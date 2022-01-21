https://ru.sputnik.md/20220121/moldovagaz-otkaz-kompensatsii-48197451.html

"Молдовагаз" предложил потребителям отказаться от компенсации за газ

"Молдовагаз" предложил потребителям отказаться от компенсации за газ

Компания опубликовала у себя на странице форму для отказа от компенсации на газ из бюджета.

2022-01-21T10:53+0200

2022-01-21T10:53+0200

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тарифы

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КИШИНЕВ, 21 янв – Sputnik. Потребители природного газа, желающие отказаться от компенсации стоимости газа, предоставляемой правительством, могут заполнить специальную форму на сайте "Молдовагаз". Об этом компания сообщила в своем пресс-релизе.Подписанное заявление регистрируется АО "Молдовагаз" и начиная со следующего месяца счет-фактура на природный газ будет предоставляться без компенсации.Напомним, "Молдовагаз" 20 января полностью выплатил аванс за январь "Газпрому".В сообщении "Молдовагаза" отмечается, что этот шаг стал возможным благодаря поддержке правительства Республики Молдова, включая выделение 469 миллионов леев компенсации за природный газ в качестве аванса, отсрочке выплаты НДС в госбюджет и перечислений компании "Энергоком"."Молдовагаз" заканчивает подсчеты и в ближайшие дни планирует обратится в НАРЭ с просьбой повысить действующий тариф на газ.Ранее был утвержден и вступил в силу закон о компенсации потребителям за природный газ.Документ предусматривает выплату компенсации в размере 67% за первые 50 кубометров потребленного природного газа (это 4,3 лея), а за следующие 100 кубометров – компенсацию в размере 50% от суммы разницы между ценой в расчетном месяце и ценой в октябре 2021 года.Соответственно, для бытовых потребителей первые 50 кубов обходятся 6,8 лея. Следующие 100 кубов оплачиваются по 7,9 лея за кубометр, а последующее потребление будет оплачивается по полному тарифу 11,08 лея. Таким образом, максимальная компенсация за потребление природного газа составит 540 леев.Граждане, получающие тепловую энергию от котельной жилого дома, тоже получат эти компенсации.Повышение тарифа на газ и тепло в МолдовеТариф на природный газ для конечных потребителей было предложено повысить компанией "Молдовагаз". Повышение было одобрено НАРЭ. Тариф за тысячу кубометров увеличили с 4298 до 10 260 леев (более 580 долларов) без учета НДС.Этот тариф предварительный и до 30 ноября еще может быть пересмотрен регулятором, но он не может стать еще выше.Позднее Termoelectrica запросила в НАРЭ повысить тариф за тепло на 650 леев за гигакалорию, то есть до 1772 леев. Это составляет рост примерно на 60%.

https://ru.sputnik.md/20220121/gyrbu-kompensatsii-dolzhny-poluchat-ne-vse-48130386.html

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тарифы, компенсации, молдовагаз, в молдове, молдова