https://ru.sputnik.md/20220120/prezident-vystupila-obrascheniem-grazhdanam-svyazi-dvumya-krizisami-48186672.html
Президент выступила с обращением к гражданам в связи с двумя кризисами
Президент выступила с обращением к гражданам в связи с двумя кризисами
Президент Майя Санду опубликовала видеообращение к гражданам Молдовы в связи с кризисами в здравоохранении и энергетике.
2022-01-20T18:03+0200
2022-01-20T18:03+0200
2022-01-20T18:11+0200
обращение
кризис
майя санду
общество
в молдове
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КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. Президент Республики Молдова Майя Санду опубликовала в соцсети видеообращение к гражданам, выразив озабоченность кризисной ситуацией в здравоохранении и энергетике. Президент призывает жителей страны соблюдать эпидмеры, вакцинироваться и по возможности снизить потребление энергоресурсов.По словам Санду, рост цен на газ и, соответственно, на другие энергоносители лег тяжким бременем на бытовых потребителей, на экономику и государство.По словам президента, Молдова не в состоянии отказаться от нынешнего импорта энергоносителей, и невозможно, чтобы в одночасье появились альтернативные производства энергии.Глава государства отметила, что уже два года длится полномасштабный кризис в здравоохранении, а новый штамм коронавируса, "омикрон", отличается крайне высокой скоростью распространения.Санду заверила граждан, что власти делают все возможное, чтобы справиться с текущими кризисами.
https://ru.sputnik.md/20220120/nemerenko-v-moldove-sutochnaya-zabolevaemost-mozhet-prevysit-10-tysyach-sluchaev-48179088.html
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обращение, кризис, майя санду, в молдове
Президент выступила с обращением к гражданам в связи с двумя кризисами
18:03 20.01.2022 (обновлено: 18:11 20.01.2022)
Президент Майя Санду опубликовала видеообращение к гражданам Молдовы в связи с кризисами в здравоохранении и энергетике.
КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. Президент Республики Молдова Майя Санду опубликовала в соцсети видеообращение к гражданам, выразив озабоченность кризисной ситуацией в здравоохранении и энергетике. Президент призывает жителей страны соблюдать эпидмеры, вакцинироваться и по возможности снизить потребление энергоресурсов.
По словам Санду, рост цен на газ и, соответственно, на другие энергоносители лег тяжким бременем на бытовых потребителей, на экономику и государство.
"Всего за несколько месяцев цены на газ выросли более чем в 10 раз, а цены на товары и услуги, которые мы производим и экспортируем, практически не изменились", – заявила Санду в контексте энергетического кризиса.
По словам президента, Молдова не в состоянии отказаться от нынешнего импорта энергоносителей, и невозможно, чтобы в одночасье появились альтернативные производства энергии.
"В сложившихся условиях государство пришло на помощь гражданам, обеспечивая выплату компенсаций за повышение тарифов. Однако полностью оплатить рост правительство не может, – тогда не останется средств на другие нужды страны. Вот почему мы должны научиться более рационально потреблять энергию. Нужна теплоизоляция домов, где мы живем, надо экономить энергию в общественных учреждениях, – только так мы сможем снизить расходы на отопление и свет", – призвала Санду.
Глава государства отметила, что уже два года длится полномасштабный кризис в здравоохранении, а новый штамм коронавируса, "омикрон", отличается крайне высокой скоростью распространения.
"Тысячи людей уже заражены этим штаммом; около 200 детей в настоящее время госпитализированы с COVID-19 – и прогнозы на ближайшие несколько дней и недель остаются более чем тревожными. Повторяю: только совместными усилиями мы сможем преодолеть этот кризис", – заявила президент.
Санду заверила граждан, что власти делают все возможное, чтобы справиться с текущими кризисами.