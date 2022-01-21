https://ru.sputnik.md/20220121/kandidatov-v-rukovodyaschie-organy-sudebnoy-sistemy-proveryat-na-nepodkupnost-48217106.html
Кандидатов в руководящие органы судебной системы проверят на неподкупность
Кандидатов в руководящие органы судебной системы проверят на неподкупность
Комиссия будет оценивать неподкупность кандидатов на основе данных об их доходах, имуществе и репутации.
2022-01-21T16:35+0200
2022-01-21T16:35+0200
2022-01-21T16:49+0200
реформа
высший совет прокуроров
высший совет магистратуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/09/45391759_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_62ccae5aba75be25d47339ddbb096fd4.jpg
КИШИНЕВ, 21 янв – Sputnik. Законопроект, предусматривающий оценку неподкупности кандидатов в члены Высшего совета магистратуры (ВСМ) и Высшего совета прокуроров (ВСП), был одобрен в первом чтении. Документ поддержали 57 членов.Законопроект предусматривает изменение механизма избрания членов на должности членов ВСМ и ВСП и их коллегий. Кандидаты на эти должности будут оцениваться специальной комиссией.Оценочная комиссия будет состоять из шести человек. Трое из них будут предложены "партнерами по развитию". Остальные будут предложены парламентом с соблюдением принципа пропорциональности между большинством и оппозицией.Комиссия будет оценивать неподкупность кандидатов на основе обширных исследований профессиональной деятельности, соблюдения этических норм, отсутствия сомнительных действий, вызывающих подозрения в коррупции.Оценочная комиссия также проанализирует активы кандидатов и их близких соратников, их биографию, а также доходы и расходы кандидатов.Следует отметить, что после принятия законопроект будет применяться в течение заранее определенного периода времени, до 31 декабря 2022 года.
https://ru.sputnik.md/20211020/bukikko-reforme-yustitsii-moldove-45731232.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/09/45391759_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_4d996569325810233069770bf7538836.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
реформа, высший совет прокуроров, высший совет магистратуры
Кандидатов в руководящие органы судебной системы проверят на неподкупность
16:35 21.01.2022 (обновлено: 16:49 21.01.2022)
Комиссия будет оценивать неподкупность кандидатов на основе данных об их доходах, имуществе и репутации.
КИШИНЕВ, 21 янв – Sputnik. Законопроект, предусматривающий оценку неподкупности кандидатов в члены Высшего совета магистратуры (ВСМ) и Высшего совета прокуроров (ВСП), был одобрен в первом чтении. Документ поддержали 57 членов.
Законопроект предусматривает изменение механизма избрания членов на должности членов ВСМ и ВСП и их коллегий. Кандидаты на эти должности будут оцениваться специальной комиссией.
Оценочная комиссия будет состоять из шести человек. Трое из них будут предложены "партнерами по развитию". Остальные будут предложены парламентом с соблюдением принципа пропорциональности между большинством и оппозицией.
Комиссия будет оценивать неподкупность кандидатов на основе обширных исследований профессиональной деятельности, соблюдения этических норм, отсутствия сомнительных действий, вызывающих подозрения в коррупции.
Оценочная комиссия также проанализирует активы кандидатов и их близких соратников, их биографию, а также доходы и расходы кандидатов.
Следует отметить, что после принятия законопроект будет применяться в течение заранее определенного периода времени, до 31 декабря 2022 года.