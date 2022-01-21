https://ru.sputnik.md/20220121/aleksey-pushkov-prokommentiroval-obvineniya-prezidenta-moldovy-v-adres-rossii-48231205.html

Алексей Пушков прокомментировал обвинения президента Молдовы в адрес России

Алексей Пушков прокомментировал обвинения президента Молдовы в адрес России

Российский сенатор считает, что высказывания Майи Санду в интервью румынскому телеканалу направлены на разжигание враждебности к России.

2022-01-21T21:39+0200

2022-01-21T21:39+0200

2022-01-21T21:39+0200

политика

приднестровье

майя санду

алексей пушков

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КИШИНЕВ, 21 янв — Sputnik. Обвинения Майи Санду в адрес России прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков."И какой готовности к сотрудничеству руководство Молдавии после таких заявлений ждет от России? Думаю, мы и так были чрезмерно корректны. При таких высказываниях со стороны президента Молдавии, разжигающих враждебность к России, нет никаких причин входить в сложное финансовое положение кишиневского руководства. За газ надо платить, а где Санду возьмет деньги - ее дело, не наше", — написал он в Telegram. ️В интервью румынскому телеканалу Pro TV президент Майя Санду заявила, что "война в Приднестровье была попыткой остановить процесс обретения независимости Республикой Молдова. Силы, которые не хотели, чтобы мы стали независимы от СССР, пытались остановить этот процесс".На просьбу ведущего уточнить, что президент Молдовы имела в виду, говоря о неких "силах", Майя Санду ответила: "Всем предельно ясно, что Российская Федерация направила своих людей для этих действий против Республики Молдова".Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма страна присоединится к Румынии.В 1992 году, после попытки властей Молдовы силой решить конфликт, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.Российские миротворцы были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с соглашением, подписанным президентами РФ и Молдовы.

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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приднестровье, майя санду, алексей пушков