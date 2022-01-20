https://ru.sputnik.md/20220120/premer-moldova-dialog-rossia-48166365.html

Премьер Молдовы: мы не отказываемся от диалога с Россией на высшем уровне

Премьер Молдовы: мы не отказываемся от диалога с Россией на высшем уровне

Депутаты спросили премьера, почему переговоры о поставках газа в Молдову не проходили на высоком уровне.

2022-01-20T11:06+0200

2022-01-20T11:06+0200

2022-01-20T11:08+0200

правительство

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КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. Премьер-министр Наталья Гаврилица заявила, что власти Молдовы не намерены отказываться от диалога с представителями российской власти на самом высоком уровне.Отвечая на вопросы депутатов в парламенте, Гаврилица заявила, что информация об отказе молдавских властей от обсуждения газовых вопросов с представителями российских властей не соответствует действительности."Писала и я письмо своему (российскому – ред.) коллеге и госпожа президент проводила телефонные переговоры с представителями российских властей. И вице-премьер Спыну проводил переговоры. Вчера делегация МИД отправилась в Москву и обсуждала проведение молдавско-российской комиссии. Вчера были позитивные переговоры. Нет никакого отказа молдавской стороны от участия в дискуссии”, – заявила Гаврилица.Напомним, парламент Молдовы на заседании 20 января рассматривает предложение правительства о введении в стране Чрезвычайного положения сроком на 60 дней.Правительство Молдовы 19 января приняло решение обратиться в парламент с предложением ввести в стране чрезвычайное положение сроком на 60 дней в связи с ситуацией в энергетике.Напомним, ПАО "Газпром" прислало официальное письмо АО "Молдовагаз", предупредив об остановке поставок в Молдову природного газа при отсутствии оплаты по контракту к 20 января.Контракт с "Газпромом"Молдова 29 октября договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет.Во время переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть."Газпром" подписал контракт с Молдовой при условии 100% оплаты текущих платежей за газ. В "Молдовагазе" поясняли, что компании необходимо в срок до 20 числа каждого месяца выполнять договорные обязательства по оплате внешнему поставщику стоимости природного газа, потребленного в предыдущем месяце, а также половину стоимости природного газа, потребленного в текущем месяце года.Проблемы с оплатойВпервые проблемы с оплатой текущего потребления начались у Молдовы еще осенью 2021 года. В конце ноября "Газпром" уведомил республику, что через 48 часов прекратит поставки ей газа, если не получит платеж.Тогда обязательства по оплате не были исполнены в срок в связи с тем, что в октябре 2021 года АО "Молдовагаз" испытало дефицит платежного баланса вследствие роста закупочной цены на природный газ в 2021 году с 126,70 доллара США за тысячу кубометров в первом квартале до 800,62 доллара США за тысячу кубометров в октябре 2021 года при включенной в действующий тариф с 3 ноября 2020 года среднегодовой закупочной цены 148,61 доллара США за тысячу кубометров.В результате правительством были приняты экстренные меры по выделению финансовых средств, а "Газпром", в свою очередь, согласился не прекращать поставки.Уже в декабре "Молдовагаз" обратился к небытовым потребителям с просьбой выполнить свои договорные обязательства с поставщиком – оплатить до 15 декабря 2021 года стоимость объема природного газа, потребленного в ноябре, а также дополнительно рассмотреть возможность авансовой оплаты до 20 декабря 2021 года стоимости газа, потребленного в первой половине декабря текущего года.В январе 2022 года у "Молдовагаза" возникли проблемы с оплатой аванса за потребленный газ. Власти страны объявили о готовности ввести режим ЧП в энергетике.

https://ru.sputnik.md/20220119/gavrilitsa-gazprom-predupredil-ob-ostanovke-postavok-gaza-pri-otsutstvii-oplaty--48130795.html

https://ru.sputnik.md/20220119/pravitelstvo-moldova-mery-obespechenie-bespereboynye-postavki-gaz-48142213.html

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правительство, газ, наталья гаврилица, в молдове, молдова