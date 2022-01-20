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Унгуряну: почему PAS вновь довела ситуацию с поставками газа до кризиса
Унгуряну: почему PAS вновь довела ситуацию с поставками газа до кризиса
Эксперт назвал причины, по которым в стране сложилась кризисная ситуация в энергетическом секторе, связанная с оплатой поставки природного газа в Молдову
2022-01-20T09:00+0200
2022-01-20T09:00+0200
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молдова
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кризис
молдовагаз
газ
сергей унгуряну
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Унгуряну: почему PAS вновь довела ситуацию с поставками газа до кризиса
Унгуряну: почему PAS вновь довела ситуацию с поставками газа до кризиса
Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица потребовала ввести режим чрезвычайного положения в стране в связи с энергетическим кризисом, чтобы помочь "Молдовагазу" рассчитаться с "Газпромом" за потребленное голубое топливо.По ее словам, речь может идти об отсрочке оплаты НДС для "Молдовагаза" и досрочной оплате правительством компенсаций за январь-февраль.Почему власти страны уже не в первый раз доводят ситуацию с оплатой поставок газа в Молдову до критической точки? Ответ на вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова дал эксперт в области энергетики Сергей Унгуряну.По мнению эксперта, если бы молдавские чиновники более серьезно отнеслись к необходимости оплаты потребленного газа и вовремя находили средства из резервов, очередного кризиса можно было бы избежать.По его словам, многие пункты контракта, заключенного Молдовой с "Газпромом" до сих пор засекречены правительством от собственных граждан. В частности, чиновники предпочли умолчать о необходимости внесения предоплаты на месяц вперед за предполагаемые объемы потребления газа.В октябре 2021 года в Молдове уже вводили режим чрезвычайного положения из-за кризисной ситуации в энергетической сфере. Он действовал 30 дней с 22 октября по 20 ноября.
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Андрей Петрик
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россия, молдова, поставки, кризис, молдовагаз, газ, аудио, сергей унгуряну

Унгуряну: почему PAS вновь довела ситуацию с поставками газа до кризиса

09:00 20.01.2022
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Унгуряну: почему PAS вновь довела ситуацию с поставками газа до кризиса
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Андрей Петрик
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Второй раз за последние несколько месяцев в стране сложилась кризисная ситуация в энергетическом секторе, связанная с оплатой поставки природного газа в Молдову. Эксперт назвал причины, по которым возникла такая проблема.
Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица потребовала ввести режим чрезвычайного положения в стране в связи с энергетическим кризисом, чтобы помочь "Молдовагазу" рассчитаться с "Газпромом" за потребленное голубое топливо.
По ее словам, речь может идти об отсрочке оплаты НДС для "Молдовагаза" и досрочной оплате правительством компенсаций за январь-февраль.
Почему власти страны уже не в первый раз доводят ситуацию с оплатой поставок газа в Молдову до критической точки? Ответ на вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова дал эксперт в области энергетики Сергей Унгуряну.

"Во-первых, это произошло потому, что многие из проблем, которые должны были решаться в этот кризисный период правительством страны, были отложены в долгий ящик. Не спешит кабмин и с решением других вопросов, которые вредят развитию национальной экономики", – сказал собеседник.

По мнению эксперта, если бы молдавские чиновники более серьезно отнеслись к необходимости оплаты потребленного газа и вовремя находили средства из резервов, очередного кризиса можно было бы избежать.

"Здесь вина лежит на молдавской стороне, не сумевшей собрать необходимые суммы для расчета с "Газпромом". Это может привести к тому, что поставки этого энергоносителя в республику могут быть прекращены", – добавил Унгуряну.

По его словам, многие пункты контракта, заключенного Молдовой с "Газпромом" до сих пор засекречены правительством от собственных граждан. В частности, чиновники предпочли умолчать о необходимости внесения предоплаты на месяц вперед за предполагаемые объемы потребления газа.

"Поскольку "Молдовагаз" не может собрать необходимые средства, а правительство не помогает в такой ситуации, в 20-х числах каждого последующего месяца у нас будет возникать такая проблема", – резюмировал эксперт.

В октябре 2021 года в Молдове уже вводили режим чрезвычайного положения из-за кризисной ситуации в энергетической сфере. Он действовал 30 дней с 22 октября по 20 ноября.
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