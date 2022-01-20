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Унгуряну: почему PAS вновь довела ситуацию с поставками газа до кризиса

Унгуряну: почему PAS вновь довела ситуацию с поставками газа до кризиса

Эксперт назвал причины, по которым в стране сложилась кризисная ситуация в энергетическом секторе, связанная с оплатой поставки природного газа в Молдову

2022-01-20T09:00+0200

2022-01-20T09:00+0200

2022-01-20T09:00+0200

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Унгуряну: почему PAS вновь довела ситуацию с поставками газа до кризиса Унгуряну: почему PAS вновь довела ситуацию с поставками газа до кризиса

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица потребовала ввести режим чрезвычайного положения в стране в связи с энергетическим кризисом, чтобы помочь "Молдовагазу" рассчитаться с "Газпромом" за потребленное голубое топливо.По ее словам, речь может идти об отсрочке оплаты НДС для "Молдовагаза" и досрочной оплате правительством компенсаций за январь-февраль.Почему власти страны уже не в первый раз доводят ситуацию с оплатой поставок газа в Молдову до критической точки? Ответ на вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова дал эксперт в области энергетики Сергей Унгуряну.По мнению эксперта, если бы молдавские чиновники более серьезно отнеслись к необходимости оплаты потребленного газа и вовремя находили средства из резервов, очередного кризиса можно было бы избежать.По его словам, многие пункты контракта, заключенного Молдовой с "Газпромом" до сих пор засекречены правительством от собственных граждан. В частности, чиновники предпочли умолчать о необходимости внесения предоплаты на месяц вперед за предполагаемые объемы потребления газа.В октябре 2021 года в Молдове уже вводили режим чрезвычайного положения из-за кризисной ситуации в энергетической сфере. Он действовал 30 дней с 22 октября по 20 ноября.

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Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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россия, молдова, поставки, кризис, молдовагаз, газ, аудио, сергей унгуряну