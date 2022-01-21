https://ru.sputnik.md/20220121/deputat-gosdumy-mayya-sandu-segodnya-snova-probila-dno-48231979.html

Депутат Госдумы: Майя Санду снова "пробила дно"

Депутат Госдумы: Майя Санду снова "пробила дно"

Российский парламентарий обвинил президента Молдовы в намеренном искажении фактов о событиях на Днестре 30-летний давности.

2022-01-21T22:52+0200

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политика

в молдове

приднестровье

россия

майя санду

переписывание истории

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КИШИНЕВ, 21 янв — Sputnik. Президент Майя Санду предприняла попытку перевернуть с ног на голову события новейшей истории, но слишком поторопилась. Такое мнение в комментарии для Sputnik Молдова высказал депутат Государственной Думы, зампред Комитета по делам СНГ Артем Туров.Российский парламентарий напомнил, что тогда, в 92-ом никто во власти Молдовы с жителями Приднестровья и Гагаузии даже не пытался разговаривать, не захотел выслушать их позицию. Официальный Кишинев "просто направил карателей", - подчеркнул Туров. "Почему госпожа Санду не говорит о тотальном нарушении и ущемлении прав граждан Левобережья? Все просто: ответ я слышал год назад, когда при мне ее однопартийцы называли жителей Приднестровья людьми второго сорта. Ничего не напоминает?" - задал вопрос Туров.Это все, по его мнению, дает простой и прямой ответ на вопрос, почему обычные люди из Бендер, Тирасполя и Дубоссар стали защищать свои дома."Это не они пришли, а к ним, да еще с оружием в руках, артиллерией, БТРами, РС-ЗО и истребителями в небе. Русские миротворцы, на основании международного договора, остановили кровопролитие, и на Днестре уже три десятка лет сохраняется мир. Который, видимо, очень хотят разрушить...", - считает парламентарий.В интервью румынскому телеканалу Pro TV президент Майя Санду заявила, что "война в Приднестровье была попыткой остановить процесс обретения независимости Республикой Молдова. Силы, которые не хотели, чтобы мы стали независимы от СССР, пытались остановить этот процесс". На просьбу ведущего уточнить, что президент Молдовы имела в виду, говоря о неких "силах", Майя Санду ответила: "Всем предельно ясно, что Российская Федерация направила своих людей для этих действий против Республики Молдова".Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма страна присоединится к Румынии.В 1992 году, после попытки властей Молдовы силой решить конфликт, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.Российские миротворцы были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с соглашением, подписанным президентами РФ и Молдовы.

https://ru.sputnik.md/20220121/aleksey-pushkov-prokommentiroval-obvineniya-prezidenta-moldovy-v-adres-rossii-48231205.html

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в молдове, приднестровье, россия, майя санду, переписывание истории