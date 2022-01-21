https://ru.sputnik.md/20220121/kompensatsii-za-teplo-vyrastut-s-yanvarya-2022-goda-48214429.html

Компенсации за тепло вырастут с января 2022 года

Компенсации за тепло вырастут с января 2022 года

Парламент проголосовал за увеличение максимальной суммы компенсации до 815 леев во втором чтении.

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компенсации

парламент

общество

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КИШИНЕВ, 21 янв – Sputnik. Документ предусматривает увеличение размера компенсации, предлагаемой гражданам по счету за теплоноситель, с 67 до 80 процентов начиная с января. Таким образом, размер компенсаций увеличится с 450 леев до максимум 815 леев в месяц. За поправки проголосовал 61 депутат.Также будет увеличен объем тепловой энергии, по которой компенсируется компенсация тарифной разницы – с 1 гкал до 1,5 гкал.Еще одно нововведение касается упрощения доступа малообеспеченных семей к социальной помощи на холодный период года. Таким образом, в период с 1 января по 31 марта 2022 года необходимость проведения социального опроса будет исключена, а будет проверяться только доход домохозяйства.При этом проект предусматривает возможность для получателей социальной помощи и помощи на холодный период года, право которых истекло в декабре 2021 года или истекает в январе-феврале 2022 года, продолжать получать эту помощь до 31 марта. 2022 года без подачи заявления на этот счет.Новый регламент касается компенсации разницы в цене/тарифе для поставщиков природного газа/тепловой энергии, получивших соответствующую лицензию на поставку природного газа, в период с 1 ноября 2021 года по 31 марта 2022 года.Расходы, необходимые для реализации положений проекта, оцениваются примерно в 70 млн леев за три месяца 2022 г., если тариф останется без изменений, и около 300 млн леев, если тариф повысится.Напомним, ранее был утвержден и вступил в силу закон о компенсации потребителям за природный газ.Документ предусматривает выплату компенсации в размере 67% за первые 50 кубометров потребленного природного газа (это 4,3 лея), а за следующие 100 кубометров – компенсацию в размере 50% от суммы разницы между ценой в расчетном месяце и ценой в октябре 2021 года.Соответственно, для бытовых потребителей первые 50 кубов обходятся 6,8 лея. Следующие 100 кубов оплачиваются по 7,9 лея за кубометр, а последующее потребление будет оплачивается по полному тарифу 11,08 лея. Таким образом, максимальная компенсация за потребление природного газа составит 540 леев/

https://ru.sputnik.md/20211115/avtonomnoe-otoplenie-46355899.html

https://ru.sputnik.md/20220121/moldovagaz-nare-povysit-tarif-prirodnyy-gaz-48208770.html

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2022

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

компенсации, парламент