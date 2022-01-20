https://ru.sputnik.md/20220120/tsena-na-elektroenergiyu--sleduyuschaya-bomba-kotoraya-mozhet-vzorvatsya-48192381.html
Цена на электроэнергию – следующая бомба, которая может взорваться
Цена на электроэнергию – следующая бомба, которая может взорваться
Обсудили с экс-главой правительства Молдовы Ионом Кику ситуацию с поставками природного газа в страну, кадровые перестановки в кабинете министров и приднестровский вопрос.
2022-01-20T22:42+0200
2022-01-20T22:42+0200
2022-01-20T22:42+0200
радио
молдова
цена
электричество
ион кику
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Бывший премьер-министр Молдовы Ион Кику поделился в эфире радиостудии Sputnik Молдова своим мнением о происходящих событиях в стране.Политик возмущен тем, что коридоры власти кишат иностранцами, а из администрации президента "не выходит" Ханс Мартин Зиг.Обсудили с Ионом Кику, как долго продлится и когда завершится газовый кризис, в состоянии ли Молдова платить по счетам "Газпрому" в будущем, будет ли пересмотрен заключенный договор на поставки в Молдову российского природного газа. Кроме того, поговорили о том, какие еще подорожания ждут жителей республики, и что произойдет в случае повышения тарифов на электроэнергию.Экс-глава правительства прокомментировал, сможет ли Олег Серебрян в качестве вице-премьера по реинтеграции повлиять на позитивное решение приднестровского вопроса.
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media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
молдова, цена, электричество, ион кику, видео
Цена на электроэнергию – следующая бомба, которая может взорваться
Обсудили с экс-главой правительства Молдовы ситуацию с поставками природного газа в страну, кадровые перестановки в кабинете министров и приднестровский вопрос.
Бывший премьер-министр Молдовы Ион Кику поделился в эфире радиостудии Sputnik Молдова
своим мнением о происходящих событиях в стране.
Политик возмущен тем, что коридоры власти кишат иностранцами, а из администрации президента "не выходит" Ханс Мартин Зиг.
Обсудили с Ионом Кику, как долго продлится и когда завершится газовый кризис, в состоянии ли Молдова платить по счетам "Газпрому" в будущем, будет ли пересмотрен заключенный договор на поставки в Молдову российского природного газа. Кроме того, поговорили о том, какие еще подорожания ждут жителей республики, и что произойдет в случае повышения тарифов на электроэнергию.
Экс-глава правительства прокомментировал, сможет ли Олег Серебрян в качестве вице-премьера по реинтеграции повлиять на позитивное решение приднестровского вопроса.