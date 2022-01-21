https://ru.sputnik.md/20220121/moldavskie-yabloki-uspeshno-prodayutsya-v-tadzhikistane-48188805.html
Молдавские яблоки успешно продаются в Таджикистане
Молдавские яблоки успешно продаются в Таджикистане
Молдавские яблоки успешно продаются, несмотря на сравнительно высокую цену.
2022-01-21T07:30+0200
2022-01-21T07:30+0200
2022-01-21T07:30+0200
яблоки
таджикистан
экономика
в мире
молдова
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КИШИНЕВ, 21 янв – Sputnik. По информации EastFruit, на рынке Таджикистане появились оптовые партии яблок из Молдовы и Украины, которые успешно продаются, несмотря на сравнительно высокую цену и избыточное предложение продукции местных садоводов.Почему же дорогое импортное яблоко востребовано, в то время как местная продукция продается с большим трудом?По мнению местных экспертов, местное и импортное яблоко продаются в совершенно разных сегментах.По его словам, на рынке присутствует яблоко сорта "Голден Делишес" из Молдовы и яблоко красных сортов из Украины. Мониторинг оптовых цен на яблоко, проводимый EastFruit, показывает, что оптовые цены на яблоко в Таджикистане в среднем в два раза выше, чем в Молдове, и в три и более раза выше, чем на Украине.
https://ru.sputnik.md/20211130/2021-obem-eksporta-yablok-moldova-46812372.html
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Евгений Чебан
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яблоки, таджикистан, в мире, молдова
Молдавские яблоки успешно продаются в Таджикистане
Молдавские яблоки успешно продаются, несмотря на сравнительно высокую цену.
КИШИНЕВ, 21 янв – Sputnik.
По информации EastFruit
, на рынке Таджикистане появились оптовые партии яблок из Молдовы и Украины, которые успешно продаются, несмотря на сравнительно высокую цену и избыточное предложение продукции местных садоводов.
Почему же дорогое импортное яблоко востребовано, в то время как местная продукция продается с большим трудом?
По мнению местных экспертов, местное и импортное яблоко продаются в совершенно разных сегментах.
"Закупщики супермаркетов отдают предпочтение импортному яблоку, потому что оно имеет более высокие качественные параметры: крупный калибр, яблоко откалибровано по размеру и цвету, красиво смотрится и хорошо хранится, что снижает риски супермаркета", — поясняет эксперт.
По его словам, на рынке присутствует яблоко сорта "Голден Делишес" из Молдовы и яблоко красных сортов из Украины.
Мониторинг оптовых цен на яблоко, проводимый EastFruit, показывает, что оптовые цены на яблоко в Таджикистане в среднем в два раза выше, чем в Молдове, и в три и более раза выше, чем на Украине.