Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
коронавирус лого - Sputnik Молдова, 1920
Коронавирус
https://ru.sputnik.md/20220120/sputnik-v-effektivnee-pfizer-omikron-48175633.html
Ученые: "Спутник V" в два раза эффективнее Pfizer против "омикрона"
Ученые: "Спутник V" в два раза эффективнее Pfizer против "омикрона"
"Спутник V" дает титр вируснейтрализующих антител к "омикрону" более чем в 2 раза выше по сравнению с двумя уколами вакцины Pfizer
2022-01-20T14:13+0200
2022-01-20T14:41+0200
коронавирус
эффективность
спутник v
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/10/46443140_0:83:3073:1811_1920x0_80_0_0_a10283dfc023b56caa6ae991aeb34119.jpg
КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" дает титр вируснейтрализующих антител к штамму "омикрон" более чем в 2 раза выше по сравнению с двумя уколами вакцины Pfizer, сообщили РФПИ и Центр им. Гамалеи по итогам публикации результатов совместного исследования Центра Гамалеи и итальянского Национального института инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani ("Спалланцани"), передает РИА Новости."Согласно результатам исследования, вакцина "Спутник V" продемонстрировала титр вируснейтрализующих антител к штамму "омикрон" (B.1.1.529) более чем в два раза выше по сравнению с двумя уколами вакцины Pfizer (в 2,1 раза выше в целом и 2,6 раза выше – через три месяца после вакцинации)", – говорится в сообщении.Исследование было проведено в равных лабораторных условиях в Институте Спалланцани в Италии на основе сопоставимых образцов сыворотки крови лиц, вакцинированных "Спутником V" и препаратом Pfizer со сходными уровнями IgG-антител и вируснейтрализующей активности к исходному штамму, зарегистрированному в Ухане, отметили в РФПИ.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в РФ созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.Вопрос сертификации препарата рассматривают ВОЗ и ЕМА, российская сторона предоставила все документы. Западные СМИ со ссылкой на источники писали, что регулятор, скорее всего, примет решение в первом квартале 2022 года.На сегодняшний день применение вакцины "Спутник V" одобрено в более чем 70 странах мира с общим населением более 4 миллиардов человек, что составляет более 50% населения мира. Более 100 стран одобрили въезд для вакцинированных "Спутником V". Эффективность вакцины, по данным клинических исследований, составляет 91,6%, данные опубликованы в The Lancet, одном из старейших и наиболее уважаемых медицинских журналов мира. На основе вакцинации 3,8 миллиона россиян эффективность вакцины "Спутник V" составила 97,6%.
https://ru.sputnik.md/20220120/sputnik-layt-universalnyy-buster-48175039.html
https://ru.sputnik.md/20220117/avstraliya-sputnik-v-48071250.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/10/46443140_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_5c70be59f61d6c54e8299589192f364e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
эффективность, спутник v

Ученые: "Спутник V" в два раза эффективнее Pfizer против "омикрона"

14:13 20.01.2022 (обновлено: 14:41 20.01.2022)
© Sputnik / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкВведение обязательной вакцинации пожилых от Covid-19 в части регионов России
Введение обязательной вакцинации пожилых от Covid-19 в части регионов России - Sputnik Молдова, 1920, 20.01.2022
© Sputnik / Евгений Епанчинцев
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Научное исследование было проведено в лаборатории Института Спалланцани в Италии.
КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" дает титр вируснейтрализующих антител к штамму "омикрон" более чем в 2 раза выше по сравнению с двумя уколами вакцины Pfizer, сообщили РФПИ и Центр им. Гамалеи по итогам публикации результатов совместного исследования Центра Гамалеи и итальянского Национального института инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani ("Спалланцани"), передает РИА Новости.

"Согласно результатам исследования, вакцина "Спутник V" продемонстрировала титр вируснейтрализующих антител к штамму "омикрон" (B.1.1.529) более чем в два раза выше по сравнению с двумя уколами вакцины Pfizer (в 2,1 раза выше в целом и 2,6 раза выше – через три месяца после вакцинации)", – говорится в сообщении.

Исследование было проведено в равных лабораторных условиях в Институте Спалланцани в Италии на основе сопоставимых образцов сыворотки крови лиц, вакцинированных "Спутником V" и препаратом Pfizer со сходными уровнями IgG-антител и вируснейтрализующей активности к исходному штамму, зарегистрированному в Ухане, отметили в РФПИ.
Sputnik Light - Sputnik Молдова, 1920, 20.01.2022
Коронавирус
"Спутник Лайт" является универсальным бустером для других вакцин
13:51
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в РФ созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.
Вопрос сертификации препарата рассматривают ВОЗ и ЕМА, российская сторона предоставила все документы. Западные СМИ со ссылкой на источники писали, что регулятор, скорее всего, примет решение в первом квартале 2022 года.
На сегодняшний день применение вакцины "Спутник V" одобрено в более чем 70 странах мира с общим населением более 4 миллиардов человек, что составляет более 50% населения мира. Более 100 стран одобрили въезд для вакцинированных "Спутником V". Эффективность вакцины, по данным клинических исследований, составляет 91,6%, данные опубликованы в The Lancet, одном из старейших и наиболее уважаемых медицинских журналов мира. На основе вакцинации 3,8 миллиона россиян эффективность вакцины "Спутник V" составила 97,6%.
Вакцина Спутник V - Sputnik Молдова, 1920, 17.01.2022
Коронавирус
Австралия разрешила въезд в страну привитым "Спутником V"
17 января, 09:31
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский