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Захарова – о том, чем похожи Украина, страны Прибалтики, Молдова и Грузия
14:38 20.01.2022 (обновлено: 14:44 20.01.2022)
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ/
Официальный представитель МИД России прокомментировала итоги "прозападной ориентации" ряда стран постсоветского пространства.
КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. Процессы разрыва кооперационных межчеловеческих связей с Россией, деиндустриализация, массовая трудовая миграция на Запад наблюдались, помимо Украины, и в странах Прибалтики. Те же тенденции – в Молдове и Грузии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в четверг.
Она отметила, что деградацию и положение дел на Украине скрывать просто невозможно. "Какими бы саммитами они ни пытались ситуацию приукрасить, каким бы "Крымскими платформами" они ни пытались отвлечь внимание собственного населения, сколько бы раз они ни повторяли слова "экономический прогресс" и "агрессия России", реальность неприглядная и жуткая, которая сейчас есть на Украине, она все равно всем очевидна", – отметила Захарова.
При этом, как отметила официальный представитель МИД России, Евросоюз не относится к Украине как к равноправному партнеру.
"Увы, это ужасно, но факт: для Запада Украина самостоятельной ценности не представляет. Она нужна прежде всего как геополитический плацдарм против России. Глава европейской дипломатии (Жозеп. – Ред.) Боррель в интервью в январе вновь заявил, что членство Украины в Евросоюзе не стоит на повестке дня. То есть как к равным, увы, к киевскому режиму никто не относится", – подчеркнула Захарова.
"Увы, это ужасно, но факт: для Запада Украина самостоятельной ценности не представляет. Она нужна прежде всего как геополитический плацдарм против России. Глава европейской дипломатии (Жозеп. – Ред.) Боррель в интервью в январе вновь заявил, что членство Украины в Евросоюзе не стоит на повестке дня. То есть как к равным, увы, к киевскому режиму никто не относится", – подчеркнула Захарова.
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Она отметила, что в момент распада СССР Украина была одной из наиболее развитых союзных республик и с минимальными проблемами вышла из союза, а именно, "процветающей, богатой, развитой страной, но что сегодня от нее осталось - мы все видим".
"В результате прозападного курса киевский режим практически полностью разрушил слаженные цепочки промышленных, научно-инновационных связей с Россией и другими странами-участниками евразийской интеграции, сведена к минимуму свобода перемещения между Украиной и Россией", – сказала Захарова.
В итоге, по ее словам, "Украина оказалась просто у разбитого корыта и перед закрытыми дверьми на пороге, а может, даже и на задворках Евросоюза, потому что с тем колоссальным объемом проблем никто не хочет иметь дело. И на обочине набирающих обороты процессов евразийской интеграции".
Украина – не единственный пример сомнительных итогов вот этой… Это не прозападная ориентация. Прозападная ориентация все-таки предполагает какое-то равноправие. Это внедрение людей, которые обслуживают западные интересы под видом национально ориентированных политиков и деятелей, которые проводят соответствующий курс.
По ее словам, "примерно те же процессы разрыва кооперационных межчеловеческих связей с Россией и деиндустриализация, массовая трудовая миграция на Запад, наблюдались и в странах Прибалтики". "Кстати, что уж тут говорить и Молдова, и Грузия, ну те же самые тенденции", – отметила Захарова.
27 декабря 2021, 16:45