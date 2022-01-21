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Более 300 мигрантов спасла береговая охрана Италии с 15-метрового судна
Переполненное людьми судно могло в любой момент опрокинуться в открытом море.
КИШИНЕВ, 21 янв - Sputnik. Операцию по спасению 305 мигрантов у берегов южного острова Лампедуза провела служба береговой охраны Италии, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение ведомства.
На опубликованном береговой охраной видео мигранты, находясь на 15-метровом судне, стоят на борту практически вплотную друг к другу. Переход их на итальянские корабли сопровождался сильной качкой.
На опубликованном береговой охраной видео мигранты, находясь на 15-метровом судне, стоят на борту практически вплотную друг к другу. Переход их на итальянские корабли сопровождался сильной качкой.
"Операцию особенно осложнили малые размеры средства и чрезмерное число людей на борту, что могло привести к опрокидыванию судна от волн", - сообщает служба.
По информации источника, на борту лодки находились 305 человек, в том числе 17 женщин и шестеро детей.
Спасенных доставили на остров Лампедуза. После первичных санитарных проверок их разместили в центре по приему мигрантов, где вместо положенных 250 человек оказалось почти вдвое больше - 570.
Спасенных доставили на остров Лампедуза. После первичных санитарных проверок их разместили в центре по приему мигрантов, где вместо положенных 250 человек оказалось почти вдвое больше - 570.
В море у берегов Сицилии в ожидании назначенного порта прибытия остаются еще два судна международных НПО, на борту которых находятся еще свыше 600 мигрантов.
По данным МВД Италии, в 2021 году в страну морским путем прибыли 67,5 тысяч мигрантов. Годом ранее на берега Италии высадились 34 тысячи человек.
По данным МВД Италии, в 2021 году в страну морским путем прибыли 67,5 тысяч мигрантов. Годом ранее на берега Италии высадились 34 тысячи человек.
28 декабря 2021, 14:00