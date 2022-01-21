https://ru.sputnik.md/20220121/kishinev-mobilnye-punkty-vaktsinatsii-48195653.html

Где в Кишиневе 21 января находятся мобильные пункты вакцинации

Где в Кишиневе 21 января находятся мобильные пункты вакцинации

Кишиневская примэрия сообщает, что передвижные пункты иммунизации, которые предлагают вакцинироваться всем желающим, продолжают работу.

2022-01-21T09:31+0200

2022-01-21T09:31+0200

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мобильный пункт

вакцинация

кишинев

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КИШИНЕВ, 21 янв – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации – троллейбус и автобус – продолжают работать и в январе. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в пятницу, 21 января, до 18.00.Троллейбус отправится в сектор Рышкановка на Московский проспект и будет находиться у McDonald's.Автобус поедет в сектор Чеканы и будет находиться на перекрестке проспекта Мирча чел Бэтрын и улицы Джинта Латина, у входа на рынок.Где будут находиться пункты вакцинации 22 январяТроллейбус отправится в сектор Ботаника на проспект Траян и будет находиться у бара Bulvar.Автобус поедет в сектор Рышкановка и будет находиться на Московском проспекте у сквера на перекрестке с улицей Мирон Костин.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.

кишинев

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2022

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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мобильный пункт, вакцинация, кишинев