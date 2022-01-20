https://ru.sputnik.md/20220120/rossiya-gazprom-moldavskyy-gazovyy-krizis-48151207.html
Виновны ли Россия и "Газпром" в молдавском газовом кризисе
Виновны ли Россия и "Газпром" в молдавском газовом кризисе
Есть ли вина России и Газпрома в энергетическом кризисе в Молдове
2022-01-20T08:30+0200
2022-01-20T08:30+0200
2022-01-20T08:30+0200
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кризис
газпром
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Газовый кризис в Молдове принял перманентный характер – его волны уже напоминают волны коронавирусной пандемии. Кто виноват и что делать – есть ли ответы на эти вечные вопросы?В среду, 19 января правительство Молдовы приняло решение обратиться в парламент с предложением ввести в стране чрезвычайное положение в связи с ситуацией в энергетике сроком на 60 дней. Напомним, ПАО "Газпром" прислало официальное письмо АО "Молдовагаз", предупредив об остановке поставок в Молдову природного газа при отсутствии оплаты по контракту к 20 января.Виноват ли "Газпром", власти Молдовы, или "Молдовагаз" в сложившейся ситуации? Или все дело в зависимости Молдовы от российских энергоресурсов? Или в чем-то еще?На эти вопросы ответят эксперты – ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков и экономист Виорел Гырбу.
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Сергей Цуркану
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газ, молдова, кризис, газпром, чп, виорел гырбу, игорь юшков, видео
Виновны ли Россия и "Газпром" в молдавском газовом кризисе
В новом выпуске программы "Утро на Sputnik'e" разбираемся в том, кто виноват в участившихся проблемах в энергетической безопасности Молдовы.
Газовый кризис в Молдове принял перманентный характер – его волны уже напоминают волны коронавирусной пандемии. Кто виноват и что делать – есть ли ответы на эти вечные вопросы?
В среду, 19 января правительство Молдовы приняло решение обратиться в парламент с предложением ввести в стране чрезвычайное положение в связи с ситуацией в энергетике сроком на 60 дней. Напомним, ПАО "Газпром" прислало официальное письмо АО "Молдовагаз", предупредив об остановке поставок в Молдову природного газа при отсутствии оплаты по контракту к 20 января.
Виноват ли "Газпром", власти Молдовы, или "Молдовагаз" в сложившейся ситуации? Или все дело в зависимости Молдовы от российских энергоресурсов? Или в чем-то еще?
На эти вопросы ответят эксперты – ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков и экономист Виорел Гырбу.