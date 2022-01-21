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Лавров: США дадут ответ по гарантиям безопасности на следующей неделе
Лавров: США дадут ответ по гарантиям безопасности на следующей неделе
Глава МИД РФ сообщил, что США пообещали дать письменный ответ на предложения России по безопасности. на следующей неделе.
2022-01-21T14:38+0200
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КИШИНЕВ, 21 янв – Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что американская сторона обещала на следующей неделе предоставить письменный ответ на российские инициативы по гарантиям безопасности. Об этом глава МИД РФ заявил на пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном, прошедшей в Женеве.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров отказа от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Россия и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которых 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия – НАТО, а 13 января – консультации в Вене на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
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в мире, россия, сша, сергей лавров

Лавров: США дадут ответ по гарантиям безопасности на следующей неделе

14:38 21.01.2022 (обновлено: 14:52 21.01.2022)
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВстреча главы МИД С. Лаврова с госсекретарем США Э. Блинкеном в Женеве
Встреча главы МИД С. Лаврова с госсекретарем США Э. Блинкеном в Женеве - Sputnik Молдова, 1920, 21.01.2022
© Пресс-служба МИД РФ
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Глава МИД РФ сообщил, что США пообещали дать письменный ответ на предложения России по безопасности на следующей неделе.
КИШИНЕВ, 21 янв – Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что американская сторона обещала на следующей неделе предоставить письменный ответ на российские инициативы по гарантиям безопасности. Об этом глава МИД РФ заявил на пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном, прошедшей в Женеве.

Встреча была у нас промежуточная. Энтони Блинкен сказал мне, что он удовлетворен состоявшимся обменом мнениями, которые помогут им на следующей неделе, это было уже несколько раз подчеркнуто, представить нам письменную реакцию.

Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Стокгольм - Sputnik Молдова
Сергей Лавров
Министр иностранных дел России
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров отказа от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
Россия и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которых 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия – НАТО, а 13 января – консультации в Вене на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Проект договора о гарантиях безопасности между РФ и США
Проект договора о гарантиях безопасности между РФ и США - Sputnik Молдова, 1920, 21.01.2022
Проект договора о гарантиях безопасности между РФ и США
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