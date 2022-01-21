https://ru.sputnik.md/20220121/lavrov-blinken-molodezhnaya-stolitsa-covid-48193110.html

Мир за сутки: встреча Лаврова и Блинкена, молодежная столица и COVID в мире

Мир за сутки: встреча Лаврова и Блинкена, молодежная столица и COVID в мире

Самая интересная информация от ньюсмейкеров и мировых информагентств – в нашей традиционной утренней подборке.

2022-01-21T09:05+0200

2022-01-21T09:05+0200

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в мире

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КИШИНЕВ, 21 янв – Sputnik. Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен встретятся в пятницу в Женеве. Главной темой обсуждений, как ожидается, станут российские предложения по гарантиям безопасности, сообщает РИА Новости.При этом Блинкен уже заявил, что не везет на встречу письменный ответ США на российские документы. По его словам, сторонам нужно обсудить текущую ситуацию и посмотреть, остаются ли у них возможности вести дипломатию и диалог.В Москве, в свою очередь, заявили, что в ходе контакта в Женеве предполагается "определиться с возможными дальнейшими шагами".Российская и американская делегации прибыли в Женеву в четверг вечером. Начало переговоров намечено на 11.00 по местному времени (13.00 мск). Ожидается, что встреча главы МИД РФ и госсекретаря США продлится два часа, сообщает РИА Новости со ссылкой на несколько источников, близких к делегациям.Кишинев поборется за звание Молодежной столицы Европы–2025Мэр Кишинева Ион Чебан заявил, что молдавская столица претендует на звание "Молодежная столица Европы – 2025". В связи с этим примэрия мунииципия намерена и дальше развивать проекты совместно с молодежью столицы.Он отметил, что в этом году власти города значительно увеличили бюджет, направленный на молодежную сферу, и в скором времени будет запущено несколько муниципальных программ по созданию молодежных центров во всех секторах столицы.В 2021 году Кишинев вошел в четверку городов-финалистов вместе с Гентом, Львовом и Веспремом в борьбе за звание "Молодежная столица Европы – 2024". Победителем в этом конкурсе стал Гент. Тем не менее презентация молдавской столицы была отмечена жюри, которое отметило хорошие инициативы, предложенные Кишиневом.Звание "Молодежная столица Европы" присуждается в рамках конкурса, организуемого Европейским молодежным форумом, сроком на один год. В городе-победителе организуется ряд мероприятий и программ для молодежи, направленных на мобилизацию молодежного сектора.Кроме того, городу предоставляется возможность организовать несколько мероприятий европейского уровня с участием молодежи.Ситуация с COVID в миреПо данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 341 миллионов.На утро 21 января число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 341 893 823. Из них 5 573 134 человек скончались. На первой строчке по числу инфицированных – США (69 270 651). Следом идут Индия (38 218 773) и Бразилия (23 595 178).В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Великобритания (15 718 193), Франция (14 285 306), Россия (10 754 905), Турция (10 736 215), Италия (9 418 256), Испания (8 834 363) и Германия (8 397 340).На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 3 982 738 случаев заражения, в Румынии – 1 964 021.В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 400 585. В четверг профильное министерство сообщило о 3907 подтвержденных случаях заражения, это новый антирекорд для страны. Число пациентов, погибших от COVID-19 за время пандемии, составляет 10 488 выздоровели 369 139 человек.

https://ru.sputnik.md/20220114/lavrov-rasskazal-krasnykh-liniyakh-ukraine-nato-garantiyakh-bezopasnosti-48015777.html

https://ru.sputnik.md/20211117/kishinev-pretenduet-na-zvanie-molodezhnoy-stolitsy-evropy-46483692.html

https://ru.sputnik.md/20220120/v-moldove-vvoditsya-karantin-dlya-kontaktirovavshikh-s-covid-bolnym-48182715.html

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