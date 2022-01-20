https://ru.sputnik.md/20220120/rabotnikam-detmi-na-udalenke-oplatyat-vykhodnye-vremya-ikh-zanyatiy-onlayn-48187325.html

Как будут платить работникам с детьми на обучении онлайн

Как будут платить работникам с детьми на обучении онлайн

Только один из родителей может воспользоваться этим правом.

2022-01-20T18:50+0200

2022-01-20T18:50+0200

2022-01-20T18:50+0200

школы

обучение

родители

общество

в молдове

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КИШИНЕВ, 20 янв– Sputnik. Родителям детей до 12 лет и детей с особыми потребностями государство оплатит выходные дни на время обучения детей онлайн. Об этом на пресс-конференции в четверг заявил министр труда и соцзащиты Марчел Спэтару.Он уточнил, что только один из двух родителей может воспользоваться этим правом.Напомним, школы в Молдове с 24 января переходят на онлайн-обучение из-за роста количества подтвержденных случаев коронавируса в республике. Об этом на пресс-конференции 20 января заявила министр здравоохранения Алла Немеренко.

https://ru.sputnik.md/20220120/v-moldove-shkoly-perekhodyat-na-onlayn-obuchenie-na-kakoy-srok-48178015.html

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2022

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

школы, обучение, родители, в молдове