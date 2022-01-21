https://ru.sputnik.md/20220121/moldova-chp-gazovyy-krizis-48197755.html

Молдова и ЧП: зачем его вводили, и не повторится ли газовый кризис в феврале

Молдова и ЧП: зачем его вводили, и не повторится ли газовый кризис в феврале

Обсудили с экс-премьером правительства Молдовы Ионом Кику введение в республике чрезвычайного положения на 60 дней и ситуацию с поставками газа в страну.

2022-01-21T11:25+0200

2022-01-21T11:25+0200

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экономика

молдова

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ион кику

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КИШИНЕВ, 21 янв – Sputnik. Введение в Молдове чрезвычайного положения на 60 дней обоснованно. Такое мнение озвучил экс-премьер правительства республики Ион Кику в программе "Главная тема с Ниной Димогло" на YouTube-канале Sputnik Молдова.Политолог: по теме газа Молдова должна первой сделать шаг навстречу Москве>>>Он уточнил, что голубое топливо, которое потребляют в Молдове в январе, жители республики заплатят компании "Молдовагаз" только в феврале, а само предприятие вынуждено по соглашению заплатить "Газпрому" сейчас."Эта же ситуация у нас будет, к сожалению, и 20 февраля, и 20 марта. Поэтому считаю оправданными вот эти 60 дней (ЧП. – Ред.)", – отметил экс-премьер.Молдова – страна чудес, или Жизнь в режиме постоянного>>>По его словам, к 20 февраля "Молдовагаз" должна заплатить за вторую половину январских поставок и за первую половину февральских. И, как считает экс-премьер, властям надо думать, откуда брать средства на оплату."Откуда возможности? Возвращаемся к тому, что мы "вышли из изоляции", как говорит госпожа Санду. Может полететь к своим кураторам из-за рубежа и попросить еще 60 миллионов. Потому здесь надо понимать, что то, что мы сейчас платим такую сумасшедшую цену на газ, — это заслуга ее друзей из-за границы. Она на "Крымскую платформу" поехала не просто так, потому что захотела. Пусть платят ее кураторы и одалживают деньги Молдове, если не могут просто подарить. Найдут. А не найдут, тогда останемся без газа", – сказал Кику.Как в Молдове вводили ЧП?Накануне молдавские депутаты утвердили введение чрезвычайного положения в связи с ситуацией в энергетическом секторе. За такое решение проголосовали 58 парламентариев.Представляя проект постановления о введении чрезвычайного положения, премьер Наталья Гаврилица заявила, что благодаря режиму ЧП правительство сможет дать АО "Молдовагаз" отсрочку по выплате НДС в бюджет и выплатить авансом компенсации за природный газ для населения. По словам премьер-министра, этих мер будет достаточно, чтобы "Молдовагаз" в срочном порядке заплатил "Газпрому" за текущее потребление в январе.В этот же день "Молдовагаз" перевел "Газпрому" в полном объеме оплату за природный газ, поставленный в первой половине января 2022 года. Сумма перевода составила 34,375 миллиона долларов США и является финальным траншем из 63 миллионов долларов, подлежащих к оплате за этот период.Контракт с "Газпромом"Молдова 29 октября 2021 года договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет.Во время переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть."Газпром" подписал контракт с Молдовой при условии 100% оплаты текущих платежей за газ. В "Молдовагазе" поясняли, что компании необходимо в срок до 20 числа каждого месяца выполнять договорные обязательства по оплате внешнему поставщику стоимости природного газа, потребленного в предыдущем месяце, а также половину стоимости природного газа, потребленного в текущем месяце года.Проблемы с оплатойВпервые проблемы с оплатой текущего потребления начались у Молдовы еще осенью 2021 года. В конце ноября "Газпром" уведомил республику, что через 48 часов прекратит поставки ей газа, если не получит платеж.Тогда обязательства по оплате не были исполнены в срок в связи с тем, что в октябре 2021 года АО "Молдовагаз" испытало дефицит платежного баланса вследствие роста закупочной цены на природный газ в 2021 году с 126,70 доллара США за тысячу кубометров в первом квартале до 800,62 доллара США за тысячу кубометров в октябре 2021 года при включенной в действующий тариф с 3 ноября 2020 года среднегодовой закупочной цены 148,61 доллара США за тысячу кубометров.

https://ru.sputnik.md/20220120/postavkami-gaz-krizis-48143525.html

https://ru.sputnik.md/20220119/ekspert-skolko-moldova-platila-by-za-gaz-bez-skidki-ot-gazproma-48138952.html

https://ru.sputnik.md/20220120/gavrilitsa-kontrakt-gazpromom-samyy-vygodnyy-vsekh-predlozheniy-rynka-48192126.html

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