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https://ru.sputnik.md/20220121/advokaty-vyshli-na-protest-k-parlamentu-48206852.html
Адвокаты вышли на протест к парламенту
Адвокаты вышли на протест к парламенту
Адвокаты недовольны тем, что их намерены лишить иммунитета от ареста и задержания.
2022-01-21T13:09+0200
2022-01-21T13:09+0200
адвокаты
протест
общество
парламент
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КИШИНЕВ, 21 янв – Sputnik. Десятки адвокатов вышли на протест к зданию парламента и требуют отозвать поправку, которая лишает их профессионального иммунитета.Согласно решению Совета коллегии адвокатов Молдовы, 20 января началась всеобщая забастовка работников, которая продлится до 24 января.Председатель союза адвокатов Дорин Попеску заявил на брифинге в парламенте, что адвокаты продолжают объявленную забастовку. Внеочередное заседание коллегии, где будут приняты решения о дальнейших действиях, состоится 24 января.Служители закона недовольны тем, что их намерены лишить иммунитета от ареста и задержания без разрешения Союза адвокатов. Такие поправки содержатся в законопроекте, предложенном юридической комиссией парламента, которой руководит депутат партии "Действие и солидарность" (PAS) Олеся Стамате.Адвокаты ранее заявили о проведении 18 и 19 января "японской забастовки" в знак протеста против инициатив парламентариев, а в случае, если указанная поправка не будет отозвана, перейти к всеобщей забастовке.
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Евгений Чебан
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адвокаты, протест, парламент

Адвокаты вышли на протест к парламенту

13:09 21.01.2022
© Sputnik / Mihai CarausMai mulți avocați au organizat un protest la Parlament
Mai mulți avocați au organizat un protest la Parlament - Sputnik Молдова, 1920, 21.01.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
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Адвокары недовольны тем, что их намерены лишить иммунитета от ареста и задержания.
КИШИНЕВ, 21 янв – Sputnik. Десятки адвокатов вышли на протест к зданию парламента и требуют отозвать поправку, которая лишает их профессионального иммунитета.
Согласно решению Совета коллегии адвокатов Молдовы, 20 января началась всеобщая забастовка работников, которая продлится до 24 января.
Председатель союза адвокатов Дорин Попеску заявил на брифинге в парламенте, что адвокаты продолжают объявленную забастовку. Внеочередное заседание коллегии, где будут приняты решения о дальнейших действиях, состоится 24 января.
© Sputnik / Mihai CarausДесятки адвокатов вышли на протест
Mai mulți avocați au organizat un protest la Parlament - Sputnik Молдова, 1920, 21.01.2022
Десятки адвокатов вышли на протест
© Sputnik / Mihai Caraus
Служители закона недовольны тем, что их намерены лишить иммунитета от ареста и задержания без разрешения Союза адвокатов. Такие поправки содержатся в законопроекте, предложенном юридической комиссией парламента, которой руководит депутат партии "Действие и солидарность" (PAS) Олеся Стамате.
© Sputnik / Mihai CarausАдвокаты требуют отозвать поправку, которая лишает их профессионального иммунитета.
Mai mulți avocați au organizat un protest la Parlament - Sputnik Молдова, 1920, 21.01.2022
Адвокаты требуют отозвать поправку, которая лишает их профессионального иммунитета.
© Sputnik / Mihai Caraus
Адвокаты ранее заявили о проведении 18 и 19 января "японской забастовки" в знак протеста против инициатив парламентариев, а в случае, если указанная поправка не будет отозвана, перейти к всеобщей забастовке.
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