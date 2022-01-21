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https://ru.sputnik.md/20220121/aleksey-pushkov-prokommentiroval-obvineniya-prezidenta-moldovy-v-adres-rossii-48231205.html
Алексей Пушков прокомментировал обвинения президента Молдовы в адрес России
Алексей Пушков прокомментировал обвинения президента Молдовы в адрес России
Российский сенатор считает, что высказывания Майи Санду в интервью румынскому телеканалу направлены на разжигание враждебности к России.
2022-01-21T21:39+0200
2022-01-21T21:39+0200
политика
приднестровье
майя санду
алексей пушков
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КИШИНЕВ, 21 янв — Sputnik. Обвинения Майи Санду в адрес России прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков."И какой готовности к сотрудничеству руководство Молдавии после таких заявлений ждет от России? Думаю, мы и так были чрезмерно корректны. При таких высказываниях со стороны президента Молдавии, разжигающих враждебность к России, нет никаких причин входить в сложное финансовое положение кишиневского руководства. За газ надо платить, а где Санду возьмет деньги - ее дело, не наше", — написал он в Telegram. ️В интервью румынскому телеканалу Pro TV президент Майя Санду заявила, что "война в Приднестровье была попыткой остановить процесс обретения независимости Республикой Молдова. Силы, которые не хотели, чтобы мы стали независимы от СССР, пытались остановить этот процесс".На просьбу ведущего уточнить, что президент Молдовы имела в виду, говоря о неких "силах", Майя Санду ответила: "Всем предельно ясно, что Российская Федерация направила своих людей для этих действий против Республики Молдова".Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма страна присоединится к Румынии.В 1992 году, после попытки властей Молдовы силой решить конфликт, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.Российские миротворцы были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с соглашением, подписанным президентами РФ и Молдовы.
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Александр Исаев
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приднестровье, майя санду, алексей пушков

Алексей Пушков прокомментировал обвинения президента Молдовы в адрес России

21:39 21.01.2022
© Sputnik / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков - Sputnik Молдова, 1920, 21.01.2022
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Александр Исаев
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Российский сенатор считает, что высказывания Майи Санду в интервью румынскому телеканалу направлены на разжигание враждебности к России.
КИШИНЕВ, 21 янв — Sputnik. Обвинения Майи Санду в адрес России прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков.
"И какой готовности к сотрудничеству руководство Молдавии после таких заявлений ждет от России? Думаю, мы и так были чрезмерно корректны. При таких высказываниях со стороны президента Молдавии, разжигающих враждебность к России, нет никаких причин входить в сложное финансовое положение кишиневского руководства. За газ надо платить, а где Санду возьмет деньги - ее дело, не наше", — написал он в Telegram.
️В интервью румынскому телеканалу Pro TV президент Майя Санду заявила, что "война в Приднестровье была попыткой остановить процесс обретения независимости Республикой Молдова. Силы, которые не хотели, чтобы мы стали независимы от СССР, пытались остановить этот процесс".
На просьбу ведущего уточнить, что президент Молдовы имела в виду, говоря о неких "силах", Майя Санду ответила: "Всем предельно ясно, что Российская Федерация направила своих людей для этих действий против Республики Молдова".
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма страна присоединится к Румынии.
В 1992 году, после попытки властей Молдовы силой решить конфликт, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Российские миротворцы были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с соглашением, подписанным президентами РФ и Молдовы.
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