https://ru.sputnik.md/20220120/rossiya-voz-vaktsina-sputnik-48183372.html

Россия передала ВОЗ все данные по вакцине "Спутник V"

Россия передала ВОЗ все данные по вакцине "Спутник V"

В феврале в России ожидают специалистов ВОЗ, которые проинспектируют производство "Спутник V".

2022-01-20T21:24+0200

2022-01-20T21:24+0200

2022-01-20T21:24+0200

коронавирус

россия

вакцина

спутник v

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КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. Все данные в ВОЗ по вакцине "Спутник V" переданы, визит специалистов в Россию ожидается в первом квартале, ориентировочно в феврале. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на брифинге в четверг, сообщает РИА Новости.На сегодняшний день применение вакцины "Спутник V" одобрено в более чем 70 странах мира с общим населением более 4 миллиардов человек, что составляет более 50% населения мира. Более 100 стран одобрили въезд для вакцинированных "Спутником V". Эффективность вакцины, по данным клинических исследований, составляет 91,6%, данные опубликованы в The Lancet, одном из старейших и наиболее уважаемых медицинских журналов мира. На основе вакцинации 3,8 миллиона россиян эффективность вакцины "Спутник V" составила 97,6%.Ранее Центр имени Гамалеи совместно с итальянским Национальным институтом инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani ("Спалланцани") провел исследования, результат которых показал, что "Спутник V" дает титр вируснейтрализующих антител к штамму "омикрон" более чем в 2 раза выше по сравнению с двумя уколами вакцины Pfizer.Исследование было проведено в равных лабораторных условиях в Институте Спалланцани в Италии на основе сопоставимых образцов сыворотки крови лиц, вакцинированных "Спутником V" и препаратом Pfizer со сходными уровнями IgG-антител и вируснейтрализующей активности к исходному штамму, зарегистрированному в Ухане.

https://ru.sputnik.md/20220102/mid-rossii-priznanie-voz-sputnik-47702327.html

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