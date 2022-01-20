https://ru.sputnik.md/20220120/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-kreschenskie-morozy-otstupayut-48153405.html

Самый точный прогноз погоды: крещенские морозы отступают

Самый точный прогноз погоды: крещенские морозы отступают

Самый точный прогноз погоды на 20, 21 и 22 января - Gismeteo - ожидается шквалистый ветер

2022-01-20T07:00+0200

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2022-01-20T07:00+0200

прогноз погоды

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КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 20 января погода будет определяться влиянием области высокого атмосферного давления.Ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер будет дуть юго-западный слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +2 до +7 градусов по Цельсию, ночью – от - 3 до – 8.Точный прогноз погоды в Кишиневе 20 января: днем – от +3 до +5, ночью – от -4 до -6 градусов.В пятницу 21 января, днем температура будет колебаться от -2 до +3, ночью столбик термометра не опустится ниже – 6 градусов. 22 января в Молдове днем ожидается около нуля градусов.Праздники и народные приметы20 января православная церковь отмечает собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.Святой Предтеча и Креститель Господень Иоанн, величайший из пророков, завершает историю Церкви Ветхозаветной и открывает эпоху Нового Завета. Иоанн провозгласил пришествие на землю Сына Божия во плоти. Также он сподобился крестить Спасителя в водах Иордана и свидетельствовал таинственное явление Пресвятой Троицы в день Крещения Спасителя.Этот день на Руси называли "Иоанн Креститель", "Иван бражный", "Иван-бражник", "день бражника", "перезимье". По традиции в первый день после Крещения нужно было "запивать зло" освященной водой. Считалось, что такой обряд зарядит здоровьем на целый год. Однако святой водой все не заканчивалось – после устраивали пышные застолья с брагой и пивом. Вот потому день и называли Иваном-бражником.На Руси период с Рождества до Масленицы массово играли свадьбы. Хорошей приметой считалось заключить союз именно на Иоанна Крестителя, поэтому этот день также называли Зимний свадебник.

https://ru.sputnik.md/20211031/pravoslavnyy-kalendar-2022-god-46044458.html

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2022

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

прогноз погоды