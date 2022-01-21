https://ru.sputnik.md/20220121/kishinyov-programma-rabota-obschepit-covid-48213551.html

В Кишиневе могут продлить программу работы заведений общепита

В Кишиневе могут продлить программу работы заведений общепита

Кишиневская комиссия общественного здоровья рассмотрит просьбу представителей HoReCa о продлении часов работы заведений общепита.

2022-01-21T15:51+0200

2022-01-21T15:51+0200

2022-01-21T16:47+0200

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КИШИНЕВ, 21 янв – Sputnik. Представители сферы HoReCa просят на час продлить программу работы заведений общественного питания. Об этом они заявили в пятницу в ходе дискуссии с примаром Кишинева Ионом Чебаном, сообщил на своей странице столичный градоначальник.По его словам, дискуссия прошла онлайн – обсуждались предложения представителей данной индустрии в контексте решения Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья, которая в четверг ужесточила ограничения из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.Примар Кишинева, в свою очередь, попросил представителей HoReCa прислать местной администрации все свои предложения, которые рассмотрят на заседании муниципальной комиссии общественного здоровья."Комиссия законодательно обязана перенимать на практике решения, принятые на уровне правительства. Хотя закон позволяет вносить некоторые поправки и предлагать дополнительные меры, но такие решения должны быть четко аргументированы, обоснованы и логичны", – отметил Чебан.В пятницу в Ассоциации рестораторов жестко раскритиковали новые ограничительные меры на работу заведений общепита, введенные в Молдове решением НЧКОЗ. В MĂR отметили, что для сектора HoReCa меры снова самые жесткие – запрет на деятельность с 22.00 до 7.00, заполняемость не более 50% зала и обязательное наличие COVID-сертификата у посетителей.В четверг Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья приняла решение ограничить доступ во все закрытые общественные помещения, кроме социально значимых для совершеннолетних граждан, без COVID-сертификата. Его необходимо будет предъявить при входе в любые закрытые помещения, кроме продуктовых магазинов, аптек, АЗС, банков, кредитных организаций, страховых организаций, офисов коммунальных служб, пунктов обмена валюты, почтовых отделений, пунктов вакцинации, медицинских организаций и зоомагазинов.Также, согласно решению НЧКОЗ, снизится с трех до двух количество людей, которые могут войти одновременно в коммерческие помещения. Деятельность заведений общепита ограничена временем с 7.00 до 22.00, а заполняемость залов – не более 50%. Частные мероприятия запрещены.Введенные меры будут действовать до 20 февраля.

https://ru.sputnik.md/20211215/restoratory-protiv-obyazatelnykh-sertifikatov-covid-19-47263280.html

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2022

Яна Захарова https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2736/79/27367951_466:0:2514:2048_100x100_80_0_0_1eb6f8fdfe0a8502571d186d52dbe1bd.jpg

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Яна Захарова https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2736/79/27367951_466:0:2514:2048_100x100_80_0_0_1eb6f8fdfe0a8502571d186d52dbe1bd.jpg

в молдове, программа, общепит, рестораторы, работа