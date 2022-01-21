https://ru.sputnik.md/20220121/lavrov-blinkenom-rossiya-nikogda-ne-ugrozhala-ukraina-48213721.html

Лавров по итогам встречи с Блинкеном: Россия никогда не угрожала народу Украины

Лавров по итогам встречи с Блинкеном: Россия никогда не угрожала народу Украины

Видео: Лавров по итогам встречи с Блинкеном: Россия никогда не угрожала народу Украины

2022-01-21T15:05+0200

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россия

украина

сергей лавров

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КИШИНЕВ, 21 янв– Sputnik. Россия никогда и нигде не угрожала украинскому народу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном, передает РИА Новости.Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу провели встречу в Женеве. Это была третья встреча глав внешнеполитических ведомств. Первая состоялась в мае в Рейкьявике "на полях" министерской встречи Арктического совета. Вторая в Стокгольме в декабре на полях министерского заседания ОБСЕ."Вы упомянули заявление о том, что Украина не представляет никакой угрозы России. Хочу еще раз напомнить тем, кто занимается анализом нашей позиции, что Россия никогда, нигде, ни разу не угрожала украинскому народу", - сказал Лавров по итогам встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.Лавров также напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский публично призвал "убираться в Россию" тех сограждан, кто чувствует себя русским, и назвал отбросами тех, кто противостоит "государственному терроризму со стороны киевского режима" в Донбассе.Лавров добавил, что вопрос Украины требует пристального внимания, но нельзя сводить к этому всю тему европейской архитектуры безопасности."Мы считаем, что украинский вопрос требует пристального внимания, но не (стоит - ред.) сводить к этому вопросу всю проблему европейской архитектуры безопасности",- сказал Лавров на пресс-конференции.Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном полезным и откровенным.

https://ru.sputnik.md/20220121/lavrov-ssha-otvet-garantiyam-bezopasnosti-48210989.html

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украина, сергей лавров