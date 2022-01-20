https://ru.sputnik.md/20220120/v-moldove-vvedeno-chrezvychaynoe-polozhenie-48164942.html

В Молдове введено чрезвычайное положение

В Молдове введено чрезвычайное положение

ЧП в Молдове введено из-за риска прекращения поставок природного газа в страну.

2022-01-20T11:29+0200

2022-01-20T11:29+0200

2022-01-20T11:54+0200

чп

парламент

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КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. Парламент Молдовы ввел в стране ЧП в связи с ситуацией в энергетическом секторе. За такое решение проголосовало 58 депутатов правящей партии “Действия и солидарности” (PAS).Депутаты блока коммунистов и социалистов и фракции "Шор" отказались поддерживать решение о введении ЧП, заявив, что у правительства было достаточно времени и инструментов, чтобы справится с ситуацией. Представляя проект постановления о введении чрезвычайного положения, премьер Наталья Гаврилица заявила, что благодаря режиму ЧП, правительство сможет дать АО "Молдовагаз" отсрочку по выплате НДС в бюджет и выплатить авансом компенсации за природный газ для населения. По словам премьер-министра этих мер будет достаточно, чтобы "Молдовагаз" в срочном порядке заплатил "Газпрому" за текущее потребление в январе.В правительстве рассчитывают, что чрезвычайные полномочия также позволят избежать подобных кризисов в будущем.В период чрезвычайного положения, в соответствии с постановлением парламента, Комиссии по чрезвычайным ситуациям будет разрешено:Премьер Гаврилица отметила, что власти не планируют пользоваться режимом ЧП для запрета на массовые собрания и протесты.Контракт с "Газпромом"Молдова 29 октября 2021 года договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет.Во время переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть."Газпром" подписал контракт с Молдовой при условии 100% оплаты текущих платежей за газ. В "Молдовагазе" поясняли, что компании необходимо в срок до 20 числа каждого месяца выполнять договорные обязательства по оплате внешнему поставщику стоимости природного газа, потребленного в предыдущем месяце, а также половину стоимости природного газа, потребленного в текущем месяце года.Проблемы с оплатойВпервые проблемы с оплатой текущего потребления начались у Молдовы еще осенью 2021 года. В конце ноября "Газпром" уведомил республику, что через 48 часов прекратит поставки ей газа, если не получит платеж.Тогда обязательства по оплате не были исполнены в срок в связи с тем, что в октябре 2021 года АО "Молдовагаз" испытало дефицит платежного баланса вследствие роста закупочной цены на природный газ в 2021 году с 126,70 доллара США за тысячу кубометров в первом квартале до 800,62 доллара США за тысячу кубометров в октябре 2021 года при включенной в действующий тариф с 3 ноября 2020 года среднегодовой закупочной цены 148,61 доллара США за тысячу кубометров.В результате правительством были приняты экстренные меры по выделению финансовых средств, а "Газпром", в свою очередь, согласился не прекращать поставки.Уже в декабре "Молдовагаз" обратился к небытовым потребителям с просьбой выполнить свои договорные обязательства с поставщиком – оплатить до 15 декабря 2021 года стоимость объема природного газа, потребленного в ноябре, а также дополнительно рассмотреть возможность авансовой оплаты до 20 декабря 2021 года стоимости газа, потребленного в первой половине декабря текущего года.В январе 2022 года у "Молдовагаза" возникли проблемы с оплатой аванса за потребленный газ. Власти страны объявили о готовности ввести режим ЧП в энергетике.

https://ru.sputnik.md/20220111/spynu-otsrochka-miller-avans-47923065.html

https://ru.sputnik.md/20220119/gavrilitsa-gazprom-predupredil-ob-ostanovke-postavok-gaza-pri-otsutstvii-oplaty--48130795.html

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2022

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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чп, парламент