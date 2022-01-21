https://ru.sputnik.md/20220121/gyrbu-kompensatsii-dolzhny-poluchat-ne-vse-48130386.html

Гырбу: компенсации должны получать не все

Гырбу: компенсации должны получать не все

Экономический эксперт утверждает, что механизм расчета компенсаций за природный газ не учитывает важный фактор.

2022-01-21T08:00+0200

2022-01-21T08:00+0200

2022-01-21T08:00+0200

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Гырбу: компенсации должны получать не все Гырбу: компенсации должны получать не все

Механизмы компенсаций за газ и тепло для граждан Молдовы весьма несовершенны – такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал экономический эксперт Виорел Гырбу.Получатель компенсации может быть весьма состоятельным человеком и не нуждаться в подобной помощи, уверен экономист."У бенефициара может не быть официальных доходов, но могут быть различные активы и достояния, назовем это так – человек может быть собственником множества квартир, домов и так далее. Нужно брать в расчет весь этот комплекс факторов, а правительство пошло по самому простому сценарию", - отметил Гырбу.Перманентный энергетический кризис сильно бьет по экономическому состоянию населения, поэтому правительство должно быть крайне щепетильно в этом вопросе, говорит собеседник.Правительство уже в январе 2022 года увеличит размер компенсации за оплату счетов за тепло с 67% до 80% повышения тарифа. Об этом во время пресс-конференции сообщила премьер-министр Наталья Гаврилица."Мы увеличиваем объем, компенсируемый государством из счета за теплоноситель. Если в ноябре и декабре мы компенсировали 67% повышения тарифа по сравнению с октябрем, начиная с январского счета, мы компенсируем 80% повышения тарифа. Кроме того, мы увеличили объем, покрываемый компенсацией. Если в ноябре и декабре мы компенсировали 1 гигакалорию, то начиная со счета за январь - компенсируем до 1,5 гигакалории. Максимальный размер компенсации, покрываемой правительством по счету за теплоноситель, увеличится с 450 леев/месяц до 815 леев/месяц", - заявила премьер.На данный момент в Молдове компенсируется частично первая гигакалория тепла – на две трети (67% от подорожания), то есть максимум 450 леев в месяц.Напомним, ранее был утвержден и вступил в силу закон о компенсации потребителям за природный газ.Документ предусматривает выплату компенсации в размере 67% за первые 50 кубометров потребленного природного газа, а за следующие 100 кубометров – компенсацию в размере 50% от суммы разницы между ценой в расчетном месяце и ценой в октябре 2021 года.

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Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

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газ, цена, тариф, компенсации, молдовагаз, аудио