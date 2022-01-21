https://ru.sputnik.md/20220121/lavrov-trebovanie-nerasshirenie-nato-48215499.html

Лавров повторил требование о нерасширении НАТО на встрече с Блинкеном в Женеве

Лавров повторил требование о нерасширении НАТО на встрече с Блинкеном в Женеве

Глава МИД РФ на встрече с госсекретарем США повторил требование российской стороны о нерасширении НАТО на восток.

2022-01-21T18:32+0200

2022-01-21T18:32+0200

2022-01-21T18:32+0200

в мире

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расширение нато на восток

политика

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КИШИНЕВ, 21 янв – Sputnik. Российская сторона на переговорах с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Женеве повторила требование о нерасширении НАТО на восток. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров.Он также отметил, что на встрече в Женеве российская сторона "услышала некоторое повторение аргументов" о свободе выбора альянсов и военных союзов."Мы привели целый ряд документов, в которых эта свобода выбора союзов обусловлена необходимостью избегать каких-либо шагов, которые будут укреплять безопасность одного государства в ущерб безопасности других государств, и попросили Энтони Блинкена и его команду объяснить, как они трактуют вот эту часть тех обязательств, которые были на политическом уровне приняты в ОБСЕ и не раз подтверждены в ОБСЕ", – сказал Лавров на пресс-конференции.Глава российского МИД подчеркнул, что НАТО работает против России, поэтому Москва выступает против расширения блока к ее границам.По его словам, этим объясняется позиция российской стороны по "принципиальному вопросу о нерасширении НАТО" на Восток.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров отказа от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.

https://ru.sputnik.md/20220121/lavrov-ssha-otvet-garantiyam-bezopasnosti-48210989.html

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