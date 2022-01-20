https://ru.sputnik.md/20220120/rabotnikam-detmi-na-udalenke-oplatyat-vykhodnye-vremya-ikh-zanyatiy-onlayn-48187325.html
Как будут платить работникам с детьми на обучении онлайн
Как будут платить работникам с детьми на обучении онлайн
Только один из родителей может воспользоваться этим правом.
2022-01-20T18:50+0200
2022-01-20T18:50+0200
2022-01-20T18:50+0200
школы
обучение
родители
общество
в молдове
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КИШИНЕВ, 20 янв– Sputnik. Родителям детей до 12 лет и детей с особыми потребностями государство оплатит выходные дни на время обучения детей онлайн. Об этом на пресс-конференции в четверг заявил министр труда и соцзащиты Марчел Спэтару.Он уточнил, что только один из двух родителей может воспользоваться этим правом.Напомним, школы в Молдове с 24 января переходят на онлайн-обучение из-за роста количества подтвержденных случаев коронавируса в республике. Об этом на пресс-конференции 20 января заявила министр здравоохранения Алла Немеренко.
https://ru.sputnik.md/20220120/v-moldove-shkoly-perekhodyat-na-onlayn-obuchenie-na-kakoy-srok-48178015.html
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школы, обучение, родители, в молдове
Как будут платить работникам с детьми на обучении онлайн
Только один из родителей может воспользоваться правом на оплату выходных дней в период обучения детей на удаленке.
КИШИНЕВ, 20 янв– Sputnik. Родителям детей до 12 лет и детей с особыми потребностями государство оплатит выходные дни на время обучения детей онлайн. Об этом на пресс-конференции в четверг заявил министр труда и соцзащиты Марчел Спэтару.
"Свободные дни, которые работодатель предоставит работнику с детьми до 12 лет и детьми с особыми потребностями, которые будут учиться онлайн, оплатит Национальная касса соцстрахования. Работник имеет право получить до 50% заработной платы за этот период, однако не более чем 150 леев в день. Но работодатель может из собственных средств увеличить эту компенсацию", - пояснил министр.
Он уточнил, что только один из двух родителей может воспользоваться этим правом.
Напомним, школы в Молдове с 24 января переходят на онлайн-обучение из-за роста количества подтвержденных случаев коронавируса в республике. Об этом на пресс-конференции 20 января заявила министр здравоохранения Алла Немеренко.