022-01-20T20:04+0200

экономика

в молдове

россия

кризис

газ

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КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. Заключенный Молдовой контракт с "Газпромом" в нынешних условиях оказался для республики фактически неподъемным. Такое мнение высказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова политолог, доктор права Александр Кузнецов.По мнению Кузнецова, многие представители ныне действующей в республике власти не заметили (или предпочли не заметить) изменений, которые произошли во взаимоотношениях России и Молдовы.В молдавском правительстве, утверждает Кузнецов, почему-то решили, что все осталось по-старому."Новый контракт не так сильно отличается от предыдущих по условиям, но теперь россияне совершенно по-другому видят его исполнение. Что написано в контракте? "Нет оплаты – нет газа". Точка", – отмечает политолог.Кузнецов убежден, что столкнувшейся с жестким энергетическим кризисом Молдове придется заново выстраивать отношения с Российской Федерацией."И первый шаг навстречу в этой ситуации должна сделать именно Молдова. Уже совершенно очевидно, что обозначенные в контракте обязательства очень и очень тяжелы для республики. Причем, подписывая этот документ, молдавская сторона упустила возможность для обсуждения и изменения многих нюансов, которые чуть позднее столь болезненно отразились на энергетическом секторе страны", – полагает политолог.Он также отмечает негативное влияние "инерции" предвыборных обещаний политиков, ныне стоящих у руля Молдовы."Они говорили: мы придем к власти – с Россией работать не будем. Но кто эти "мы"? Государство, граждане Молдовы или конкретная партия?" – задает вопрос Кузнецов.Однако в любом случае, сожалеет политолог, в рамках действующего контракта с "Газпромом" высокие цены на газ останутся бременем на плечах предпринимателей и рядовых граждан Молдовы.Парламент Молдовы ввел 20 января в стране ЧП в связи с ситуацией в энергетическом секторе. За такое решение проголосовали 58 депутатов правящей партии “Действие и солидарность” (PAS).Депутаты от Блока коммунистов и социалистов и фракции "Шор" отказались поддерживать решение о введении ЧП, заявив, что у правительства было достаточно времени и инструментов, чтобы справиться с ситуацией.Представляя проект постановления о введении чрезвычайного положения, премьер Наталья Гаврилица заявила, что благодаря режиму ЧП правительство сможет дать АО "Молдовагаз" отсрочку по выплате НДС в бюджет и выплатить авансом компенсации за природный газ для населения. По словам премьер-министра, этих мер будет достаточно, чтобы "Молдовагаз" в срочном порядке заплатил "Газпрому" за текущее потребление в январе.В правительстве рассчитывают, что чрезвычайные полномочия также позволят избежать подобных кризисов в будущем.Проблемы с оплатойВпервые проблемы с оплатой текущего потребления начались у Молдовы еще осенью 2021 года. В конце ноября "Газпром" уведомил республику, что через 48 часов прекратит поставки ей газа, если не получит платеж.Тогда обязательства по оплате не были исполнены в срок в связи с тем, что в октябре 2021 года АО "Молдовагаз" испытало дефицит платежного баланса вследствие роста закупочной цены на природный газ в 2021 году с 126,70 доллара США за тысячу кубометров в первом квартале до 800,62 доллара США за тысячу кубометров в октябре 2021 года при включенной в действующий тариф с 3 ноября 2020 года среднегодовой закупочной цене в 148,61 доллара США за тысячу кубометров.В результате правительством были приняты экстренные меры по выделению финансовых средств, а "Газпром", в свою очередь, согласился не прекращать поставки.Уже в декабре "Молдовагаз" обратился к небытовым потребителям с просьбой выполнить свои договорные обязательства перед поставщиком – оплатить до 15 декабря 2021 года стоимость объема природного газа, потребленного в ноябре, а также дополнительно рассмотреть возможность авансовой оплаты до 20 декабря 2021 года стоимости газа, потребленного в первой половине декабря текущего года.В январе 2022 года у "Молдовагаза" возникли проблемы с оплатой аванса за потребленный газ. Власти страны объявили о готовности ввести режим ЧП в энергетике.

https://ru.sputnik.md/20220119/dlya-chego-moldova-vvodit-rezhim-chp-v-energetike--kommentarii-ekspertov-48155897.html

https://ru.sputnik.md/20220120/cheban-peresmotr-tarif-48174110.html

https://ru.sputnik.md/20220120/moldovagaz-polnostyu-vyplatil-avans-za-yanvar-gazpromu-48184202.html

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в молдове, россия, кризис, газ