https://ru.sputnik.md/20220120/sputnik-layt-universalnyy-buster-48175039.html

"Спутник Лайт" является универсальным бустером для других вакцин

"Спутник Лайт" является универсальным бустером для других вакцин

Вакцина российского производства "Спутник Лайт" является универсальным бустером для других вакцин против коронавируса

2022-01-20T13:51+0200

2022-01-20T13:51+0200

2022-01-20T13:56+0200

коронавирус

спутник

вакцинация

ревакцинация

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КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. Вакцина российского производства "Спутник Лайт" является универсальным бустером для других вакцин против коронавируса, передает РИА Новости со ссылкой на РФПИ и Центр им. Гамалеи. Данные стали известны по итогам публикации результатов совместного исследования Центра Гамалеи и итальянского Национального института инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani ("Спалланцани")."Спутник Лайт" является универсальным бустером для других вакцин благодаря оптимальной конфигурации аденовирусной платформы в основе вакцины "Спутник", которая обеспечивает более высокую защиту против штамма "омикрон" и других мутаций, что подтверждено многочисленными исследованиями", – говорится в сообщении.Бустирование "Спутником Лайт" в рамках подхода по комбинированному применению вакцин может помочь при снижении эффективности других вакцин против штамма "омикрон", отметили в РФПИ.Научные исследования по сочетанию "Спутника Лайт" и вакцин AstraZeneca, Sinopharm, Moderna и Cansino показывают, что все комбинации дают более высокий уровень антител.Согласно сообщению, команда разработчиков вакцины "Спутник" выступает за открытое и прозрачное сравнение различных вакцин, инициировала партнерства с производителями других препаратов для проведения совместных исследований в ряде стран."В частности, исследование комбинированного применения "Спутника Лайт" и вакцин AstraZeneca, Sinopharm, Moderna и Cansino, проведенное в пяти провинциях Аргентины, продемонстрировало, что каждая комбинация с применением "Спутника Лайт" обеспечивала более высокий уровень антител и Т-клеток по сравнению с гомогенной схемой вакцинации (одна и та же вакцина в качестве и первой, и второй дозы)", – говорится в заявлении.Спутник Лайт" одобрен более чем в 30 странах мира.

https://ru.sputnik.md/20220111/kipr-sputnik-layt-buster-vaktsina-47912037.html

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спутник, вакцинация, ревакцинация