https://ru.sputnik.md/20220121/moldova-futbol-razgrom-yuzhnaya-koreya-48214696.html
Сборная Молдовы по футболу разгромно проиграла Южной Корее
Сборная Молдовы по футболу разгромно проиграла Южной Корее
Два поражения в двух матчах потерпела сборная Молдовы на сборах в Турции.
2022-01-21T16:11+0200
2022-01-21T16:11+0200
2022-01-21T16:48+0200
спорт
молдова
сборная молдовы
южная корея
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сборная молдовы по футболу
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КИШИНЕВ, 21 янв – Sputnik. Сборная Молдовы по футболу разгромно проиграла команде Южной Кореи в товарищеском матче, который прошел в Турции.Матч прошел в пятницу и завершился со счетом 4:0 в пользу южнокорейцев. Футболисты азиатской команды отличились на 20-й, 33-й, 48-й и 93-й минутах. Последний мяч был забит с пенальти.Ранее молдавские футболисты уступили в товарищеской встрече сборной Уганды со счетом 2:3, хотя после первой сорокапятиминутки вели в счете 2:0.Национальная команда с 16 января находилась в Турции на сборах. После игры с Южной Кореей сбор завершен. Как сообщили в Молдавской федерации футбола, теперь команде предстоят матчи в Лиге наций – от результата двух матчей с командой Казахстана, которые пройдут 24 и 29 марта, зависит попадание национальной сборной Молдовы в одну из лиг.Если сборная Молдовы выйдет в Лигу С, ее соперниками по группе станут команды Азербайджана, Белоруссии и Словакии. В случае попадания Молдовы в Лигу D нашей сборной доведется сыграть с Латвией, Андоррой и Лихтенштейном.
https://ru.sputnik.md/20220121/sherif-kontrakt-vratary-48201940.html
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Сборная Молдовы по футболу разгромно проиграла Южной Корее
16:11 21.01.2022 (обновлено: 16:48 21.01.2022)
Два поражения в двух матчах потерпела сборная Молдовы на сборах в Турции.
КИШИНЕВ, 21 янв – Sputnik. Сборная Молдовы по футболу разгромно проиграла команде Южной Кореи в товарищеском матче, который прошел в Турции.
Матч прошел в пятницу и завершился со счетом 4:0 в пользу южнокорейцев. Футболисты азиатской команды отличились на 20-й, 33-й, 48-й и 93-й минутах. Последний мяч был забит с пенальти.
Ранее молдавские футболисты уступили в товарищеской встрече сборной Уганды
со счетом 2:3, хотя после первой сорокапятиминутки вели в счете 2:0.
Национальная команда с 16 января находилась в Турции на сборах. После игры с Южной Кореей сбор завершен.
Как сообщили в Молдавской федерации футбола, теперь команде предстоят матчи в Лиге наций – от результата двух матчей с командой Казахстана, которые пройдут 24 и 29 марта, зависит попадание национальной сборной Молдовы в одну из лиг.
Если сборная Молдовы выйдет в Лигу С, ее соперниками по группе станут команды Азербайджана, Белоруссии и Словакии. В случае попадания Молдовы в Лигу D нашей сборной доведется сыграть с Латвией, Андоррой и Лихтенштейном.