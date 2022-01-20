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Ученые: "Спутник V" в два раза эффективнее Pfizer против "омикрона"
14:13 20.01.2022 (обновлено: 14:41 20.01.2022)
© Sputnik / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкВведение обязательной вакцинации пожилых от Covid-19 в части регионов России
© Sputnik / Евгений Епанчинцев/
Научное исследование было проведено в лаборатории Института Спалланцани в Италии.
КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" дает титр вируснейтрализующих антител к штамму "омикрон" более чем в 2 раза выше по сравнению с двумя уколами вакцины Pfizer, сообщили РФПИ и Центр им. Гамалеи по итогам публикации результатов совместного исследования Центра Гамалеи и итальянского Национального института инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani ("Спалланцани"), передает РИА Новости.
"Согласно результатам исследования, вакцина "Спутник V" продемонстрировала титр вируснейтрализующих антител к штамму "омикрон" (B.1.1.529) более чем в два раза выше по сравнению с двумя уколами вакцины Pfizer (в 2,1 раза выше в целом и 2,6 раза выше – через три месяца после вакцинации)", – говорится в сообщении.
Исследование было проведено в равных лабораторных условиях в Институте Спалланцани в Италии на основе сопоставимых образцов сыворотки крови лиц, вакцинированных "Спутником V" и препаратом Pfizer со сходными уровнями IgG-антител и вируснейтрализующей активности к исходному штамму, зарегистрированному в Ухане, отметили в РФПИ.
"Согласно результатам исследования, вакцина "Спутник V" продемонстрировала титр вируснейтрализующих антител к штамму "омикрон" (B.1.1.529) более чем в два раза выше по сравнению с двумя уколами вакцины Pfizer (в 2,1 раза выше в целом и 2,6 раза выше – через три месяца после вакцинации)", – говорится в сообщении.
Исследование было проведено в равных лабораторных условиях в Институте Спалланцани в Италии на основе сопоставимых образцов сыворотки крови лиц, вакцинированных "Спутником V" и препаратом Pfizer со сходными уровнями IgG-антител и вируснейтрализующей активности к исходному штамму, зарегистрированному в Ухане, отметили в РФПИ.
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в РФ созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.
Вопрос сертификации препарата рассматривают ВОЗ и ЕМА, российская сторона предоставила все документы. Западные СМИ со ссылкой на источники писали, что регулятор, скорее всего, примет решение в первом квартале 2022 года.
На сегодняшний день применение вакцины "Спутник V" одобрено в более чем 70 странах мира с общим населением более 4 миллиардов человек, что составляет более 50% населения мира. Более 100 стран одобрили въезд для вакцинированных "Спутником V". Эффективность вакцины, по данным клинических исследований, составляет 91,6%, данные опубликованы в The Lancet, одном из старейших и наиболее уважаемых медицинских журналов мира. На основе вакцинации 3,8 миллиона россиян эффективность вакцины "Спутник V" составила 97,6%.