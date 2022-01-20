https://ru.sputnik.md/20220120/rossiya-voz-vaktsina-sputnik-48183372.html
Россия передала ВОЗ все данные по вакцине "Спутник V"
Россия передала ВОЗ все данные по вакцине "Спутник V"
В феврале в России ожидают специалистов ВОЗ, которые проинспектируют производство "Спутник V".
2022-01-20T21:24+0200
2022-01-20T21:24+0200
2022-01-20T21:24+0200
коронавирус
россия
вакцина
спутник v
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КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. Все данные в ВОЗ по вакцине "Спутник V" переданы, визит специалистов в Россию ожидается в первом квартале, ориентировочно в феврале. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на брифинге в четверг, сообщает РИА Новости.На сегодняшний день применение вакцины "Спутник V" одобрено в более чем 70 странах мира с общим населением более 4 миллиардов человек, что составляет более 50% населения мира. Более 100 стран одобрили въезд для вакцинированных "Спутником V". Эффективность вакцины, по данным клинических исследований, составляет 91,6%, данные опубликованы в The Lancet, одном из старейших и наиболее уважаемых медицинских журналов мира. На основе вакцинации 3,8 миллиона россиян эффективность вакцины "Спутник V" составила 97,6%.Ранее Центр имени Гамалеи совместно с итальянским Национальным институтом инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani ("Спалланцани") провел исследования, результат которых показал, что "Спутник V" дает титр вируснейтрализующих антител к штамму "омикрон" более чем в 2 раза выше по сравнению с двумя уколами вакцины Pfizer.Исследование было проведено в равных лабораторных условиях в Институте Спалланцани в Италии на основе сопоставимых образцов сыворотки крови лиц, вакцинированных "Спутником V" и препаратом Pfizer со сходными уровнями IgG-антител и вируснейтрализующей активности к исходному штамму, зарегистрированному в Ухане.
https://ru.sputnik.md/20220102/mid-rossii-priznanie-voz-sputnik-47702327.html
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россия, вакцина, спутник v
Россия передала ВОЗ все данные по вакцине "Спутник V"
В феврале в России ожидают специалистов ВОЗ, которые проинспектируют производство "Спутник V".
КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik.
Все данные в ВОЗ по вакцине "Спутник V" переданы, визит специалистов в Россию ожидается в первом квартале, ориентировочно в феврале. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на брифинге в четверг, сообщает РИА Новости
.
"Все данные во Всемирную организацию здравоохранения переданы, досье сформировано, мы ожидаем от них решение, я думаю, что визиты состоятся в первом квартале, мы ждем ориентировочно в феврале", – сказал Мурашко журналистам.
На сегодняшний день применение вакцины "Спутник V" одобрено в более чем 70 странах мира с общим населением более 4 миллиардов человек, что составляет более 50% населения мира. Более 100 стран одобрили въезд для вакцинированных "Спутником V". Эффективность вакцины, по данным клинических исследований, составляет 91,6%, данные опубликованы в The Lancet, одном из старейших и наиболее уважаемых медицинских журналов мира. На основе вакцинации 3,8 миллиона россиян эффективность вакцины "Спутник V" составила 97,6%.
Ранее Центр имени Гамалеи совместно с итальянским Национальным институтом инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani ("Спалланцани") провел исследования, результат которых показал, что "Спутник V" дает титр вируснейтрализующих антител к штамму "омикрон" более чем в 2 раза выше по сравнению с двумя уколами вакцины Pfizer.
Исследование было проведено в равных лабораторных условиях в Институте Спалланцани в Италии на основе сопоставимых образцов сыворотки крови лиц, вакцинированных "Спутником V" и препаратом Pfizer со сходными уровнями IgG-антител и вируснейтрализующей активности к исходному штамму, зарегистрированному в Ухане.