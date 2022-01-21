https://ru.sputnik.md/20220121/moldova-elektroenergiya-nezavisimye-istochniky-48203793.html

Молдова будет покупать электроэнергию из двух независимых источников

Молдова будет покупать электроэнергию из двух независимых источников

Парламент Молдовы внес изменения в закон об электрической энергии.

2022-01-21T12:35+0200

2022-01-21T12:35+0200

2022-01-21T12:35+0200

электроэнергия

парламент

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молдова

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КИШИНЕВ, 21 янв – Sputnik. Молдавские поставщики электроэнергии при проведении тендеров на закупку электроэнергии обязаны будут подписывать контракты как минимум c двумя поставщиками, предложившими наименьшие цены. Такие поправки к закону об электроэнергии приняли в парламенте в первом чтении. "За" проект проголосовали 55 депутатов партии "Действие и солидарность" (PAS).“Таким образом, к последующим тендерам на покупку электроэнергии, начиная с апреля, будут применяться новые правила. Должны быть определены как минимум два поставщика, способные обеспечить потребности потребителей”, – заявил министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну на заседании парламента.По словам министра, нововведение относится ко всем компаниям, которые будут проводить тендеры на закупку электроэнергии.Напомним, на протяжении многих лет более 80% потребностей Молдовы в электроэнергии обеспечивает одна из крупнейших в Европе теплоэлектростанций — Молдавская ГРЭС, которая находится в Приднестровье и принадлежит российскому энергетическому гиганту "Интер РАО".

https://ru.sputnik.md/20211019/mgres-obeschaet-obespechit-moldovu-elektrichestvom-nesmotrya-na-krizis-45714097.html

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2022

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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электроэнергия, парламент, в молдове, молдова, молдавская грэс