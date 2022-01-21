https://ru.sputnik.md/20220121/novyy-antirekord-skolko-sluchaev-covid-19-zaregistrirovano-v-moldove-48226565.html

Новый антирекорд: сколько случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

Новый антирекорд: сколько случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа. 21.01.2022, Sputnik Молдова

2022-01-21T20:14+0200

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2022-01-21T20:14+0200

коронавирус

в молдове

минздрав

статистика

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КИШИНЕВ, 21 янв – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтвержден 3971 новый случай инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в пятницу.В том числе зарегистрировано 39 случаев "импорта" инфекции: 8 – из Германии, по 7 – из Румынии и Украины, 5 – из Чехии, по два – из Великобритании и Дании, по одному – из Болгарии, Боснии и Герцеговины, России, Франции, Бельгии и Ирландии.За минувшие сутки проведено 15 367 тестов.Общее число случаев заражения в стране достигло 404 556.У сотрудников системы здравоохранения выявлено 225 случаев инфицирования: 45 – у врачей, 98 – у медсестер, 82 – у работников вспомогательного персонала.Госпитализированы 1940 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 175 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены 28 человек).В то же время за сутки выздоровел 631 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 369 770.Минздрав сообщает о 13 погибших на фоне осложнений.Общее число скончавшихся на данный момент – 10 501.

https://ru.sputnik.md/20220120/novye-ogranicheniya-v-zakrytye-pomescheniya-ne-propustyat-bez-covid-sertifikata-48178887.html

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2022

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в молдове, минздрав, статистика