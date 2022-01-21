https://ru.sputnik.md/20220121/gyrbu-kompensatsii-dolzhny-poluchat-ne-vse-48130386.html
Гырбу: компенсации должны получать не все
Гырбу: компенсации должны получать не все
Экономический эксперт утверждает, что механизм расчета компенсаций за природный газ не учитывает важный фактор.
2022-01-21T08:00+0200
2022-01-21T08:00+0200
2022-01-21T08:00+0200
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Гырбу: компенсации должны получать не все
Гырбу: компенсации должны получать не все
Механизмы компенсаций за газ и тепло для граждан Молдовы весьма несовершенны – такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал экономический эксперт Виорел Гырбу.Получатель компенсации может быть весьма состоятельным человеком и не нуждаться в подобной помощи, уверен экономист."У бенефициара может не быть официальных доходов, но могут быть различные активы и достояния, назовем это так – человек может быть собственником множества квартир, домов и так далее. Нужно брать в расчет весь этот комплекс факторов, а правительство пошло по самому простому сценарию", - отметил Гырбу.Перманентный энергетический кризис сильно бьет по экономическому состоянию населения, поэтому правительство должно быть крайне щепетильно в этом вопросе, говорит собеседник.Правительство уже в январе 2022 года увеличит размер компенсации за оплату счетов за тепло с 67% до 80% повышения тарифа. Об этом во время пресс-конференции сообщила премьер-министр Наталья Гаврилица."Мы увеличиваем объем, компенсируемый государством из счета за теплоноситель. Если в ноябре и декабре мы компенсировали 67% повышения тарифа по сравнению с октябрем, начиная с январского счета, мы компенсируем 80% повышения тарифа. Кроме того, мы увеличили объем, покрываемый компенсацией. Если в ноябре и декабре мы компенсировали 1 гигакалорию, то начиная со счета за январь - компенсируем до 1,5 гигакалории. Максимальный размер компенсации, покрываемой правительством по счету за теплоноситель, увеличится с 450 леев/месяц до 815 леев/месяц", - заявила премьер.На данный момент в Молдове компенсируется частично первая гигакалория тепла – на две трети (67% от подорожания), то есть максимум 450 леев в месяц.Напомним, ранее был утвержден и вступил в силу закон о компенсации потребителям за природный газ.Документ предусматривает выплату компенсации в размере 67% за первые 50 кубометров потребленного природного газа, а за следующие 100 кубометров – компенсацию в размере 50% от суммы разницы между ценой в расчетном месяце и ценой в октябре 2021 года.
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Сергей Цуркану
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Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
газ, цена, тариф, компенсации, молдовагаз, аудио
Гырбу: компенсации должны получать не все
Экономический эксперт утверждает, что механизм расчета компенсаций за природный газ не учитывает важный фактор.
Механизмы компенсаций за газ и тепло для граждан Молдовы весьма несовершенны – такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова
высказал экономический эксперт Виорел Гырбу.
"Если мы хотим, чтобы эти механизмы достигали своих целей, то они должны быть сложнее. Они должны учитывать уровень богатства того, кто компенсации получает", - заявил эксперт.
Получатель компенсации может быть весьма состоятельным человеком и не нуждаться в подобной помощи, уверен экономист.
"У бенефициара может не быть официальных доходов, но могут быть различные активы и достояния, назовем это так – человек может быть собственником множества квартир, домов и так далее. Нужно брать в расчет весь этот комплекс факторов, а правительство пошло по самому простому сценарию", - отметил Гырбу.
Перманентный энергетический кризис сильно бьет по экономическому состоянию населения, поэтому правительство должно быть крайне щепетильно в этом вопросе, говорит собеседник.
"Это неправильно, государство теряет деньги, которые можно было бы предоставить по-настоящему нуждающимся. Наверное, правительство обязано что-то сделать в этом отношении, должно хотя бы частично компенсировать расходы на природный газ для населения. Потому что рост цен на газ действует больше всего на население", - резюмировал экономист.
Правительство уже в январе 2022 года увеличит размер компенсации за оплату счетов за тепло с 67% до 80% повышения тарифа. Об этом во время пресс-конференции сообщила премьер-министр Наталья Гаврилица.
"Мы увеличиваем объем, компенсируемый государством из счета за теплоноситель. Если в ноябре и декабре мы компенсировали 67% повышения тарифа по сравнению с октябрем, начиная с январского счета, мы компенсируем 80% повышения тарифа. Кроме того, мы увеличили объем, покрываемый компенсацией. Если в ноябре и декабре мы компенсировали 1 гигакалорию, то начиная со счета за январь - компенсируем до 1,5 гигакалории. Максимальный размер компенсации, покрываемой правительством по счету за теплоноситель, увеличится с 450 леев/месяц до 815 леев/месяц", - заявила премьер.
На данный момент в Молдове компенсируется частично первая гигакалория тепла – на две трети (67% от подорожания), то есть максимум 450 леев в месяц.
Напомним, ранее был утвержден и вступил в силу закон о компенсации потребителям за природный газ.
Документ предусматривает выплату компенсации в размере 67% за первые 50 кубометров потребленного природного газа, а за следующие 100 кубометров – компенсацию в размере 50% от суммы разницы между ценой в расчетном месяце и ценой в октябре 2021 года.