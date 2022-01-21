https://ru.sputnik.md/20220121/kandidatov-v-rukovodyaschie-organy-sudebnoy-sistemy-proveryat-na-nepodkupnost-48217106.html

Кандидатов в руководящие органы судебной системы проверят на неподкупность

Кандидатов в руководящие органы судебной системы проверят на неподкупность

Комиссия будет оценивать неподкупность кандидатов на основе данных об их доходах, имуществе и репутации.

2022-01-21T16:35+0200

2022-01-21T16:35+0200

2022-01-21T16:49+0200

реформа

высший совет прокуроров

высший совет магистратуры

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КИШИНЕВ, 21 янв – Sputnik. Законопроект, предусматривающий оценку неподкупности кандидатов в члены Высшего совета магистратуры (ВСМ) и Высшего совета прокуроров (ВСП), был одобрен в первом чтении. Документ поддержали 57 членов.Законопроект предусматривает изменение механизма избрания членов на должности членов ВСМ и ВСП и их коллегий. Кандидаты на эти должности будут оцениваться специальной комиссией.Оценочная комиссия будет состоять из шести человек. Трое из них будут предложены "партнерами по развитию". Остальные будут предложены парламентом с соблюдением принципа пропорциональности между большинством и оппозицией.Комиссия будет оценивать неподкупность кандидатов на основе обширных исследований профессиональной деятельности, соблюдения этических норм, отсутствия сомнительных действий, вызывающих подозрения в коррупции.Оценочная комиссия также проанализирует активы кандидатов и их близких соратников, их биографию, а также доходы и расходы кандидатов.Следует отметить, что после принятия законопроект будет применяться в течение заранее определенного периода времени, до 31 декабря 2022 года.

https://ru.sputnik.md/20211020/bukikko-reforme-yustitsii-moldove-45731232.html

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2022

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

реформа, высший совет прокуроров, высший совет магистратуры