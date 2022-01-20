https://ru.sputnik.md/20220120/prezident-vystupila-obrascheniem-grazhdanam-svyazi-dvumya-krizisami-48186672.html

Президент выступила с обращением к гражданам в связи с двумя кризисами

Президент выступила с обращением к гражданам в связи с двумя кризисами

Президент Майя Санду опубликовала видеообращение к гражданам Молдовы в связи с кризисами в здравоохранении и энергетике.

2022-01-20T18:03+0200

2022-01-20T18:03+0200

2022-01-20T18:11+0200

обращение

кризис

майя санду

общество

в молдове

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КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. Президент Республики Молдова Майя Санду опубликовала в соцсети видеообращение к гражданам, выразив озабоченность кризисной ситуацией в здравоохранении и энергетике. Президент призывает жителей страны соблюдать эпидмеры, вакцинироваться и по возможности снизить потребление энергоресурсов.По словам Санду, рост цен на газ и, соответственно, на другие энергоносители лег тяжким бременем на бытовых потребителей, на экономику и государство.По словам президента, Молдова не в состоянии отказаться от нынешнего импорта энергоносителей, и невозможно, чтобы в одночасье появились альтернативные производства энергии.Глава государства отметила, что уже два года длится полномасштабный кризис в здравоохранении, а новый штамм коронавируса, "омикрон", отличается крайне высокой скоростью распространения.Санду заверила граждан, что власти делают все возможное, чтобы справиться с текущими кризисами.

https://ru.sputnik.md/20220120/nemerenko-v-moldove-sutochnaya-zabolevaemost-mozhet-prevysit-10-tysyach-sluchaev-48179088.html

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2022

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

обращение, кризис, майя санду, в молдове