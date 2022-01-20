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В правительстве представили ряд мер по поддержке бизнеса во время пандемии
В правительстве представили ряд мер по поддержке бизнеса во время пандемии
Министр труда и соцзащиты рассказал о мерах по поддержке работников и работодателей.
2022-01-20T20:20+0200
2022-01-20T20:20+0200
правительство
компенсации
выплаты
экономика
в молдове
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КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. Власти будут компенсировать работникам два выходных на время вакцинации, выплаты работникам на время технического простоя предприятий и выходные для родителей детей до 12 лет и детей с особыми потребностями на время их домашнего обучения. Об этом на пресс-конференции заявил министр труда и соцзащиты Марчел Спэтару.По словам министра, работодатель обязан предоставлять два оплачиваемых выходных для вакцинации сотрудников.Чтобы воспользоваться этим правом, работник может подать соответствующее заявление работодателю.Власти также планируют выплаты работнику на случай технического простоя предприятия из-за пандемии.В таком случае Национальная касса социального страхования будет перечислять деньги напрямую работникам.Еще одно предложение властей касается сокращенного режима работы предприятий.В случае если работодатель перейдет на сокращенный режим работы, то власти компенсируют работникам недополученную разницу, пообещал министр.Четвертой мерой, по словам министра, станет оплата родителям детей до 12 лет и детей с особыми потребностями выходных дней время обучения детей онлайн.Школьники переходят на онлайн-обучение с понедельника, 24 января, об этом объявила министр здравоохранения Алла Немеренко на брифинге 20 января.
https://ru.sputnik.md/20220120/v-moldove-shkoly-perekhodyat-na-onlayn-obuchenie-na-kakoy-srok-48178015.html
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Евгений Чебан
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правительство, компенсации, выплаты, в молдове

В правительстве представили ряд мер по поддержке бизнеса во время пандемии

20:20 20.01.2022
© Sputnik / Mihai CarausПравительство Республики Молдова
Правительство Республики Молдова - Sputnik Молдова, 1920, 20.01.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
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Министр труда и соцзащиты рассказал о мерах по поддержке работников и работодателей.
КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. Власти будут компенсировать работникам два выходных на время вакцинации, выплаты работникам на время технического простоя предприятий и выходные для родителей детей до 12 лет и детей с особыми потребностями на время их домашнего обучения. Об этом на пресс-конференции заявил министр труда и соцзащиты Марчел Спэтару.
По словам министра, работодатель обязан предоставлять два оплачиваемых выходных для вакцинации сотрудников.

"Эти дни не ложатся на плечи работодателей. Государство будет компенсировать в полном объеме выходные дни, предоставленные работникам для вакцинации, но не более 558 леев в день, это эквивалентно месячной зарплате в 12 000 леев", — заявил министр.

Чтобы воспользоваться этим правом, работник может подать соответствующее заявление работодателю.
Власти также планируют выплаты работнику на случай технического простоя предприятия из-за пандемии.
"В последние месяцы у нас не было таких случаев, но в дальнейшем, если работодатель будет вынужден перейти в режим простоя, правительство компенсирует в полном объеме выплаты работникам в пределах 50% от средней зарплаты по экономике", — рассказал Спэтару.
В таком случае Национальная касса социального страхования будет перечислять деньги напрямую работникам.
Еще одно предложение властей касается сокращенного режима работы предприятий.
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В случае если работодатель перейдет на сокращенный режим работы, то власти компенсируют работникам недополученную разницу, пообещал министр.
Четвертой мерой, по словам министра, станет оплата родителям детей до 12 лет и детей с особыми потребностями выходных дней время обучения детей онлайн.
Школьники переходят на онлайн-обучение с понедельника, 24 января, об этом объявила министр здравоохранения Алла Немеренко на брифинге 20 января.
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