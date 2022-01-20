https://ru.sputnik.md/20220120/sputnik-v-effektivnee-pfizer-omikron-48175633.html

Ученые: "Спутник V" в два раза эффективнее Pfizer против "омикрона"

Ученые: "Спутник V" в два раза эффективнее Pfizer против "омикрона"

"Спутник V" дает титр вируснейтрализующих антител к "омикрону" более чем в 2 раза выше по сравнению с двумя уколами вакцины Pfizer

2022-01-20T14:13+0200

2022-01-20T14:13+0200

2022-01-20T14:41+0200

коронавирус

эффективность

спутник v

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КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" дает титр вируснейтрализующих антител к штамму "омикрон" более чем в 2 раза выше по сравнению с двумя уколами вакцины Pfizer, сообщили РФПИ и Центр им. Гамалеи по итогам публикации результатов совместного исследования Центра Гамалеи и итальянского Национального института инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani ("Спалланцани"), передает РИА Новости."Согласно результатам исследования, вакцина "Спутник V" продемонстрировала титр вируснейтрализующих антител к штамму "омикрон" (B.1.1.529) более чем в два раза выше по сравнению с двумя уколами вакцины Pfizer (в 2,1 раза выше в целом и 2,6 раза выше – через три месяца после вакцинации)", – говорится в сообщении.Исследование было проведено в равных лабораторных условиях в Институте Спалланцани в Италии на основе сопоставимых образцов сыворотки крови лиц, вакцинированных "Спутником V" и препаратом Pfizer со сходными уровнями IgG-антител и вируснейтрализующей активности к исходному штамму, зарегистрированному в Ухане, отметили в РФПИ.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в РФ созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.Вопрос сертификации препарата рассматривают ВОЗ и ЕМА, российская сторона предоставила все документы. Западные СМИ со ссылкой на источники писали, что регулятор, скорее всего, примет решение в первом квартале 2022 года.На сегодняшний день применение вакцины "Спутник V" одобрено в более чем 70 странах мира с общим населением более 4 миллиардов человек, что составляет более 50% населения мира. Более 100 стран одобрили въезд для вакцинированных "Спутником V". Эффективность вакцины, по данным клинических исследований, составляет 91,6%, данные опубликованы в The Lancet, одном из старейших и наиболее уважаемых медицинских журналов мира. На основе вакцинации 3,8 миллиона россиян эффективность вакцины "Спутник V" составила 97,6%.

https://ru.sputnik.md/20220120/sputnik-layt-universalnyy-buster-48175039.html

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эффективность, спутник v