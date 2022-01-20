https://ru.sputnik.md/20220120/zakharova--o-tom-chem-pokhozhi-ukraina-strany-pribaltiki-moldova-i-gruziya-48175459.html

Захарова – о том, чем похожи Украина, страны Прибалтики, Молдова и Грузия

Захарова – о том, чем похожи Украина, страны Прибалтики, Молдова и Грузия

Официальный представитель МИД России прокомментировала итоги "прозападной ориентации" ряда стран постсоветского пространства.

2022-01-20T14:38+0200

2022-01-20T14:38+0200

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КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. Процессы разрыва кооперационных межчеловеческих связей с Россией, деиндустриализация, массовая трудовая миграция на Запад наблюдались, помимо Украины, и в странах Прибалтики. Те же тенденции – в Молдове и Грузии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в четверг.Она отметила, что деградацию и положение дел на Украине скрывать просто невозможно. "Какими бы саммитами они ни пытались ситуацию приукрасить, каким бы "Крымскими платформами" они ни пытались отвлечь внимание собственного населения, сколько бы раз они ни повторяли слова "экономический прогресс" и "агрессия России", реальность неприглядная и жуткая, которая сейчас есть на Украине, она все равно всем очевидна", – отметила Захарова.При этом, как отметила официальный представитель МИД России, Евросоюз не относится к Украине как к равноправному партнеру."Увы, это ужасно, но факт: для Запада Украина самостоятельной ценности не представляет. Она нужна прежде всего как геополитический плацдарм против России. Глава европейской дипломатии (Жозеп. – Ред.) Боррель в интервью в январе вновь заявил, что членство Украины в Евросоюзе не стоит на повестке дня. То есть как к равным, увы, к киевскому режиму никто не относится", – подчеркнула Захарова.Она отметила, что в момент распада СССР Украина была одной из наиболее развитых союзных республик и с минимальными проблемами вышла из союза, а именно, "процветающей, богатой, развитой страной, но что сегодня от нее осталось - мы все видим"."В результате прозападного курса киевский режим практически полностью разрушил слаженные цепочки промышленных, научно-инновационных связей с Россией и другими странами-участниками евразийской интеграции, сведена к минимуму свобода перемещения между Украиной и Россией", – сказала Захарова.В итоге, по ее словам, "Украина оказалась просто у разбитого корыта и перед закрытыми дверьми на пороге, а может, даже и на задворках Евросоюза, потому что с тем колоссальным объемом проблем никто не хочет иметь дело. И на обочине набирающих обороты процессов евразийской интеграции".По ее словам, "примерно те же процессы разрыва кооперационных межчеловеческих связей с Россией и деиндустриализация, массовая трудовая миграция на Запад, наблюдались и в странах Прибалтики". "Кстати, что уж тут говорить и Молдова, и Грузия, ну те же самые тенденции", – отметила Захарова.

https://ru.sputnik.md/20211217/moldova-pas-es-nikto-ne-zhdet-47283158.html

https://ru.sputnik.md/20211227/30-let-bez-sssr-chto-stalo-ekonomikami-moldovy-drugikh-postsovetskikh-stran-47557388.html

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2022

Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

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украина, россия, молдова, мария захарова, мид, европейский союз