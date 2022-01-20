https://ru.sputnik.md/20220120/svadby-i-vecherinki-pod-zapretom-v-moldove-zapretili-chastnye-meropriyatiya-48179668.html
Свадьбы и вечеринки под запретом: в Молдове нельзя проводить частные мероприятия
Свадьбы и вечеринки под запретом: в Молдове нельзя проводить частные мероприятия
Министр здравоохранения Алла Немеренко объявила о прекращении частных мероприятий в Республике Молдова.
2022-01-20T15:47+0200
2022-01-20T15:47+0200
2022-01-20T16:10+0200
минздрав
ограничения
алла немеренко
коронавирус
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КИШИНЕВ, 20 янв — Sputnik. В Молдове запрещено организовывать и проводить частные мероприятия. Решение о прекращении закрытых мероприятий приняла Чрезвычайная национальная комиссия общественного здравоохранения. Об этом сообщила министр Алла Немеренко во время пресс-конференции."Частные мероприятия любого рода будут запрещены, как один из основных источников распространения коронавируса в силу того, что на них собирается все больше людей и эти мероприятия многолюдны", — сказал Немеренко.По словам Немеренко, ежедневно в Молдове регистрируется 233 случая заражения на 100 тысяч жителей, учитывая, что красный порог эпидемиологической тревоги начинается со 150 случаев.Глава Минздрава заявила, что в Молдове установлен красный уровень общественной опасности."На национальном уровне к понедельнику было зафиксировано 233 случая заражения на 100 тысяч. Мы считаем, что Молдова уже находится на уровне красного кода опасности", - заявила Немеренко.
https://ru.sputnik.md/20220120/v-moldove-shkoly-perekhodyat-na-onlayn-obuchenie-na-kakoy-srok-48178015.html
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Евгений Чебан
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минздрав, ограничения, алла немеренко
Свадьбы и вечеринки под запретом: в Молдове нельзя проводить частные мероприятия
15:47 20.01.2022 (обновлено: 16:10 20.01.2022)
Министр здравоохранения Алла Немеренко объявила о прекращении частных мероприятий в Республике Молдова.
КИШИНЕВ, 20 янв — Sputnik. В Молдове запрещено организовывать и проводить частные мероприятия. Решение о прекращении закрытых мероприятий приняла Чрезвычайная национальная комиссия общественного здравоохранения. Об этом сообщила министр Алла Немеренко во время пресс-конференции.
"Частные мероприятия любого рода будут запрещены, как один из основных источников распространения коронавируса в силу того, что на них собирается все больше людей и эти мероприятия многолюдны", — сказал Немеренко.
По словам Немеренко, ежедневно в Молдове регистрируется 233 случая заражения на 100 тысяч жителей, учитывая, что красный порог эпидемиологической тревоги начинается со 150 случаев.
Глава Минздрава заявила, что в Молдове установлен красный уровень общественной опасности.
"На национальном уровне к понедельнику было зафиксировано 233 случая заражения на 100 тысяч. Мы считаем, что Молдова уже находится на уровне красного кода опасности", - заявила Немеренко.