https://ru.sputnik.md/20220121/albot-proigral-zverev-australian-open-48200246.html
Албот проиграл Звереву на Australian Open
Албот проиграл Звереву на Australian Open
Раду Албот не смог улучшить свое рекордное достижение на Australian Open, проиграв второй год подряд в третьем круге.
2022-01-21T11:36+0200
2022-01-21T11:36+0200
2022-01-21T11:40+0200
спорт
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australian open
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КИШИНЕВ, 21 янв – Sputnik. Молдавский теннисист Раду Албот (123 место в рейтинге АТР) проиграл в третьем круге одиночного разряда на Australian Open.Лидер отечественного тенниса уступил в пятницу третьей ракетке мира, представителю Германии Александру Звереву. Матч продолжался 1 час 57 минут и завершился трехсетовой победой Зверева – 6:3, 6:4, 6:4.Таким образом, спортсмен из Германии увеличил свое преимущество в личном противостоянии с Алботом. До этого один играли друг с другом всего один раз – на US Open в 2019 году. Тогда Зверев смог победить в пяти сетах – 6:1, 6:3, 3:6, 4:6, 6:2.Лидер отечественного тенниса попал в основную сетку через квалификацию, где выиграл три поединка. В первом раунде он победил итальянца Филиппо Бальди (369 место в рейтинге АТР) – 7:6 (8:6), 6:2; во втором круге одержал верх над японцем Есуке Ватануки (263 место в рейтинге АТР) – 6:1, 2:6, 6:2; а в третьем выиграл у португальца Жоао Соузы (140 строчка рейтинга АТР) – 6:4, 6:4. В стартовом матче основной сетки Албот выиграл у японца Есихито Нисиока (99 позиция в рейтинге АТР) – 6:3, 6:4, 4:6, 6:2, а во втором круге был сильнее австралийца Александра Вукича (160 место в рейтинге АТР) – 6:4, 7:6 (7:4), 6:4.В 2021 году Албот впервые дошел до третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису, установив личный и национальный рекорды. В 2019-м молдавский спортсмен завершил борьбу на стадии второго раунда, а в 2017 и 2018 проигрывал в первом круге Australian Open.Также до стадии третьего раунда Албот добирался на Уимблдоне (в 2018 году) и на US Open (в 2017-м), а на Открытом чемпионате Франции по теннису его лучшим достижением в одиночном разряде был выход во второй круг в 2018, 2019 и 2020 годах.
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Яна Захарова
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в молдове, в мире, молдова, раду албот, теннис, australian open
Албот проиграл Звереву на Australian Open
11:36 21.01.2022 (обновлено: 11:40 21.01.2022)
Раду Албот не смог улучшить свое рекордное достижение на Australian Open, проиграв второй год подряд в третьем круге.
КИШИНЕВ, 21 янв – Sputnik. Молдавский теннисист Раду Албот (123 место в рейтинге АТР) проиграл в третьем круге одиночного разряда на Australian Open.
Лидер отечественного тенниса уступил в пятницу третьей ракетке мира, представителю Германии Александру Звереву. Матч продолжался 1 час 57 минут и завершился трехсетовой победой Зверева – 6:3, 6:4, 6:4.
Таким образом, спортсмен из Германии увеличил свое преимущество в личном противостоянии с Алботом. До этого один играли друг с другом всего один раз – на US Open в 2019 году. Тогда Зверев смог победить в пяти сетах – 6:1, 6:3, 3:6, 4:6, 6:2.
Лидер отечественного тенниса попал в основную сетку через квалификацию, где выиграл три поединка. В первом раунде он победил итальянца Филиппо Бальди
(369 место в рейтинге АТР) – 7:6 (8:6), 6:2; во втором круге одержал верх над японцем Есуке Ватануки
(263 место в рейтинге АТР) – 6:1, 2:6, 6:2; а в третьем выиграл у португальца Жоао Соузы
(140 строчка рейтинга АТР) – 6:4, 6:4. В стартовом матче основной сетки Албот выиграл у японца Есихито Нисиока
(99 позиция в рейтинге АТР) – 6:3, 6:4, 4:6, 6:2, а во втором круге был сильнее австралийца Александра Вукича
(160 место в рейтинге АТР) – 6:4, 7:6 (7:4), 6:4.
В 2021 году Албот впервые дошел до третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису, установив личный и национальный рекорды. В 2019-м молдавский спортсмен завершил борьбу на стадии второго раунда, а в 2017 и 2018 проигрывал в первом круге Australian Open.
Также до стадии третьего раунда Албот добирался на Уимблдоне (в 2018 году) и на US Open (в 2017-м), а на Открытом чемпионате Франции по теннису его лучшим достижением в одиночном разряде был выход во второй круг в 2018, 2019 и 2020 годах.