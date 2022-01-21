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Эспрессо может войти в список нематериального наследия ЮНЕСКО
Эспрессо может войти в список нематериального наследия ЮНЕСКО
Заявку на включение эспрессо в список нематериального наследия ЮНЕСКО подало правительство Италии.
2022-01-21T23:00+0200
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юнеско
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КИШИНЕВ, 21 янв - Sputnik. Заявку на признание итальянского эспрессо нематериальным культурным наследием ЮНЕСКО подало Министерство сельскохозяйственной, продовольственной и лесной политики Италии, передает РИА Новости.Заместитель министра Джанмарко Чентинайо заявил, что кофе в Италии "гораздо больше, чем напиток". "Это часть национальной идентичности и выражение нашей социальности, которая выделяет нас в мире", - отметил Чентинайо, его цитирует Sky TG24.Замминистра уверен, что национальная комиссия ЮНЕСКО направит одобренную заявку в штаб-квартиру ЮНЕСКО в Париж до 31 марта.Джанмарко Чентинайо заявил, что аграрное ведомство пришло к выдвижению единогласно. Стоит отметить, что в прошлом году кандидатуру итальянской традиции эспрессо отклонили после того, как ее выдвинули сразу две профильных ассоциации: из Неаполя и из провинции Тревизо.В декабре 2017 года в список нематериального наследия ЮНЕСКО вошло искусство приготовления неаполитанской пиццы, а в 2021-м достоянием человечества от Италии была признана охота на трюфели и их добыча.
https://ru.sputnik.md/20210713/skolko-kofe-nuzhno-vypit-chtoby-snizit-risk-zarazitsya-covid-19-35501453.html
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в мире, италия, юнеско, кофе

Эспрессо может войти в список нематериального наследия ЮНЕСКО

23:00 21.01.2022
© Sputnik / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПроцесс приготовления кофе
Процесс приготовления кофе - Sputnik Молдова, 1920, 21.01.2022
© Sputnik / Игорь Зарембо
/
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Заявку на включение эспрессо в список нематериального наследия ЮНЕСКО подало правительство Италии.
КИШИНЕВ, 21 янв - Sputnik. Заявку на признание итальянского эспрессо нематериальным культурным наследием ЮНЕСКО подало Министерство сельскохозяйственной, продовольственной и лесной политики Италии, передает РИА Новости.
Заместитель министра Джанмарко Чентинайо заявил, что кофе в Италии "гораздо больше, чем напиток".
"Это часть национальной идентичности и выражение нашей социальности, которая выделяет нас в мире", - отметил Чентинайо, его цитирует Sky TG24.
Замминистра уверен, что национальная комиссия ЮНЕСКО направит одобренную заявку в штаб-квартиру ЮНЕСКО в Париж до 31 марта.
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Джанмарко Чентинайо заявил, что аграрное ведомство пришло к выдвижению единогласно. Стоит отметить, что в прошлом году кандидатуру итальянской традиции эспрессо отклонили после того, как ее выдвинули сразу две профильных ассоциации: из Неаполя и из провинции Тревизо.
"Чашка эспрессо представляет собой социальный и культурный ритуал для всех итальянцев, который отражен и в литературе и который увлекает всю страну от Неаполя до Венеции и Триеста через Рим и Милан", - заявил Чентинайо.
В декабре 2017 года в список нематериального наследия ЮНЕСКО вошло искусство приготовления неаполитанской пиццы, а в 2021-м достоянием человечества от Италии была признана охота на трюфели и их добыча.
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