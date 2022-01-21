Как Россия, Иран и Китай проводят морские учения против пиратов
"В рамках совместного с китайскими и иранскими военно-морскими силами учения предусматривается выполнение артиллерийских стрельб по морской цели, совместного тактического маневрирования, поиска и спасения на море. Будет отработана организация досмотровых действий и освобождение судна, захваченного пиратами", – говорится в сообщении.
Боевые корабли России, Ирана и Китая во время военно-морских учений CHIRU-2022 в Аравийском море.
Боевые корабли России, Ирана и Китая во время военно-морских учений CHIRU-2022 в Аравийском море.
Морской пехотинец Ирана участвует в совместных военно-морских учениях ВМС Ирана, Китая и России в северной части Индийского океана.
Морской пехотинец Ирана участвует в совместных военно-морских учениях ВМС Ирана, Китая и России в северной части Индийского океана.
Военные корабли участвуют в совместных военно-морских учениях ВМС Ирана, Китая и России в северной части Индийского океана.
Военные корабли участвуют в совместных военно-морских учениях ВМС Ирана, Китая и России в северной части Индийского океана.
Военный корабль и вертолет участвуют в совместных военно-морских учениях ВМС Ирана, Китая и России в северной части Индийского океана.
Военный корабль и вертолет участвуют в совместных военно-морских учениях ВМС Ирана, Китая и России в северной части Индийского океана.
Военнослужащие ВМС Ирана участвуют в совместных военно-морских учениях ВМС Ирана, Китая и России в северной части Индийского океана.
Военнослужащие ВМС Ирана участвуют в совместных военно-морских учениях ВМС Ирана, Китая и России в северной части Индийского океана.
Боевые корабли России, Ирана и Китая во время военно-морских учений CHIRU-2022 в Аравийском море.
Боевые корабли России, Ирана и Китая во время военно-морских учений CHIRU-2022 в Аравийском море.
Военный корабль участвует в совместных военно-морских учениях ВМС Ирана, Китая и России в северной части Индийского океана.
Военный корабль участвует в совместных военно-морских учениях ВМС Ирана, Китая и России в северной части Индийского океана.
Морской пехотинец Ирана участвует в совместных военно-морских учениях ВМС Ирана, Китая и России в северной части Индийского океана.
Морской пехотинец Ирана участвует в совместных военно-морских учениях ВМС Ирана, Китая и России в северной части Индийского океана.
Военные корабли участвуют в совместных военно-морских учениях ВМС Ирана, Китая и России в северной части Индийского океана.
Военные корабли участвуют в совместных военно-морских учениях ВМС Ирана, Китая и России в северной части Индийского океана.
Военный корабль и вертолет участвуют в совместных военно-морских учениях ВМС Ирана, Китая и России в северной части Индийского океана.
Военный корабль и вертолет участвуют в совместных военно-морских учениях ВМС Ирана, Китая и России в северной части Индийского океана.
Военные корабли участвуют в совместных военно-морских учениях иранских, китайских и российских военно-морских сил в северной части Индийского океана.
Военные корабли участвуют в совместных военно-морских учениях иранских, китайских и российских военно-морских сил в северной части Индийского океана.
Военный корабль участвует в совместных военно-морских учениях ВМС Ирана, Китая и России в северной части Индийского океана.
Военный корабль участвует в совместных военно-морских учениях ВМС Ирана, Китая и России в северной части Индийского океана.
Военнослужащие ВМС Ирана участвуют в совместных военно-морских учениях ВМС Ирана, Китая и России в северной части Индийского океана.
Военнослужащие ВМС Ирана участвуют в совместных военно-морских учениях ВМС Ирана, Китая и России в северной части Индийского океана.
Военные корабли во время совместных военно-морских учений Ирана, Китая и России в северной части Индийского океана.
Военные корабли во время совместных военно-морских учений Ирана, Китая и России в северной части Индийского океана.
Военные корабли участвуют в совместных военно-морских учениях ВМС Ирана, Китая и России в северной части Индийского океана.
Военные корабли участвуют в совместных военно-морских учениях ВМС Ирана, Китая и России в северной части Индийского океана.