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"Спутник Лайт" является универсальным бустером для других вакцин
"Спутник Лайт" является универсальным бустером для других вакцин
Вакцина российского производства "Спутник Лайт" является универсальным бустером для других вакцин против коронавируса
2022-01-20T13:51+0200
2022-01-20T13:56+0200
коронавирус
спутник
вакцинация
ревакцинация
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КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. Вакцина российского производства "Спутник Лайт" является универсальным бустером для других вакцин против коронавируса, передает РИА Новости со ссылкой на РФПИ и Центр им. Гамалеи. Данные стали известны по итогам публикации результатов совместного исследования Центра Гамалеи и итальянского Национального института инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani ("Спалланцани")."Спутник Лайт" является универсальным бустером для других вакцин благодаря оптимальной конфигурации аденовирусной платформы в основе вакцины "Спутник", которая обеспечивает более высокую защиту против штамма "омикрон" и других мутаций, что подтверждено многочисленными исследованиями", – говорится в сообщении.Бустирование "Спутником Лайт" в рамках подхода по комбинированному применению вакцин может помочь при снижении эффективности других вакцин против штамма "омикрон", отметили в РФПИ.Научные исследования по сочетанию "Спутника Лайт" и вакцин AstraZeneca, Sinopharm, Moderna и Cansino показывают, что все комбинации дают более высокий уровень антител.Согласно сообщению, команда разработчиков вакцины "Спутник" выступает за открытое и прозрачное сравнение различных вакцин, инициировала партнерства с производителями других препаратов для проведения совместных исследований в ряде стран."В частности, исследование комбинированного применения "Спутника Лайт" и вакцин AstraZeneca, Sinopharm, Moderna и Cansino, проведенное в пяти провинциях Аргентины, продемонстрировало, что каждая комбинация с применением "Спутника Лайт" обеспечивала более высокий уровень антител и Т-клеток по сравнению с гомогенной схемой вакцинации (одна и та же вакцина в качестве и первой, и второй дозы)", – говорится в заявлении.Спутник Лайт" одобрен более чем в 30 странах мира.
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спутник, вакцинация, ревакцинация

"Спутник Лайт" является универсальным бустером для других вакцин

13:51 20.01.2022 (обновлено: 13:56 20.01.2022)
© REUTERS / THE RUSSIAN DIRECT INVESTMENT FUSputnik Light
Sputnik Light - Sputnik Молдова, 1920, 20.01.2022
© REUTERS / THE RUSSIAN DIRECT INVESTMENT FU
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Исследования по сочетанию "Спутника Лайт" и вакцин AstraZeneca, Sinopharm, Moderna и Cansino показывают, что все комбинации дают более высокий уровень антител.
КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. Вакцина российского производства "Спутник Лайт" является универсальным бустером для других вакцин против коронавируса, передает РИА Новости со ссылкой на РФПИ и Центр им. Гамалеи. Данные стали известны по итогам публикации результатов совместного исследования Центра Гамалеи и итальянского Национального института инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani ("Спалланцани").

"Спутник Лайт" является универсальным бустером для других вакцин благодаря оптимальной конфигурации аденовирусной платформы в основе вакцины "Спутник", которая обеспечивает более высокую защиту против штамма "омикрон" и других мутаций, что подтверждено многочисленными исследованиями", – говорится в сообщении.

Бустирование "Спутником Лайт" в рамках подхода по комбинированному применению вакцин может помочь при снижении эффективности других вакцин против штамма "омикрон", отметили в РФПИ.
Научные исследования по сочетанию "Спутника Лайт" и вакцин AstraZeneca, Sinopharm, Moderna и Cansino показывают, что все комбинации дают более высокий уровень антител.
Согласно сообщению, команда разработчиков вакцины "Спутник" выступает за открытое и прозрачное сравнение различных вакцин, инициировала партнерства с производителями других препаратов для проведения совместных исследований в ряде стран.

"В частности, исследование комбинированного применения "Спутника Лайт" и вакцин AstraZeneca, Sinopharm, Moderna и Cansino, проведенное в пяти провинциях Аргентины, продемонстрировало, что каждая комбинация с применением "Спутника Лайт" обеспечивала более высокий уровень антител и Т-клеток по сравнению с гомогенной схемой вакцинации (одна и та же вакцина в качестве и первой, и второй дозы)", – говорится в заявлении.
Спутник Лайт" одобрен более чем в 30 странах мира.
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