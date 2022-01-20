https://ru.sputnik.md/20220120/v-moldove-shkoly-perekhodyat-na-onlayn-obuchenie-na-kakoy-srok-48178015.html

В Молдове школы переходят на онлайн-обучение: на какой срок

В Молдове школы переходят на онлайн-обучение: на какой срок

Школы в Молдове переходят на онлайн-обучение из-за роста количества подтвержденных случаев коронавируса в республике.

2022-01-20T15:17+0200

2022-01-20T15:17+0200

2022-01-20T16:17+0200

коронавирус

молдова

школа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/02/44415225_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7bca000dfa5c56e57c2739c6b297d36a.jpg

КИШИНЕВ, 20 янв - Sputnik. Школы в Молдове переходят на онлайн-обучение из-за роста количества подтвержденных случаев коронавируса в республике. Об этом заявила министр здравоохранения Алла Немеренко на пресс-конференции в четверг.По ее словам, штамм "омикрон" поражает гораздо больше, особенно детей. "На 100 тысяч - 233 случая, учитывая, что "красный код" предполагает от 150 случаев", – отметила министр.Она уточнила, что школьники переходят на онлайн-обучение с понедельника, 24 января.

https://ru.sputnik.md/20220120/novye-ogranicheniya-v-zakrytye-pomescheniya-ne-propustyat-bez-covid-sertifikata-48178887.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

молдова, школа