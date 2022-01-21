https://ru.sputnik.md/20220121/kishinev-mobilnye-punkty-vaktsinatsii-48195653.html
Где в Кишиневе 21 января находятся мобильные пункты вакцинации
Где в Кишиневе 21 января находятся мобильные пункты вакцинации
Кишиневская примэрия сообщает, что передвижные пункты иммунизации, которые предлагают вакцинироваться всем желающим, продолжают работу.
2022-01-21T09:31+0200
2022-01-21T09:31+0200
2022-01-21T10:24+0200
мобильный пункт
вакцинация
кишинев
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КИШИНЕВ, 21 янв – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации – троллейбус и автобус – продолжают работать и в январе. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в пятницу, 21 января, до 18.00.Троллейбус отправится в сектор Рышкановка на Московский проспект и будет находиться у McDonald's.Автобус поедет в сектор Чеканы и будет находиться на перекрестке проспекта Мирча чел Бэтрын и улицы Джинта Латина, у входа на рынок.Где будут находиться пункты вакцинации 22 январяТроллейбус отправится в сектор Ботаника на проспект Траян и будет находиться у бара Bulvar.Автобус поедет в сектор Рышкановка и будет находиться на Московском проспекте у сквера на перекрестке с улицей Мирон Костин.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.
кишинев
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Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
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мобильный пункт, вакцинация, кишинев
Где в Кишиневе 21 января находятся мобильные пункты вакцинации
09:31 21.01.2022 (обновлено: 10:24 21.01.2022)
Кишиневская примэрия сообщает, что передвижные пункты иммунизации, которые предлагают вакцинироваться всем желающим, продолжают работу.
КИШИНЕВ, 21 янв – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации – троллейбус и автобус – продолжают работать и в январе. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в пятницу, 21 января, до 18.00.
Троллейбус отправится в сектор Рышкановка на Московский проспект и будет находиться у McDonald's.
Автобус поедет в сектор Чеканы и будет находиться на перекрестке проспекта Мирча чел Бэтрын и улицы Джинта Латина, у входа на рынок.
Где будут находиться пункты вакцинации 22 января
Троллейбус отправится в сектор Ботаника на проспект Траян и будет находиться у бара Bulvar.
Автобус поедет в сектор Рышкановка и будет находиться на Московском проспекте у сквера на перекрестке с улицей Мирон Костин.
Вакцинация от коронавируса в Молдове
Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.