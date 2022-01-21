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Михэеш: премьер Гаврилица должна срочно отправиться в Москву

Михэеш: премьер Гаврилица должна срочно отправиться в Москву

Политический аналитик объяснил, почему переговоры с российской стороной по вопросам ценообразования на газ и его поставкам должна вести именно глава... 21.01.2022, Sputnik Молдова

2022-01-21T09:00+0200

2022-01-21T09:00+0200

2022-01-21T10:19+0200

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природный газ

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Михэеш: премьер Гаврилица должна срочно отправиться в Москву Михэеш: премьер Гаврилица должна срочно отправиться в Москву

На данный момент Молдова получает природный газ из России по цене в 647 долларов за тысячу кубометров, что является наиболее высоким показателем среди самых бедных стран Европы. Однако эти тарифы могли бы быть ниже, если бы продление газового контракта обсуждал не вице-премьер Андрей Спыну, а глава кабинета министров Наталья Гаврилица. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил политический аналитик Роман Михэеш.По мнению эксперта, Молдова в прошлом году фактически провалила переговоры по газу, поскольку на них должна была присутствовать премьер-министр Наталья Гаврилица, а не ее заместитель вице-премьер Андрей Спыну. Тогда бы, по мнению аналитика, республика могла получить более низкие закупочные цены на российский газ."Не следует списывать вину за неучастие в газовых переговорах на президента. По Конституции, глава государства в Молдове уполномочен отвечать за вопросы внешней политики, обороны, обладает частью полномочий по назначению судей", – добавил Михэеш.Эксперт уверен: премьер-министр Гаврилица должна в срочном порядке отправиться с визитом в российскую столицу и провести переговоры по газовому и другим вопросам с руководством РФ.Михэеш резюмировал: отправлять чиновников второго и третьего ранга на такие переговоры – ошибочно. Ведь нынешней ситуации с предоплатой за потребленный республикой природный газ можно было бы избежать, договориться с "Газпромом" на более выгодных, лояльных условиях, к примеру, чтобы погашать задолженность за зимние месяцы в последующий летний период.Молдова 29 октября договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет. Во время переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть."Газпром" подписал контракт с Молдовой при условии 100% оплаты текущих платежей за газ. В "Молдовагазе" поясняли, что компании необходимо в срок до 20 числа каждого месяца выполнять договорные обязательства по оплате внешнему поставщику стоимости природного газа, потребленного в предыдущем месяце, а также половину стоимости газа, потребленного в текущем месяце.

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Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

правительство, россия, молдова, тарифы, двусторонние отношения, природный газ, аудио