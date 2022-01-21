https://ru.sputnik.md/20220121/mediki-16-tysyach-leev-zarazhenie-covid-48211120.html
В 2022 году медики продолжат получать 16 тысяч леев при заражении COVID
В 2022 году медики продолжат получать 16 тысяч леев при заражении COVID
Единовременным пособием смогут воспользоваться только медицинские работники, прошедшие полный курс вакцинации
2022-01-21T15:37+0200
2022-01-21T15:37+0200
2022-01-21T15:37+0200
заболеваемость
пособия
коронавирус
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КИШИНЕВ, 21 янв – Sputnik. Работники государственной системы здравоохранения продолжат получать единовременные выплаты в размере 16 тысяч леев в случае заражения COVID-19 при исполнении служебных обязанностей. Парламент одобрил в первом чтении соответствующий проект закона. За законопроект проголосовал 61 депутат.Согласно проекту, единовременным пособием смогут воспользоваться только медицинские работники, прошедшие полный курс вакцинации против COVID-19.По закону на пособие будут иметь право сотрудники Национального агентства общественного здоровья, занимающиеся диагностикой и эпидемиологическим надзором за случаями и вспышками COVID-19, медицинский персонал, непосредственно участвующий в медицинской деятельности по борьбе с инфекцией COVID-19 в медицинских учреждениях/подразделениях МВД, Минобороны, Минтруда и социальной защиты, ГУИН и Службы разведки и безопасности.Также в список получателей возмещения входят работники государственных медико-санитарных учреждений стационарной медицинской помощи, доврачебной неотложной медицинской помощи, специализированной амбулаторной медицинской помощи и первичной медицинской помощи.Указанное пособие можно будет выплачивать с 1 января 2022 года, а финансовые средства будут выделены из чрезвычайных фондов Правительства.Следует отметить, что за 2020-2021 годы около 17 тысяч работников медицинской системы заразились COVID-19 при исполнении своих служебных обязанностей.
https://ru.sputnik.md/20211214/byudzhetnik-posobiya-covid-19-47232140.html
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заболеваемость, пособия
В 2022 году медики продолжат получать 16 тысяч леев при заражении COVID
Единовременным пособием смогут воспользоваться только медицинские работники, прошедшие полный курс вакцинации.
КИШИНЕВ, 21 янв – Sputnik. Работники государственной системы здравоохранения продолжат получать единовременные выплаты в размере 16 тысяч леев в случае заражения COVID-19 при исполнении служебных обязанностей. Парламент одобрил в первом чтении соответствующий проект закона. За законопроект проголосовал 61 депутат.
Согласно проекту, единовременным пособием смогут воспользоваться только медицинские работники, прошедшие полный курс вакцинации против COVID-19.
По закону на пособие будут иметь право сотрудники Национального агентства общественного здоровья, занимающиеся диагностикой и эпидемиологическим надзором за случаями и вспышками COVID-19, медицинский персонал, непосредственно участвующий в медицинской деятельности по борьбе с инфекцией COVID-19 в медицинских учреждениях/подразделениях МВД, Минобороны, Минтруда и социальной защиты, ГУИН и Службы разведки и безопасности.
Также в список получателей возмещения входят работники государственных медико-санитарных учреждений стационарной медицинской помощи, доврачебной неотложной медицинской помощи, специализированной амбулаторной медицинской помощи и первичной медицинской помощи.
Указанное пособие можно будет выплачивать с 1 января 2022 года, а финансовые средства будут выделены из чрезвычайных фондов Правительства.
Следует отметить, что за 2020-2021 годы около 17 тысяч работников медицинской системы заразились COVID-19 при исполнении своих служебных обязанностей.