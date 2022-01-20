https://ru.sputnik.md/20220120/v-moldove-shkoly-perekhodyat-na-onlayn-obuchenie-na-kakoy-srok-48178015.html
В Молдове школы переходят на онлайн-обучение: на какой срок
В Молдове школы переходят на онлайн-обучение: на какой срок
Школы в Молдове переходят на онлайн-обучение из-за роста количества подтвержденных случаев коронавируса в республике.
2022-01-20T15:17+0200
2022-01-20T15:17+0200
2022-01-20T16:17+0200
коронавирус
молдова
школа
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КИШИНЕВ, 20 янв - Sputnik. Школы в Молдове переходят на онлайн-обучение из-за роста количества подтвержденных случаев коронавируса в республике. Об этом заявила министр здравоохранения Алла Немеренко на пресс-конференции в четверг.По ее словам, штамм "омикрон" поражает гораздо больше, особенно детей. "На 100 тысяч - 233 случая, учитывая, что "красный код" предполагает от 150 случаев", – отметила министр.Она уточнила, что школьники переходят на онлайн-обучение с понедельника, 24 января.
https://ru.sputnik.md/20220120/novye-ogranicheniya-v-zakrytye-pomescheniya-ne-propustyat-bez-covid-sertifikata-48178887.html
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Алена Матвеева
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Алена Матвеева
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
молдова, школа
В Молдове школы переходят на онлайн-обучение: на какой срок
15:17 20.01.2022 (обновлено: 16:17 20.01.2022)
Глава молдавского Минздрава объявила, что школы в стране переходят на онлайн-обучение из-за эпидемиологической обстановки в республике.
КИШИНЕВ, 20 янв - Sputnik. Школы в Молдове переходят на онлайн-обучение из-за роста количества подтвержденных случаев коронавируса в республике. Об этом заявила министр здравоохранения Алла Немеренко на пресс-конференции в четверг.
"Учитывая опасность, предлагается перевод работы школ на онлайн, первоначально на две недели", – сказала Немеренко.
По ее словам, штамм "омикрон" поражает гораздо больше, особенно детей. "На 100 тысяч - 233 случая, учитывая, что "красный код" предполагает от 150 случаев", – отметила министр.
Она уточнила, что школьники переходят на онлайн-обучение с понедельника, 24 января.