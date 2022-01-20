https://ru.sputnik.md/20220120/sostav-ekipazh-mks-48165907.html
Утвержден состав экипажей российских миссий на МКС на 2022–2024 годы
Утвержден состав экипажей российских миссий на МКС на 2022–2024 годы
Определены составы экипажей будущих космических миссий российских космонавтов на МКС.
2022-01-20T10:37+0200
2022-01-20T10:37+0200
2022-01-20T10:44+0200
роскосмос
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мкс
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КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. Межведомственная комиссия по отбору космонавтов утвердила основные и дублирующие экипажи длительных экспедиций, которым предстоит отправиться на Международную космическую станцию (МКС), сообщает Роскосмос. Полеты будут осуществляться на транспортных пилотируемых кораблях "Союз МС" в 2022–2024 годах.Подтвержден полет в основном экипаже МКС-67, летящем на корабле "Союз МС-21" в марте 2022 года, космонавтов Роскосмоса Олега Артемьева, Дениса Матвеева и Сергея Корсакова. Впервые в истории проекта МКС экипаж "Союза" будет включать трех российских профессиональных космонавтов.Также подтвержден полет в основном экипаже МКС-68, летящем на корабле "Союз МС-22" в сентябре 2022 года, космонавтов Роскосмоса Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Анны Кикиной.Кроме того, в экипажи кораблей "Союз МС" со стартами в 2023–2024 годах впервые включены космонавты набора 2018 года: Константин Борисов, Александр Горбунов, Александр Гребенкин, Алексей Зубрицкий, Сергей Микаев и Олег Платонов.В случае подписания между Роскосмосом и NASA соглашения о "перекрестных" полетах на МКС, Анну Кикину планируется ввести в состав основного экипажа корабля Crew Dragon (полет USCV-5), запуск которого намечен на август 2022 года, а вместо нее в состав основного экипажа корабля "Союз МС-22" войдет астронавт NASA Франциско Рубио.
https://ru.sputnik.md/20220101/nasa-ssha-rabota-rossiya-mks-47687561.html
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роскосмос, экипаж, мкс
Утвержден состав экипажей российских миссий на МКС на 2022–2024 годы
10:37 20.01.2022 (обновлено: 10:44 20.01.2022)
Определены составы экипажей будущих космических миссий российских космонавтов на МКС.
КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. Межведомственная комиссия по отбору космонавтов утвердила основные и дублирующие экипажи длительных экспедиций, которым предстоит отправиться на Международную космическую станцию (МКС), сообщает Роскосмос. Полеты будут осуществляться на транспортных пилотируемых кораблях "Союз МС" в 2022–2024 годах.
Подтвержден полет в основном экипаже МКС-67, летящем на корабле "Союз МС-21" в марте 2022 года, космонавтов Роскосмоса Олега Артемьева, Дениса Матвеева и Сергея Корсакова. Впервые в истории проекта МКС экипаж "Союза" будет включать трех российских профессиональных космонавтов.
Также подтвержден полет в основном экипаже МКС-68, летящем на корабле "Союз МС-22" в сентябре 2022 года, космонавтов Роскосмоса Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Анны Кикиной.
Кроме того, в экипажи кораблей "Союз МС" со стартами в 2023–2024 годах впервые включены космонавты набора 2018 года: Константин Борисов, Александр Горбунов, Александр Гребенкин, Алексей Зубрицкий, Сергей Микаев и Олег Платонов.
В случае подписания между Роскосмосом и NASA соглашения о "перекрестных" полетах на МКС, Анну Кикину планируется ввести в состав основного экипажа корабля Crew Dragon (полет USCV-5), запуск которого намечен на август 2022 года, а вместо нее в состав основного экипажа корабля "Союз МС-22" войдет астронавт NASA Франциско Рубио.