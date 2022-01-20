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Крупнейшие учения НАТО за Полярным кругом состоятся в марте
Крупнейшие учения НАТО за Полярным кругом состоятся в марте
Крупнейшие учения НАТО за Полярным кругом Cold Response ("Холодный ответ" -ред.) запланированы на начало марта
2022-01-20T16:25+0200
2022-01-20T18:02+0200
в мире
нато
военные учения
март
учения
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КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. За Полярным кругом в начале марта пройдут крупнейшие военные учения НАТО, передает РИА Новости. В мероприятиях примут участие около 35 тысяч военных из 28 стран, сообщает в Twitter представительство НАТО в США."Крупнейшие учения НАТО за Полярным кругом Cold Response ("Холодный ответ". – Ред.) запланированы на начало марта. Тридцать пять тысяч военных из 28 стран примут участие", – говорится в Twitter.Отмечается, что в учениях также будет участвовать американский авианосец USS Harry S Truman.
https://ru.sputnik.md/20220119/pravitelstvo-moldovy-utverdilo-novyy-plan-partnerstva-s-nato-48145677.html
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в мире, нато, военные учения, март, учения

Крупнейшие учения НАТО за Полярным кругом состоятся в марте

16:25 20.01.2022 (обновлено: 18:02 20.01.2022)
© Photo : Defense Visual Information Distribution Service / Cpl. Brennon TaylorАмериканские морские пехотинцы во время учений в Норвегии
Американские морские пехотинцы во время учений в Норвегии - Sputnik Молдова, 1920, 20.01.2022
© Photo : Defense Visual Information Distribution Service / Cpl. Brennon Taylor
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Учения будут называться Cold Response ("Холодный ответ").
КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. За Полярным кругом в начале марта пройдут крупнейшие военные учения НАТО, передает РИА Новости. В мероприятиях примут участие около 35 тысяч военных из 28 стран, сообщает в Twitter представительство НАТО в США.
"Крупнейшие учения НАТО за Полярным кругом Cold Response ("Холодный ответ". – Ред.) запланированы на начало марта. Тридцать пять тысяч военных из 28 стран примут участие", – говорится в Twitter.
Отмечается, что в учениях также будет участвовать американский авианосец USS Harry S Truman.
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