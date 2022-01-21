https://ru.sputnik.md/20220121/moldova-futbol-razgrom-yuzhnaya-koreya-48214696.html

Сборная Молдовы по футболу разгромно проиграла Южной Корее

Сборная Молдовы по футболу разгромно проиграла Южной Корее

Два поражения в двух матчах потерпела сборная Молдовы на сборах в Турции.

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спорт

молдова

сборная молдовы

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сборная молдовы по футболу

разгром

футбол

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КИШИНЕВ, 21 янв – Sputnik. Сборная Молдовы по футболу разгромно проиграла команде Южной Кореи в товарищеском матче, который прошел в Турции.Матч прошел в пятницу и завершился со счетом 4:0 в пользу южнокорейцев. Футболисты азиатской команды отличились на 20-й, 33-й, 48-й и 93-й минутах. Последний мяч был забит с пенальти.Ранее молдавские футболисты уступили в товарищеской встрече сборной Уганды со счетом 2:3, хотя после первой сорокапятиминутки вели в счете 2:0.Национальная команда с 16 января находилась в Турции на сборах. После игры с Южной Кореей сбор завершен. Как сообщили в Молдавской федерации футбола, теперь команде предстоят матчи в Лиге наций – от результата двух матчей с командой Казахстана, которые пройдут 24 и 29 марта, зависит попадание национальной сборной Молдовы в одну из лиг.Если сборная Молдовы выйдет в Лигу С, ее соперниками по группе станут команды Азербайджана, Белоруссии и Словакии. В случае попадания Молдовы в Лигу D нашей сборной доведется сыграть с Латвией, Андоррой и Лихтенштейном.

https://ru.sputnik.md/20220121/sherif-kontrakt-vratary-48201940.html

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Яна Захарова https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2736/79/27367951_466:0:2514:2048_100x100_80_0_0_1eb6f8fdfe0a8502571d186d52dbe1bd.jpg

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Яна Захарова https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2736/79/27367951_466:0:2514:2048_100x100_80_0_0_1eb6f8fdfe0a8502571d186d52dbe1bd.jpg

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