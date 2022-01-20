https://ru.sputnik.md/20220120/v-pravitelstve-predstavili-ryad-mer-po-podderzhke-biznesa-vo-vremya-pandemii-48188060.html

В правительстве представили ряд мер по поддержке бизнеса во время пандемии

В правительстве представили ряд мер по поддержке бизнеса во время пандемии

Министр труда и соцзащиты рассказал о мерах по поддержке работников и работодателей.

2022-01-20T20:20+0200

2022-01-20T20:20+0200

2022-01-20T20:20+0200

правительство

компенсации

выплаты

экономика

в молдове

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КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. Власти будут компенсировать работникам два выходных на время вакцинации, выплаты работникам на время технического простоя предприятий и выходные для родителей детей до 12 лет и детей с особыми потребностями на время их домашнего обучения. Об этом на пресс-конференции заявил министр труда и соцзащиты Марчел Спэтару.По словам министра, работодатель обязан предоставлять два оплачиваемых выходных для вакцинации сотрудников.Чтобы воспользоваться этим правом, работник может подать соответствующее заявление работодателю.Власти также планируют выплаты работнику на случай технического простоя предприятия из-за пандемии.В таком случае Национальная касса социального страхования будет перечислять деньги напрямую работникам.Еще одно предложение властей касается сокращенного режима работы предприятий.В случае если работодатель перейдет на сокращенный режим работы, то власти компенсируют работникам недополученную разницу, пообещал министр.Четвертой мерой, по словам министра, станет оплата родителям детей до 12 лет и детей с особыми потребностями выходных дней время обучения детей онлайн.Школьники переходят на онлайн-обучение с понедельника, 24 января, об этом объявила министр здравоохранения Алла Немеренко на брифинге 20 января.

https://ru.sputnik.md/20220120/v-moldove-shkoly-perekhodyat-na-onlayn-obuchenie-na-kakoy-srok-48178015.html

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2022

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

правительство, компенсации, выплаты, в молдове