https://ru.sputnik.md/20220120/v-moldove-vvoditsya-karantin-dlya-kontaktirovavshikh-s-covid-bolnym-48182715.html

В Молдове вводится карантин для контактировавших с COVID-больным

В Молдове вводится карантин для контактировавших с COVID-больным

Невакцинированные граждане, которые будут контактировать с больным COVID-19, будут помещены на 10-дневный карантин

2022-01-20T16:45+0200

2022-01-20T16:45+0200

2022-01-20T18:04+0200

заболеваемость

карантин

коронавирус

молдова

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КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. Невакцинированные граждане, которые будут контактировать с больным COVID-19, будут помещены на 10-дневный карантин. В это время их состояние здоровья будет под наблюдением врачей. Такое решение приняла Национальная чрезвычайная комиссия в области здравоохранения, сообщила во время пресс-конференции глава Минздрава Алла Немеренко.Все тесты, как заверила министр, будут делаться бесплатно в государственных медицинских учреждениях.Согласно новому решению комиссии, после завершения лечения переболевшие, как и раньше, будут возвращаться к работе без контрольного теста."Бессимптомные невакцинированные пациенты будут выходить из карантина и будут считаться здоровыми через семь дней после положительного теста на коронавирус. Вакцинированные бессимптомные пациенты будут выходить из карантина через пять дней с позитивного теста. Невакцинированные пациенты с симптомами будут завершать карантин через десять дней с момента тестирования, но не позже 24 часов с проявления последних симптомов", – рассказала министр Немеренко.По словам Немеренко, ежедневно в Молдове регистрируются 233 случая заражения на 100 тысяч жителей, учитывая, что красный порог эпидемиологической тревоги начинается со 150 случаев.Глава Минздрава заявила, что в Молдове установлен "красный уровень" общественной опасности.

https://ru.sputnik.md/20220120/svadby-i-vecherinki-pod-zapretom-v-moldove-zapretili-chastnye-meropriyatiya-48179668.html

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2022

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заболеваемость, карантин, молдова