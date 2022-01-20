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Парламент Молдовы проводит внеочередное заседание
https://ru.sputnik.md/20220120/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-kreschenskie-morozy-otstupayut-48153405.html
Самый точный прогноз погоды: крещенские морозы отступают
Самый точный прогноз погоды: крещенские морозы отступают
Самый точный прогноз погоды на 20, 21 и 22 января - Gismeteo - ожидается шквалистый ветер
2022-01-20T07:00+0200
2022-01-20T07:00+0200
прогноз погоды
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КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 20 января погода будет определяться влиянием области высокого атмосферного давления.Ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер будет дуть юго-западный слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +2 до +7 градусов по Цельсию, ночью – от - 3 до – 8.Точный прогноз погоды в Кишиневе 20 января: днем – от +3 до +5, ночью – от -4 до -6 градусов.В пятницу 21 января, днем температура будет колебаться от -2 до +3, ночью столбик термометра не опустится ниже – 6 градусов. 22 января в Молдове днем ожидается около нуля градусов.Праздники и народные приметы20 января православная церковь отмечает собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.Святой Предтеча и Креститель Господень Иоанн, величайший из пророков, завершает историю Церкви Ветхозаветной и открывает эпоху Нового Завета. Иоанн провозгласил пришествие на землю Сына Божия во плоти. Также он сподобился крестить Спасителя в водах Иордана и свидетельствовал таинственное явление Пресвятой Троицы в день Крещения Спасителя.Этот день на Руси называли "Иоанн Креститель", "Иван бражный", "Иван-бражник", "день бражника", "перезимье". По традиции в первый день после Крещения нужно было "запивать зло" освященной водой. Считалось, что такой обряд зарядит здоровьем на целый год. Однако святой водой все не заканчивалось – после устраивали пышные застолья с брагой и пивом. Вот потому день и называли Иваном-бражником.На Руси период с Рождества до Масленицы массово играли свадьбы. Хорошей приметой считалось заключить союз именно на Иоанна Крестителя, поэтому этот день также называли Зимний свадебник.
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Евгений Чебан
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прогноз погоды

Самый точный прогноз погоды: крещенские морозы отступают

07:00 20.01.2022
© Sputnik / Mihai CarausBobteaza Ghidighici
Bobteaza Ghidighici - Sputnik Молдова, 1920, 20.01.2022
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Евгений Чебан
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КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 20 января погода будет определяться влиянием области высокого атмосферного давления.
Ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер будет дуть юго-западный слабый до умеренного.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от +2 до +7 градусов по Цельсию, ночью – от - 3 до – 8.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 20 января: днем – от +3 до +5, ночью – от -4 до -6 градусов.
В пятницу 21 января, днем температура будет колебаться от -2 до +3, ночью столбик термометра не опустится ниже – 6 градусов. 22 января в Молдове днем ожидается около нуля градусов.

Праздники и народные приметы

20 января православная церковь отмечает собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Святой Предтеча и Креститель Господень Иоанн, величайший из пророков, завершает историю Церкви Ветхозаветной и открывает эпоху Нового Завета. Иоанн провозгласил пришествие на землю Сына Божия во плоти. Также он сподобился крестить Спасителя в водах Иордана и свидетельствовал таинственное явление Пресвятой Троицы в день Крещения Спасителя.
Церковный православный календарь 2022 (Заглушка) - Sputnik Молдова, 1920, 31.10.2021
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Православный календарь на 2022 год
31 октября 2021, 07:30
Этот день на Руси называли "Иоанн Креститель", "Иван бражный", "Иван-бражник", "день бражника", "перезимье". По традиции в первый день после Крещения нужно было "запивать зло" освященной водой. Считалось, что такой обряд зарядит здоровьем на целый год. Однако святой водой все не заканчивалось – после устраивали пышные застолья с брагой и пивом. Вот потому день и называли Иваном-бражником.
На Руси период с Рождества до Масленицы массово играли свадьбы. Хорошей приметой считалось заключить союз именно на Иоанна Крестителя, поэтому этот день также называли Зимний свадебник.
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