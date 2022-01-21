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https://ru.sputnik.md/20220121/lavrov-trebovanie-nerasshirenie-nato-48215499.html
Лавров повторил требование о нерасширении НАТО на встрече с Блинкеном в Женеве
Лавров повторил требование о нерасширении НАТО на встрече с Блинкеном в Женеве
Глава МИД РФ на встрече с госсекретарем США повторил требование российской стороны о нерасширении НАТО на восток.
2022-01-21T18:32+0200
2022-01-21T18:32+0200
в мире
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сергей лавров
расширение нато на восток
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КИШИНЕВ, 21 янв – Sputnik. Российская сторона на переговорах с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Женеве повторила требование о нерасширении НАТО на восток. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров.Он также отметил, что на встрече в Женеве российская сторона "услышала некоторое повторение аргументов" о свободе выбора альянсов и военных союзов."Мы привели целый ряд документов, в которых эта свобода выбора союзов обусловлена необходимостью избегать каких-либо шагов, которые будут укреплять безопасность одного государства в ущерб безопасности других государств, и попросили Энтони Блинкена и его команду объяснить, как они трактуют вот эту часть тех обязательств, которые были на политическом уровне приняты в ОБСЕ и не раз подтверждены в ОБСЕ", – сказал Лавров на пресс-конференции.Глава российского МИД подчеркнул, что НАТО работает против России, поэтому Москва выступает против расширения блока к ее границам.По его словам, этим объясняется позиция российской стороны по "принципиальному вопросу о нерасширении НАТО" на Восток.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров отказа от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
https://ru.sputnik.md/20220121/lavrov-ssha-otvet-garantiyam-bezopasnosti-48210989.html
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в мире, россия, нато, сша, сергей лавров, расширение нато на восток

Лавров повторил требование о нерасширении НАТО на встрече с Блинкеном в Женеве

18:32 21.01.2022
© Sputnik / Владимир ТрефиловФлаги РФ и США на фоне логотипа НАТО
Флаги РФ и США на фоне логотипа НАТО - Sputnik Молдова, 1920, 21.01.2022
© Sputnik / Владимир Трефилов
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Глава МИД РФ на встрече с госсекретарем США повторил требование российской стороны о нерасширении НАТО на восток.
КИШИНЕВ, 21 янв – Sputnik. Российская сторона на переговорах с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Женеве повторила требование о нерасширении НАТО на восток. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров.

"Что касается нашего принципиального подхода о необходимости прекратить бесконечное расширение НАТО на восток, мы его, конечно же, повторили", – сказал Лавров.

Он также отметил, что на встрече в Женеве российская сторона "услышала некоторое повторение аргументов" о свободе выбора альянсов и военных союзов.
"Мы привели целый ряд документов, в которых эта свобода выбора союзов обусловлена необходимостью избегать каких-либо шагов, которые будут укреплять безопасность одного государства в ущерб безопасности других государств, и попросили Энтони Блинкена и его команду объяснить, как они трактуют вот эту часть тех обязательств, которые были на политическом уровне приняты в ОБСЕ и не раз подтверждены в ОБСЕ", – сказал Лавров на пресс-конференции.
Встреча главы МИД С. Лаврова с госсекретарем США Э. Блинкеном в Женеве - Sputnik Молдова, 1920, 21.01.2022
Политика
Лавров: США дадут ответ по гарантиям безопасности на следующей неделе
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Глава российского МИД подчеркнул, что НАТО работает против России, поэтому Москва выступает против расширения блока к ее границам.
"Этот блок был создан против СССР, а сейчас он работает против РФ", – заявил российский министр.
По его словам, этим объясняется позиция российской стороны по "принципиальному вопросу о нерасширении НАТО" на Восток.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров отказа от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
Проект договора о гарантиях безопасности между РФ и США
Проект договора о гарантиях безопасности между РФ и США - Sputnik Молдова, 1920, 21.01.2022
Проект договора о гарантиях безопасности между РФ и США
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