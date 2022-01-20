Коронавирус
"Спутник Лайт" является универсальным бустером для других вакцин
13:51 20.01.2022 (обновлено: 13:56 20.01.2022)
Исследования по сочетанию "Спутника Лайт" и вакцин AstraZeneca, Sinopharm, Moderna и Cansino показывают, что все комбинации дают более высокий уровень антител.
КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. Вакцина российского производства "Спутник Лайт" является универсальным бустером для других вакцин против коронавируса, передает РИА Новости со ссылкой на РФПИ и Центр им. Гамалеи. Данные стали известны по итогам публикации результатов совместного исследования Центра Гамалеи и итальянского Национального института инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani ("Спалланцани").
"Спутник Лайт" является универсальным бустером для других вакцин благодаря оптимальной конфигурации аденовирусной платформы в основе вакцины "Спутник", которая обеспечивает более высокую защиту против штамма "омикрон" и других мутаций, что подтверждено многочисленными исследованиями", – говорится в сообщении.
Бустирование "Спутником Лайт" в рамках подхода по комбинированному применению вакцин может помочь при снижении эффективности других вакцин против штамма "омикрон", отметили в РФПИ.
"Спутник Лайт" является универсальным бустером для других вакцин благодаря оптимальной конфигурации аденовирусной платформы в основе вакцины "Спутник", которая обеспечивает более высокую защиту против штамма "омикрон" и других мутаций, что подтверждено многочисленными исследованиями", – говорится в сообщении.
Бустирование "Спутником Лайт" в рамках подхода по комбинированному применению вакцин может помочь при снижении эффективности других вакцин против штамма "омикрон", отметили в РФПИ.
Научные исследования по сочетанию "Спутника Лайт" и вакцин AstraZeneca, Sinopharm, Moderna и Cansino показывают, что все комбинации дают более высокий уровень антител.
Согласно сообщению, команда разработчиков вакцины "Спутник" выступает за открытое и прозрачное сравнение различных вакцин, инициировала партнерства с производителями других препаратов для проведения совместных исследований в ряде стран.
"В частности, исследование комбинированного применения "Спутника Лайт" и вакцин AstraZeneca, Sinopharm, Moderna и Cansino, проведенное в пяти провинциях Аргентины, продемонстрировало, что каждая комбинация с применением "Спутника Лайт" обеспечивала более высокий уровень антител и Т-клеток по сравнению с гомогенной схемой вакцинации (одна и та же вакцина в качестве и первой, и второй дозы)", – говорится в заявлении.
"В частности, исследование комбинированного применения "Спутника Лайт" и вакцин AstraZeneca, Sinopharm, Moderna и Cansino, проведенное в пяти провинциях Аргентины, продемонстрировало, что каждая комбинация с применением "Спутника Лайт" обеспечивала более высокий уровень антител и Т-клеток по сравнению с гомогенной схемой вакцинации (одна и та же вакцина в качестве и первой, и второй дозы)", – говорится в заявлении.
Спутник Лайт" одобрен более чем в 30 странах мира.