https://ru.sputnik.md/20220121/moldova-rezhim-chp-48190116.html
Молдова – страна чудес, или Жизнь в режиме постоянного ЧП
Молдова – страна чудес, или Жизнь в режиме постоянного ЧП
Может ли ЧП в Молдове стать постоянной приметой жизни
2022-01-21T08:30+0200
2022-01-21T08:30+0200
2022-01-21T08:30+0200
радио
газ
молдова
кризис
чп
в молдове
галина шеларь
михаил пойсик
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В четверг, 20 января, парламент Молдовы ввел в стране ЧП в связи с ситуацией в энергетическом секторе. "За" такое решение проголосовало 58 депутатов правящей партии “Действия и солидарности” (PAS). Представляя проект постановления о введении чрезвычайного положения, премьер Наталья Гаврилица заявила, что благодаря режиму ЧП, правительство сможет дать АО "Молдовагаз" отсрочку по выплате НДС в бюджет и выплатить авансом компенсации за природный газ для населения. По словам премьер-министра этих мер будет достаточно, чтобы "Молдовагаз" в срочном порядке заплатил "Газпрому" за текущее потребление в январе.В правительстве рассчитывают, что чрезвычайные полномочия также позволят избежать подобных кризисов в будущем.В тот же день стало известно, что школы в Молдове переходят на онлайн-обучение из-за роста количества подтвержденных случаев коронавируса в республике. Об этом заявила министр здравоохранения Алла Немеренко на пресс-конференции. Кроме того, вводится еще ряд серьезных ограничений.Каково это, когда ЧП становится частью жизни, и как это скажется на экономике Молдовы? Об этом расскажут эксперты – экономисты Михаил Пойсик и Галина Шеларь.
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Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
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Сергей Цуркану
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газ, молдова, кризис, чп, в молдове, галина шеларь, михаил пойсик, видео
Молдова – страна чудес, или Жизнь в режиме постоянного ЧП
В новом выпуске программы "Утро на Sputnik'e" разбираемся в том, может ли чрезвычайное положение стать привычным условием жизни в Молдове.
В четверг, 20 января, парламент Молдовы ввел в стране ЧП в связи с ситуацией в энергетическом секторе. "За" такое решение проголосовало 58 депутатов правящей партии “Действия и солидарности” (PAS). Представляя проект постановления о введении чрезвычайного положения, премьер Наталья Гаврилица заявила, что благодаря режиму ЧП, правительство сможет дать АО "Молдовагаз" отсрочку по выплате НДС в бюджет и выплатить авансом компенсации за природный газ для населения. По словам премьер-министра этих мер будет достаточно, чтобы "Молдовагаз" в срочном порядке заплатил "Газпрому" за текущее потребление в январе.
В правительстве рассчитывают, что чрезвычайные полномочия также позволят избежать подобных кризисов в будущем.
В тот же день стало известно, что школы в Молдове переходят на онлайн-обучение из-за роста количества подтвержденных случаев коронавируса в республике. Об этом заявила министр здравоохранения Алла Немеренко на пресс-конференции. Кроме того, вводится еще ряд серьезных ограничений.
Каково это, когда ЧП становится частью жизни, и как это скажется на экономике Молдовы? Об этом расскажут эксперты – экономисты Михаил Пойсик и Галина Шеларь.