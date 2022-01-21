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Как Россия, Иран и Китай проводят морские учения против пиратов
Как Россия, Иран и Китай проводят морские учения против пиратов
В ходе маневров боевые корабли России, Ирана и Китая отрабатывают навыки спасения на море и действия против пиратов.
2022-01-21T20:05+0200
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Боевые корабли России, Ирана и Китая проводят военно-морские учения CHIRU-2022 в Аравийском море. От российской стороны в учениях принимает участие отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера "Варяг", большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц" и большого морского танкера "Борис Бутома". Всего от трех флотов в учениях участвуют 14 боевых кораблей и вспомогательных судов. Учения охватят акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана. Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане. Всего к участию в мероприятиях привлечены свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих, отмечает оборонное ведомство России.Активная фаза учений началась 21 января, завершатся маневры 22 января.
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Как Россия, Иран и Китай проводят морские учения против пиратов

20:05 21.01.2022
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В ходе маневров боевые корабли России, Ирана и Китая отрабатывают навыки спасения на море и действия против пиратов.
Боевые корабли России, Ирана и Китая проводят военно-морские учения CHIRU-2022 в Аравийском море. От российской стороны в учениях принимает участие отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера "Варяг", большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц" и большого морского танкера "Борис Бутома". Всего от трех флотов в учениях участвуют 14 боевых кораблей и вспомогательных судов.
Учения охватят акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана. Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане. Всего к участию в мероприятиях привлечены свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих, отмечает оборонное ведомство России.

"В рамках совместного с китайскими и иранскими военно-морскими силами учения предусматривается выполнение артиллерийских стрельб по морской цели, совместного тактического маневрирования, поиска и спасения на море. Будет отработана организация досмотровых действий и освобождение судна, захваченного пиратами", – говорится в сообщении.

Активная фаза учений началась 21 января, завершатся маневры 22 января.
© Sputnik / Russian Defence Ministry / Перейти в фотобанк

Боевые корабли России, Ирана и Китая во время военно-морских учений CHIRU-2022 в Аравийском море.

Боевые корабли России, Ирана и Китая во время военно-морских учений CHIRU-2022 в Аравийском море. - Sputnik Молдова
1/15
© Sputnik / Russian Defence Ministry
/
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Боевые корабли России, Ирана и Китая во время военно-морских учений CHIRU-2022 в Аравийском море.

© REUTERS / Iranian Army/WANA (West Asia News Agency)

Морской пехотинец Ирана участвует в совместных военно-морских учениях ВМС Ирана, Китая и России в северной части Индийского океана.

Морской пехотинец Ирана участвует в совместных военно-морских учениях ВМС Ирана, Китая и России в северной части Индийского океана. - Sputnik Молдова
2/15
© REUTERS / Iranian Army/WANA (West Asia News Agency)

Морской пехотинец Ирана участвует в совместных военно-морских учениях ВМС Ирана, Китая и России в северной части Индийского океана.

© REUTERS / Iranian Army/WANA (West Asia News Agency)

Военные корабли участвуют в совместных военно-морских учениях ВМС Ирана, Китая и России в северной части Индийского океана.

Военные корабли участвуют в совместных военно-морских учениях ВМС Ирана, Китая и России в северной части Индийского океана. - Sputnik Молдова
3/15
© REUTERS / Iranian Army/WANA (West Asia News Agency)

Военные корабли участвуют в совместных военно-морских учениях ВМС Ирана, Китая и России в северной части Индийского океана.

© REUTERS / Iranian Army/WANA (West Asia News Agency)

Военный корабль и вертолет участвуют в совместных военно-морских учениях ВМС Ирана, Китая и России в северной части Индийского океана.

Военный корабль и вертолет участвуют в совместных военно-морских учениях ВМС Ирана, Китая и России в северной части Индийского океана. - Sputnik Молдова
4/15
© REUTERS / Iranian Army/WANA (West Asia News Agency)

Военный корабль и вертолет участвуют в совместных военно-морских учениях ВМС Ирана, Китая и России в северной части Индийского океана.

© REUTERS / Iranian Army/WANA (West Asia News Agency)

Военнослужащие ВМС Ирана участвуют в совместных военно-морских учениях ВМС Ирана, Китая и России в северной части Индийского океана.

Военнослужащие ВМС Ирана участвуют в совместных военно-морских учениях ВМС Ирана, Китая и России в северной части Индийского океана. - Sputnik Молдова
5/15
© REUTERS / Iranian Army/WANA (West Asia News Agency)

Военнослужащие ВМС Ирана участвуют в совместных военно-морских учениях ВМС Ирана, Китая и России в северной части Индийского океана.

© Sputnik / Russian Defence Ministry / Перейти в фотобанк

Боевые корабли России, Ирана и Китая во время военно-морских учений CHIRU-2022 в Аравийском море.

Боевые корабли России, Ирана и Китая во время военно-морских учений CHIRU-2022 в Аравийском море. - Sputnik Молдова
6/15
© Sputnik / Russian Defence Ministry
/
Перейти в фотобанк

Боевые корабли России, Ирана и Китая во время военно-морских учений CHIRU-2022 в Аравийском море.

© REUTERS / Iranian Army / West Asia News Agency

Военный корабль участвует в совместных военно-морских учениях ВМС Ирана, Китая и России в северной части Индийского океана.

Военный корабль участвует в совместных военно-морских учениях ВМС Ирана, Китая и России в северной части Индийского океана. - Sputnik Молдова
7/15
© REUTERS / Iranian Army / West Asia News Agency

Военный корабль участвует в совместных военно-морских учениях ВМС Ирана, Китая и России в северной части Индийского океана.

© REUTERS / Iranian Army / West Asia News Agency

Морской пехотинец Ирана участвует в совместных военно-морских учениях ВМС Ирана, Китая и России в северной части Индийского океана.

Морской пехотинец Ирана участвует в совместных военно-морских учениях ВМС Ирана, Китая и России в северной части Индийского океана. - Sputnik Молдова
8/15
© REUTERS / Iranian Army / West Asia News Agency

Морской пехотинец Ирана участвует в совместных военно-морских учениях ВМС Ирана, Китая и России в северной части Индийского океана.

© REUTERS / Iranian Army / West Asia News Agency

Военные корабли участвуют в совместных военно-морских учениях ВМС Ирана, Китая и России в северной части Индийского океана.

Военные корабли участвуют в совместных военно-морских учениях ВМС Ирана, Китая и России в северной части Индийского океана. - Sputnik Молдова
9/15
© REUTERS / Iranian Army / West Asia News Agency

Военные корабли участвуют в совместных военно-морских учениях ВМС Ирана, Китая и России в северной части Индийского океана.

© REUTERS / Iranian Army / West Asia News Agency

Военный корабль и вертолет участвуют в совместных военно-морских учениях ВМС Ирана, Китая и России в северной части Индийского океана.

Военный корабль и вертолет участвуют в совместных военно-морских учениях ВМС Ирана, Китая и России в северной части Индийского океана. - Sputnik Молдова
10/15
© REUTERS / Iranian Army / West Asia News Agency

Военный корабль и вертолет участвуют в совместных военно-морских учениях ВМС Ирана, Китая и России в северной части Индийского океана.

© REUTERS / Iranian Army / West Asia News Agency

Военные корабли участвуют в совместных военно-морских учениях иранских, китайских и российских военно-морских сил в северной части Индийского океана.

Военные корабли участвуют в совместных военно-морских учениях иранских, китайских и российских военно-морских сил в северной части Индийского океана. - Sputnik Молдова
11/15
© REUTERS / Iranian Army / West Asia News Agency

Военные корабли участвуют в совместных военно-морских учениях иранских, китайских и российских военно-морских сил в северной части Индийского океана.

© REUTERS / Iranian Army / West Asia News Agency

Военный корабль участвует в совместных военно-морских учениях ВМС Ирана, Китая и России в северной части Индийского океана.

Военный корабль участвует в совместных военно-морских учениях ВМС Ирана, Китая и России в северной части Индийского океана. - Sputnik Молдова
12/15
© REUTERS / Iranian Army / West Asia News Agency

Военный корабль участвует в совместных военно-морских учениях ВМС Ирана, Китая и России в северной части Индийского океана.

© REUTERS / Iranian Army / West Asia News Agency

Военнослужащие ВМС Ирана участвуют в совместных военно-морских учениях ВМС Ирана, Китая и России в северной части Индийского океана.

Военнослужащие ВМС Ирана участвуют в совместных военно-морских учениях ВМС Ирана, Китая и России в северной части Индийского океана. - Sputnik Молдова
13/15
© REUTERS / Iranian Army / West Asia News Agency

Военнослужащие ВМС Ирана участвуют в совместных военно-морских учениях ВМС Ирана, Китая и России в северной части Индийского океана.

© REUTERS / Iranian Army / West Asia News Agency

Военные корабли во время совместных военно-морских учений Ирана, Китая и России в северной части Индийского океана.

Военные корабли во время совместных военно-морских учений Ирана, Китая и России в северной части Индийского океана. - Sputnik Молдова
14/15
© REUTERS / Iranian Army / West Asia News Agency

Военные корабли во время совместных военно-морских учений Ирана, Китая и России в северной части Индийского океана.

© REUTERS / Iranian Army / West Asia News Agency

Военные корабли участвуют в совместных военно-морских учениях ВМС Ирана, Китая и России в северной части Индийского океана.

Военные корабли участвуют в совместных военно-морских учениях ВМС Ирана, Китая и России в северной части Индийского океана. - Sputnik Молдова
15/15
© REUTERS / Iranian Army / West Asia News Agency

Военные корабли участвуют в совместных военно-морских учениях ВМС Ирана, Китая и России в северной части Индийского океана.

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