https://ru.sputnik.md/20220121/kak-rossiya-iran-i-kitay-provodyat-morskie-ucheniya-protiv-piratov-48218347.html

Как Россия, Иран и Китай проводят морские учения против пиратов

Как Россия, Иран и Китай проводят морские учения против пиратов

В ходе маневров боевые корабли России, Ирана и Китая отрабатывают навыки спасения на море и действия против пиратов.

2022-01-21T20:05+0200

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Боевые корабли России, Ирана и Китая проводят военно-морские учения CHIRU-2022 в Аравийском море. От российской стороны в учениях принимает участие отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера "Варяг", большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц" и большого морского танкера "Борис Бутома". Всего от трех флотов в учениях участвуют 14 боевых кораблей и вспомогательных судов. Учения охватят акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана. Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане. Всего к участию в мероприятиях привлечены свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих, отмечает оборонное ведомство России.Активная фаза учений началась 21 января, завершатся маневры 22 января.

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