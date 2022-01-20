https://ru.sputnik.md/20220120/voz-ogranicheniya-mezhdunarodnye-poezdki-omikron-neeffektivny-48174708.html

ВОЗ: ограничения на международные поездки из-за "омикрона" неэффективны

ВОЗ: ограничения на международные поездки из-за "омикрона" неэффективны

Чрезвычайный комитет ВОЗ выступил с предложением отменить ограничения на международные перевозки, введенные ранее из-за "омикрона"

2022-01-20T22:50+0200

2022-01-20T22:50+0200

2022-01-20T22:50+0200

коронавирус

воз

ограничения

поездки

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КИШИНЕВ, 20 янв– Sputnik. Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выступил с предложением отменить ограничения на международные перевозки, введенные ранее из-за штамма коронавируса "омикрон", передает РИА Новости. По данным ВОЗ, эти меры оказались неэффективны в борьбе с распространением вируса.По итогам десятого заседания чрезвычайного комитета ВОЗ по ситуации с COVID-19, эксперты призвали "снять или ослабить запреты на международные перевозки, поскольку они не приносят дополнительной пользы и продолжают способствовать экономическому и социальному стрессу, испытываемому государствами-участниками"."Неспособность ограничений на поездки, которые были введены после обнаружения варианта "омикрон", предотвратить международное распространение вируса, демонстрирует неэффективность таких мер с течением времени. Ограничительные меры для поездок, к примеру, необходимость ношения масок, тестирование, карантин и требование вакцинации, должны основываться на оценке риска и не возлагать финансовое бремя на путешественников в соответствии со Статьей 40 Международных медико-санитарных правил", - говорится в заявлении.С учетом неравномерного распределения вакцин в мире ВОЗ вновь призывает "не требовать подтверждения вакцинации от COVID-19 для международных поездок в качестве единственного способа или условия, разрешающего международные поездки".Комитет также единогласно согласился с тем, что пандемия COVID-19 по-прежнему представляет собой чрезвычайное событие, которое продолжает негативно влиять на здоровье населения во всем мире, создает риск международного распространения, мешает международным перевозкам и требует скоординированных международных ответных мер.Чрезвычайный комитет ВОЗ вновь соберется через три месяца для оценки ситуации с COVID-19 в мире.

https://ru.sputnik.md/20220119/voz-busternaya-vaktsina-48127042.html

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воз, ограничения, поездки