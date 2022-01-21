https://ru.sputnik.md/20220121/advokaty-vyshli-na-protest-k-parlamentu-48206852.html

Адвокаты вышли на протест к парламенту

Адвокаты вышли на протест к парламенту

Адвокаты недовольны тем, что их намерены лишить иммунитета от ареста и задержания.

2022-01-21T13:09+0200

2022-01-21T13:09+0200

2022-01-21T13:09+0200

адвокаты

протест

общество

парламент

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КИШИНЕВ, 21 янв – Sputnik. Десятки адвокатов вышли на протест к зданию парламента и требуют отозвать поправку, которая лишает их профессионального иммунитета.Согласно решению Совета коллегии адвокатов Молдовы, 20 января началась всеобщая забастовка работников, которая продлится до 24 января.Председатель союза адвокатов Дорин Попеску заявил на брифинге в парламенте, что адвокаты продолжают объявленную забастовку. Внеочередное заседание коллегии, где будут приняты решения о дальнейших действиях, состоится 24 января.Служители закона недовольны тем, что их намерены лишить иммунитета от ареста и задержания без разрешения Союза адвокатов. Такие поправки содержатся в законопроекте, предложенном юридической комиссией парламента, которой руководит депутат партии "Действие и солидарность" (PAS) Олеся Стамате.Адвокаты ранее заявили о проведении 18 и 19 января "японской забастовки" в знак протеста против инициатив парламентариев, а в случае, если указанная поправка не будет отозвана, перейти к всеобщей забастовке.

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2022

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

адвокаты, протест, парламент