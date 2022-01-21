https://ru.sputnik.md/20220121/espresso-mozhet-voyti-v-spisok-nematerialnogo-naslediya-yunesko-48228205.html

Эспрессо может войти в список нематериального наследия ЮНЕСКО

Эспрессо может войти в список нематериального наследия ЮНЕСКО

Заявку на включение эспрессо в список нематериального наследия ЮНЕСКО подало правительство Италии.

2022-01-21T23:00+0200

2022-01-21T23:00+0200

2022-01-21T23:00+0200

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КИШИНЕВ, 21 янв - Sputnik. Заявку на признание итальянского эспрессо нематериальным культурным наследием ЮНЕСКО подало Министерство сельскохозяйственной, продовольственной и лесной политики Италии, передает РИА Новости.Заместитель министра Джанмарко Чентинайо заявил, что кофе в Италии "гораздо больше, чем напиток". "Это часть национальной идентичности и выражение нашей социальности, которая выделяет нас в мире", - отметил Чентинайо, его цитирует Sky TG24.Замминистра уверен, что национальная комиссия ЮНЕСКО направит одобренную заявку в штаб-квартиру ЮНЕСКО в Париж до 31 марта.Джанмарко Чентинайо заявил, что аграрное ведомство пришло к выдвижению единогласно. Стоит отметить, что в прошлом году кандидатуру итальянской традиции эспрессо отклонили после того, как ее выдвинули сразу две профильных ассоциации: из Неаполя и из провинции Тревизо.В декабре 2017 года в список нематериального наследия ЮНЕСКО вошло искусство приготовления неаполитанской пиццы, а в 2021-м достоянием человечества от Италии была признана охота на трюфели и их добыча.

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в мире, италия, юнеско, кофе