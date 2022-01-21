https://ru.sputnik.md/20220121/moldova-rezhim-chp-48190116.html

Молдова – страна чудес, или Жизнь в режиме постоянного ЧП

Молдова – страна чудес, или Жизнь в режиме постоянного ЧП

Может ли ЧП в Молдове стать постоянной приметой жизни

2022-01-21T08:30+0200

2022-01-21T08:30+0200

2022-01-21T08:30+0200

радио

газ

молдова

кризис

чп

в молдове

галина шеларь

михаил пойсик

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/15/48194390_0:98:2000:1223_1920x0_80_0_0_97731b3e1dbc577b8b91fdb80412c0df.jpg

В четверг, 20 января, парламент Молдовы ввел в стране ЧП в связи с ситуацией в энергетическом секторе. "За" такое решение проголосовало 58 депутатов правящей партии “Действия и солидарности” (PAS). Представляя проект постановления о введении чрезвычайного положения, премьер Наталья Гаврилица заявила, что благодаря режиму ЧП, правительство сможет дать АО "Молдовагаз" отсрочку по выплате НДС в бюджет и выплатить авансом компенсации за природный газ для населения. По словам премьер-министра этих мер будет достаточно, чтобы "Молдовагаз" в срочном порядке заплатил "Газпрому" за текущее потребление в январе.В правительстве рассчитывают, что чрезвычайные полномочия также позволят избежать подобных кризисов в будущем.В тот же день стало известно, что школы в Молдове переходят на онлайн-обучение из-за роста количества подтвержденных случаев коронавируса в республике. Об этом заявила министр здравоохранения Алла Немеренко на пресс-конференции. Кроме того, вводится еще ряд серьезных ограничений.Каково это, когда ЧП становится частью жизни, и как это скажется на экономике Молдовы? Об этом расскажут эксперты – экономисты Михаил Пойсик и Галина Шеларь.

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

газ, молдова, кризис, чп, в молдове, галина шеларь, михаил пойсик, видео