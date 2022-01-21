https://ru.sputnik.md/20220121/bks-konstitutsionnyy-sud-rezhim-chp-48198465.html
Коммунисты и социалисты обжалуют в КС постановление о введении режима ЧП
Коммунисты и социалисты обжалуют в КС постановление о введении режима ЧП
Коммунисты и социалисты считают, что власть использует режим ЧП для цензурирования прессы и запрета на протесты.
2022-01-21T11:00+0200
2022-01-21T11:00+0200
2022-01-21T11:17+0200
парламент
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КИШИНЕВ, 21 янв – Sputnik. Блок коммунистов и социалистов обжалует в Конституционном суде решение парламента о введении режима ЧП. Об этом заявил вице-спикер парламента Влад Бэтрынча.Фракция коммунистов и социалистов в знак протеста покинула заседание парламента.Напомним, парламент Молдовы ввел в стране ЧП сроком на 60 дней в связи с ситуацией в энергетическом секторе. За такое решение проголосовало 58 депутатов правящей партии “Действия и солидарности” (PAS).Благодаря режиму ЧП, Чрезвычайная комиссиия предоставила АО "Молдовагаз" отсрочку по выплате НДС в бюджет и выплатила авансом компенсации за природный газ для населения. Эти меры позволили "Молдовагаз" в срочном порядке заплатить "Газпрому" за текущее потребление в январе.
https://ru.sputnik.md/20220120/moldovagaz-polnostyu-vyplatil-avans-za-yanvar-gazpromu-48184202.html
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парламент
Коммунисты и социалисты обжалуют в КС постановление о введении режима ЧП
11:00 21.01.2022 (обновлено: 11:17 21.01.2022)
Дополняется
Коммунисты и социалисты считают, что власть использует режим ЧП для цензурирования прессы и запрета на протесты.
КИШИНЕВ, 21 янв – Sputnik. Блок коммунистов и социалистов обжалует в Конституционном суде решение парламента о введении режима ЧП. Об этом заявил вице-спикер парламента Влад Бэтрынча.
“Мы обжалуем в Конституционном суде введение чрезвычайного положения. Под предлогов введения ЧП, многие эксперты и юристы констатируют, что есть множество злоупотреблений, включая попытку цензурировать прессу. И в то же время запретить акции и протесты. А комиссия по ЧП заменит парламент и другие конституционные структуры”, - заявил Батрынча.
Фракция коммунистов и социалистов в знак протеста покинула заседание парламента.
Напомним, парламент Молдовы ввел в стране ЧП сроком на 60 дней в связи с ситуацией в энергетическом секторе. За такое решение проголосовало 58 депутатов правящей партии “Действия и солидарности” (PAS).
Благодаря режиму ЧП, Чрезвычайная комиссиия предоставила АО "Молдовагаз" отсрочку по выплате НДС в бюджет и выплатила авансом компенсации за природный газ для населения. Эти меры позволили "Молдовагаз" в срочном порядке заплатить "Газпрому" за текущее потребление в январе.