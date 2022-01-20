https://ru.sputnik.md/20220120/v-moldove-ocherednoy-antirekord-po-kolichestvu-sluchaev-covid-19-48190693.html

В Молдове - очередной антирекорд по количеству случаев COVID-19

В Молдове - очередной антирекорд по количеству случаев COVID-19

В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.

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коронавирус

в молдове

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статистика

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КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 3907 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в понедельник.В том числе зарегистрировано 44 случаев "импорта" инфекции: 14 – из Украины, 13 - из Румынии, четыре - из Германии, по три - из Великобритании и Словении, по два - из Италии и Чехии, по одному - из США, России, Испании, Польши и Франции.За минувшие сутки проведено 15 188 тестов.Общее число случаев заражения в стране достигло 400585.У сотрудников системы здравоохранения выявлено 252 случая инфицирования: 53 – у врачей, 117 – у медсестер, 82 – у работников вспомогательного персонала.Госпитализированы 1823 человека, в крайне тяжелом состоянии находятся 170 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены 26 человек).В то же время за сутки выздоровели 766 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 369 139.Минздрав сообщает о 18 погибших на фоне осложнений.Общее число скончавшихся на данный момент – 10 488.

https://ru.sputnik.md/20220117/moldova-zabolevaemost-covid-kishinev-48078026.html

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2022

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в молдове, минздрав, статистика