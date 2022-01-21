https://ru.sputnik.md/20220121/moldavskie-yabloki-uspeshno-prodayutsya-v-tadzhikistane-48188805.html

Молдавские яблоки успешно продаются в Таджикистане

Молдавские яблоки успешно продаются в Таджикистане

Молдавские яблоки успешно продаются, несмотря на сравнительно высокую цену.

2022-01-21T07:30+0200

2022-01-21T07:30+0200

2022-01-21T07:30+0200

яблоки

таджикистан

экономика

в мире

молдова

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КИШИНЕВ, 21 янв – Sputnik. По информации EastFruit, на рынке Таджикистане появились оптовые партии яблок из Молдовы и Украины, которые успешно продаются, несмотря на сравнительно высокую цену и избыточное предложение продукции местных садоводов.Почему же дорогое импортное яблоко востребовано, в то время как местная продукция продается с большим трудом?По мнению местных экспертов, местное и импортное яблоко продаются в совершенно разных сегментах.По его словам, на рынке присутствует яблоко сорта "Голден Делишес" из Молдовы и яблоко красных сортов из Украины. Мониторинг оптовых цен на яблоко, проводимый EastFruit, показывает, что оптовые цены на яблоко в Таджикистане в среднем в два раза выше, чем в Молдове, и в три и более раза выше, чем на Украине.

https://ru.sputnik.md/20211130/2021-obem-eksporta-yablok-moldova-46812372.html

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2022

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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яблоки, таджикистан, в мире, молдова