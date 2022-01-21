https://ru.sputnik.md/20220121/moldovagaz-nare-povysit-tarif-prirodnyy-gaz-48208770.html

"Молдовагаз" требует у НАРЭ повысить тариф на природный газ

"Молдовагаз" требует у НАРЭ повысить тариф на природный газ

"Молдовагаз" направил в НАРЭ запрос на повышение среднего тарифа на поставку газа конечным потребителям с 9 227 до 13 418 леев

2022-01-21T13:53+0200

2022-01-21T13:53+0200

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общество

тариф

молдовагаз

тариф на газ

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КИШИНЕВ, 21 янв – Sputnik. АО "Молдовагаз" направило в НАРЭ запрос на повышение среднего тарифа на поставку газа конечным потребителям с 9 227 до 13 418 леев за тысячу кубометров, сообщается на официальной странице "Молдовагаза" в соцсетях.С учетом НДС стоимость тысячи кубометров природного газа составит 15,59 лея.Тариф на природный газ в пунктах выхода из газораспределительных сетей низкого давления предлагается увеличить с 10 196 леев до 14 437 леев за тысячу кубометров, среднего давления с 8 586 до 12 827 леев, высокого давления с 8 268 до 12 509 леев за тысячу кубометров.В случае газотранспортных сетей тариф предлагается повысить с 7 771 до 11 987 леев за тысячу кубометров на пунктах входа и с 8 059 до 12 296 леев на пунктах выхода, сообщает "Молдовагаз".Решение о повышении тарифов компания объясняет значительным повышением закупочных цен на природный газ. В "Молдовагазе" уточняют, что решение находится в строгом соответствии с законодательством, оно позволит целиком покрыть стоимость закупки газа и, таким образом, обеспечить выполнение контрактных платежных обязательств перед поставщиком.Ранее глава АО "Молдовагаз" Вадим Чебан заявлял о том, что "Молдовагаз" продает газ потребителям себе в убыток и вынужден искать коммерческие решения для преодоления кризисной ситуации. Таким решением может быть обращение к Национальному агентству по регулированию в энергетике (НАРЭ) с просьбой пересмотреть тариф.Новые тарифы должны вступить в силу с 1 января 2022 года. Тариф на природный газ по регулируемым ценам утверждается НАРЭ в рамках открытого заседания.Контракт с "Газпромом"Молдова 29 октября договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет.Во время переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть."Газпром" подписал контракт с Молдовой при условии 100% оплаты текущих платежей за газ. В "Молдовагаз" поясняли, что компании необходимо в срок до 20 числа каждого месяца выполнять договорные обязательства по оплате внешнему поставщику стоимости природного газа, потребленного в предыдущем месяце, а также половину стоимости природного газа, потребленного в текущем месяце года.Проблемы с оплатойВпервые проблемы с оплатой текущего потребления начались у Молдовы еще осенью 2021 года. В конце ноября "Газпром" уведомил республику, что через 48 часов прекратит поставки ей газа, если не получит платеж.Тогда обязательства по оплате не были исполнены в срок в связи с тем, что в октябре 2021 года АО "Молдовагаз" испытало дефицит платежного баланса вследствие роста закупочной цены на природный газ в 2021 году с 126,70 доллара США за тысячу кубометров в первом квартале до 800,62 доллара США за тысячу кубометров в октябре 2021 года при включенной в действующий тариф с 3 ноября 2020 года среднегодовой закупочной цены 148,61 доллара США за тысячу кубометров.В результате правительством были приняты экстренные меры по выделению финансовых средств, а "Газпром", в свою очередь, согласился не прекращать поставки.Уже в декабре "Молдовагаз" обратился к небытовым потребителям с просьбой выполнить свои договорные обязательства с поставщиком – оплатить до 15 декабря 2021 года стоимость объема природного газа, потребленного в ноябре, а также дополнительно рассмотреть возможность авансовой оплаты до 20 декабря 2021 года стоимости газа, потребленного в первой половине декабря текущего года.

https://ru.sputnik.md/20220120/cheban-peresmotr-tarif-48174110.html

https://ru.sputnik.md/20220121/moldova-chp-gazovyy-krizis-48197755.html

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тариф, молдовагаз, тариф на газ