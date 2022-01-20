https://ru.sputnik.md/20220120/v-moldove-ocherednoy-antirekord-po-kolichestvu-sluchaev-covid-19-48190693.html
В Молдове - очередной антирекорд по количеству случаев COVID-19
В Молдове - очередной антирекорд по количеству случаев COVID-19
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
2022-01-20T20:35+0200
2022-01-20T20:35+0200
2022-01-20T20:39+0200
коронавирус
в молдове
минздрав
статистика
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КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 3907 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в понедельник.В том числе зарегистрировано 44 случаев "импорта" инфекции: 14 – из Украины, 13 - из Румынии, четыре - из Германии, по три - из Великобритании и Словении, по два - из Италии и Чехии, по одному - из США, России, Испании, Польши и Франции.За минувшие сутки проведено 15 188 тестов.Общее число случаев заражения в стране достигло 400585.У сотрудников системы здравоохранения выявлено 252 случая инфицирования: 53 – у врачей, 117 – у медсестер, 82 – у работников вспомогательного персонала.Госпитализированы 1823 человека, в крайне тяжелом состоянии находятся 170 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены 26 человек).В то же время за сутки выздоровели 766 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 369 139.Минздрав сообщает о 18 погибших на фоне осложнений.Общее число скончавшихся на данный момент – 10 488.
https://ru.sputnik.md/20220117/moldova-zabolevaemost-covid-kishinev-48078026.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
в молдове, минздрав, статистика
В Молдове - очередной антирекорд по количеству случаев COVID-19
20:35 20.01.2022 (обновлено: 20:39 20.01.2022)
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 3907 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в понедельник.
В том числе зарегистрировано 44 случаев "импорта" инфекции: 14 – из Украины, 13 - из Румынии, четыре - из Германии, по три - из Великобритании и Словении, по два - из Италии и Чехии, по одному - из США, России, Испании, Польши и Франции.
За минувшие сутки проведено 15 188 тестов.
Общее число случаев заражения в стране достигло 400585.
У сотрудников системы здравоохранения выявлено 252 случая инфицирования: 53 – у врачей, 117 – у медсестер, 82 – у работников вспомогательного персонала.
Госпитализированы 1823 человека, в крайне тяжелом состоянии находятся 170 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены 26 человек).
В то же время за сутки выздоровели 766 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 369 139.
Минздрав сообщает о 18 погибших на фоне осложнений.
Общее число скончавшихся на данный момент – 10 488.