https://ru.sputnik.md/20220120/svadby-i-vecherinki-pod-zapretom-v-moldove-zapretili-chastnye-meropriyatiya-48179668.html

Свадьбы и вечеринки под запретом: в Молдове нельзя проводить частные мероприятия

Свадьбы и вечеринки под запретом: в Молдове нельзя проводить частные мероприятия

Министр здравоохранения Алла Немеренко объявила о прекращении частных мероприятий в Республике Молдова.

2022-01-20T15:47+0200

2022-01-20T15:47+0200

2022-01-20T16:10+0200

минздрав

ограничения

алла немеренко

коронавирус

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КИШИНЕВ, 20 янв — Sputnik. В Молдове запрещено организовывать и проводить частные мероприятия. Решение о прекращении закрытых мероприятий приняла Чрезвычайная национальная комиссия общественного здравоохранения. Об этом сообщила министр Алла Немеренко во время пресс-конференции."Частные мероприятия любого рода будут запрещены, как один из основных источников распространения коронавируса в силу того, что на них собирается все больше людей и эти мероприятия многолюдны", — сказал Немеренко.По словам Немеренко, ежедневно в Молдове регистрируется 233 случая заражения на 100 тысяч жителей, учитывая, что красный порог эпидемиологической тревоги начинается со 150 случаев.Глава Минздрава заявила, что в Молдове установлен красный уровень общественной опасности."На национальном уровне к понедельнику было зафиксировано 233 случая заражения на 100 тысяч. Мы считаем, что Молдова уже находится на уровне красного кода опасности", - заявила Немеренко.

https://ru.sputnik.md/20220120/v-moldove-shkoly-perekhodyat-na-onlayn-obuchenie-na-kakoy-srok-48178015.html

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2022

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

минздрав, ограничения, алла немеренко