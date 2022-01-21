https://ru.sputnik.md/20220121/antikovidnaya-mera-ekonomiya-gagauzii-protiv-onlayn-obucheniya-48225500.html

Антиковидная мера или экономия: в Гагаузии выступают против онлайн-обучения

Антиковидная мера или экономия: в Гагаузии выступают против онлайн-обучения

НЧКОЗ проигнорировала предложение представителей Гагаузии о частичном введении онлайн-обучения в Молдове

2022-01-21T19:27+0200

2022-01-21T19:27+0200

2022-01-21T19:27+0200

общество

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КОМРАТ, 21 янв – Sputnik, Максим Топал. Начиная с 24 января все учебные заведения Молдовы переводятся на "удаленку". Такое решение приняла на последнем заседании Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью. Представители Гагаузии предложили применить более гибкий подход и перевести на "дистанционку" лишь те школы, которые находятся в "красных зонах" ковид-опасности. Однако это предложение, сделанное главой КЧС Гагаузии Иваном Колиогло, было проигнорировано."У нас не везде "красная зона". Ситуация в Молдове разная по регионам и населенным пунктам. К примеру, в Гагаузии из 26 населенных пунктов 10 находятся в "зеленой зоне", а "красных зон" нет вообще. Есть ли целесообразность перевода детей на онлайн в этих местностях? Конечно, мы не хотим подвергать риску детей и предлагаем перевести на онлайн школы, которые находятся только в "красных зонах". Но конструктивного ответа на это предложение не было", – сказал Sputnik Молдова глава КЧС Гагаузии Иван Колиогло.Переход на онлайн-обучение крайне болезненно воспринимают и педагоги из Гагаузии. Все потому, что дистанционно детей учителя "не чувствуют", говорит директор комратского лицея имени Михая Еминеску Светлана Стойнова."Я к этому отношусь отрицательно, как руководитель, как мама, как педагог, преподающий математику. Ну нельзя через компьютер дать те знания, которые ты можешь дать, находясь лицом к лицу с ребенком. Офлайн по глазам детей мы понимаем, кто нуждается в помощи, психологически чувствуем их. А находясь за экраном, ты не знаешь, кому нужно помочь. Я думаю, что на уровне правительства нужно было подумать о каждой школе в отдельности, надо было разрешить педагогическим коллективам самим решать", – сказала Светлана Стойнова.Особенно сложно на дистанционном обучении приходится первоклассникам. Организовать процесс онлайн-обучения семилетнему ребенку без помощи взрослого просто невозможно."Для первого класса это будет очень тяжело, ведь мы еще не выучили все буквы. По программе мы должны выучить их до конца февраля. Мы в школе помогаем учить эти буквы, на второй урок пишем их в тетрадь. Дома как они будут это писать? Плюс дети очень маленькие, сами заходить на конференцию они не могут, им нужна помощь родителей, чтобы показали, где микрофон, как его выключить и так далее", – говорит учитель начальных классов Вероника Арнаут.Многие родители и педагоги считают, что на самом деле идея перехода на онлайн ничего общего с пандемией COVID-19 не имеет, и власти просто хотят сэкономить на отоплении образовательных учреждений.С 22 января по 20 февраля на онлайн-обучение уйдут все вузы и профессиональные училища страны. С 24 января по 4 февраля – гимназии и лицеи. При этом детские сады в Молдове будут работать в обычном режиме.

https://ru.sputnik.md/20220120/v-moldove-shkoly-perekhodyat-na-onlayn-obuchenie-na-kakoy-srok-48178015.html

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школы, обучение, гагаузия, онлайн, в молдове