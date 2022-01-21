https://ru.sputnik.md/20220121/lavrov-vstrecha-s-blinkenom-byla-promezhutochnoy-48210320.html

Лавров: встреча с Блинкеном была промежуточной

Лавров: встреча с Блинкеном была промежуточной

Сергей Лавров рассказал об "озабоченностях" Америки, истерике вокруг Украины и письменном ответе от США на предложения России.

2022-01-21T21:03+0200

2022-01-21T21:03+0200

2022-01-21T21:03+0200

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КИШИНЕВ, 21 янв - Sputnik. Главы внешнеполитических ведомств России и США провели 21 января в Женеве свои третьи переговоры. Им предшествовали майская встреча в Рейкьявике "на полях" министерской встречи Арктического совета и декабрьская - в Стокгольме, в рамках министерского заседания ОБСЕ.На традиционной после встречи пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров выделил основные темы переговоров с Энтони Блинкеном.Бумаги, которые госдеп подготовил к встрече, "читать невозможно"Сергей Лавров заявил, что подготовленные ко встрече министров госдепартаментом США документы относительно российской "дезинформации", невозможно читать: если наугад открыть любую страницу, станет очевидно, что она не выдерживает никакой критики. Госдеп ранее распространил сообщение, которое назвал "сборником фактов", где приведены тезисы и их "развенчание". Так, "вымыслом" названо утверждение, что Запад подталкивает Украину к конфликту, а в противовес этому "фактом" для госдепа является инициация кризиса вокруг Украины со стороны России путем размещения сил на границе. Обоснования своим утверждениям или подтверждения "фактов" госдеп не приводит.Москва против расширения НАТО, так как блок работает против РоссииПозиция Москвы по "принципиальному вопросу о нерасширении НАТО" на восток, по словам Лаврова, объясняется тем, что блок работает против России."Этот блок был создан против СССР, а сейчас он работает против РФ", - сказал Лавров.Он также подчеркнул, что на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном российская сторона услышала некоторое повторение аргументов о свободе выбора альянсов и военных союзов.Сергей Лавров заявил, что письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности Энтони Блинкен обещал предоставить на следующей неделе."Встреча была у нас промежуточная. Энтони Блинкен сказал мне, что он удовлетворен состоявшимся обменом мнениями, которые помогут им на следующей неделе, это было уже несколько раз подчеркнуто, представить нам письменную реакцию", - уточнил глава МИД России.Он также отметил, что было бы правильным предать гласности ответ Вашингтона по гарантиям безопасности и что будет просить об этом Энтони Блинкена."Это вопрос, который необходимо будет задать американским коллегам. Я сегодня думал об этом. Но пока ответа нет, мы не будем эту тему поднимать, поскольку это их собственность, которая будет передана нам в качестве их позиции", - сказал Лавров на пресс-конференции."Я считаю, что было бы правильно этот ответ предать гласности. И буду просить Энтони Блинкена, чтобы они не возражали", - добавил глава МИД РФ.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Россия и США 10 января провели раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. За ним последовали заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе и консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главным фокусом дискуссий стали предложения российской стороны. Об "озабоченностях" США и Украине во главе углаМосква так и не услышала подтверждений озабоченностей Вашингтона по поводу "угроз" со стороны России, при этом США на встрече в Женеве пытались поставить Украину во главу угла, отметил Сергей Лавров.Он заявил, что не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений."Я не исключаю, что вся вот эта истерика, которую сейчас раскручивают наши западные коллеги, направлена на то, чтобы если уж не спровоцировать какие-то украинские силовые действия на Донбассе, то как минимум, чтобы прикрыть линию киевского режима на полный саботаж минских договоренностей", - сказал Лавров.При этом сам Киев, полагает глава МИД России, спекулирует на покрывательстве западных спонсоров."Я не могу комментировать то, что делают наши натовские соседи, Евросоюзовские соседи в отношении Украины, - отметил он. - Мы многократно предупреждали их , что единственное, чем занимается киевский режим, - спекулирует на покрывательстве, которым он пользуется со стороны своих западных спонсоров. Как только эта русофобская истерика прекратится, всем будет очевидна несостоятельность этого режима".Россия нападать на Украину не собирается, - заявил министр иностранных дел России. "Вы утверждаете, что мы собираемся напасть на Украину, хотя мы уже многократно объясняли, что это не так ", - сказал он.Лавров призвал госсекретаря США использовать влияние на Киев, чтобы тот образумился."Я его призвал в очередной раз использовать решающее влияние на киевский режим, чтобы заставить его образумиться и прекратить саботировать этот важнейший документ (минские соглашения)", - сказал Лавров по итогам встречи с Блинкеном.Украину пора заставить выполнять минские соглашения, - заявил министр."Мы в очередной раз, и сегодня, и когда у нас была министр иностранных дел Германии, и в контактах с нашими французскими коллегами заостренно ставим вопрос о том, что пора прекратить попустительствовать тому, что вытворяет киевский режим, и заставить его выполнить то, что было не просто обещано, а было одобрено Советом безопасности ООН", - сказал Лавров.При этом глава МИД России подчеркнул, что нельзя сводить всю тему архитектуры безопасности в Европе к Украине."Мы считаем, что украинский вопрос требует пристального внимания, но не (стоит - ред.) сводить к этому вопросу всю проблему европейской архитектуры безопасности",- сказал Лавров на пресс-конференции."Полезный откровенный разговор"Сергей Лавров назвал разговор с Энтони Блинкеном полезным и откровенным."Я сказал все, о чем мы сегодня говорили, что мы сегодня обсуждали, и на чем мы завершили наш полезный откровенный разговор", - сказал он.Министр иностранных дел добавил: судить о том, правильно продвигаются переговоры или нет, можно будет после того, как Россия получит реакцию по гарантиям безопасности от США на бумаге."Я не могу говорить, что мы на правильном пути, не на правильном пути. Мы это поймем, когда получим американскую реакцию на бумаге, на все пункты наших предложений", - отметил глава МИД России.Россия рассчитывает, что эмоций со стороны США поубавится, отметил Лавров, уточнив, что Энтони Блинкен на встрече в Женеве согласился с тем, что нужно вести диалог более разумно."Мы сегодня откровенно с Тони Блинкеном об этом поговорили. Он согласился, что нужно более разумно вести диалог. Надеюсь, что эмоций поубавится. Хотя гарантий никаких нет", - сказал Лавров журналистам.Встреча Сергея Лаврова и Энтони Блинкена в Женеве продлилась полтора часа.

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https://ru.sputnik.md/20211205/voznikla-napryazhennost-lavrov-i-blinken-na-vstreche-posporili-ob-ukraine-46959983.html

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в мире, сша, сергей лавров